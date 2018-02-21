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8 أشياء مهمة في أي تصميم لا تهملها

آية منير آية منير
Emaar Lofts Family House, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
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عالم الديكور ملئ بالتفاصيل والعناصر التي قد تتحمل مسئولية نجاح أي تصميم بلمسة واحدة، وكما ذكرنا من قبل أن لكل فن أسراره ومفاتيحه، وكذلك عالم الديكور، حرص الخبراء على البحث عن تلك اللمسات الخفية والتي بدورها تجعل أي تصميم غاية في الجمال والشياكة والراحة لمستخدمينه، واليوم مع هويمفاي سنقدم لك 8 أشياء مهمة في أي تصميم نرجو منك ألا تهملها ..

1. الإضاءة والتهوية ..

Duplex La Marsa, B.A-Studio B.A-Studio مطبخ
B.A-Studio

B.A-Studio
B.A-Studio
B.A-Studio

الإضاءة والتهوية أحد اهم عوامل نجاح أي تصميم، وتكمن فيهم كل سُبل الراحة للمستخدمين، فراغ بسيط مع إضاءة مناسبة وتهوية مثالية هو أكثر الفراغات نجاحا بالتأكيد..

2. التناسق والتناغم..

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة نوم
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

التناسق بين عناصر التصميم وتناغمهم اهم ما يمكن ان تنتبه إليه، غطاء السرير واللوحة على الجدار مع النجفة والسقف يترابطوا في سمة واحدة تجمعهم في لوحة متزنة ..

3. الاكسسوارات المناسبة ..

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة نوم
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

الاكسسوارات المناسةب والقابلة للاستخدام لها الأولوية عند الاختيار، ابتعد عما يجعل بيتك مزدحم بلا فائدة أو جمال ..

4. مساحات حركة ..

Emaar Lofts Family House, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Emaar Lofts Family House

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

المساحات للحركة ومسارات المرور داخل المنزل تجعل بيتك مريح وتخلق تصميم ناجح من دون جهد او تعب ..

5. استايل واضح ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يجب أن تجعل لبيتك استايل واضح ذو ملامح مترابطة ولا تجعله لوحة عشوائية تُزعج العين وتشتت الانتباه..

6. باليتة على ذوقك الخاص ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الباليتة هي مجموعة الألوان التي قد تستخدم في تصميمك، تفتح أمامك اختيارات متعددة لتختار من بينها كل عنصر باللون المناسب والمتناغم والمتجانس مع بقية التصميم ..

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7. تخطيط مسبق للمساحة ..

Moradia unifamiliar - Tipologia T4, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda حمام
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

يجب عليك أن تقوم بالتخطيط المسبق لأي فراغ قبل الشروع في تصميمه وفرشه حتى تنتج في تلبية احتياجاتك مع استغلال مثالي لكل ركن فيه ..

8. ستائر مناسبة ..

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

الستائر عنصر مكمل ولكنه رئيسي، بدون يفتقد البيت الخصوصية والإطار الذي يزين تفاصيله، لذا اهتم أن تختار ستائر لا تحجب الشمس وتقوم بدورها على اكمل وجه ..

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