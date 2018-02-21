8 أشياء مهمة في أي تصميم لا تهملها

عالم الديكور ملئ بالتفاصيل والعناصر التي قد تتحمل مسئولية نجاح أي تصميم بلمسة واحدة، وكما ذكرنا من قبل أن لكل فن أسراره ومفاتيحه، وكذلك عالم الديكور، حرص الخبراء على البحث عن تلك اللمسات الخفية والتي بدورها تجعل أي تصميم غاية في الجمال والشياكة والراحة لمستخدمينه، واليوم مع هويمفاي سنقدم لك 8 أشياء مهمة في أي تصميم نرجو منك ألا تهملها ..
الإضاءة والتهوية أحد اهم عوامل نجاح أي تصميم، وتكمن فيهم كل سُبل الراحة للمستخدمين، فراغ بسيط مع إضاءة مناسبة وتهوية مثالية هو أكثر الفراغات نجاحا بالتأكيد..
التناسق بين عناصر التصميم وتناغمهم اهم ما يمكن ان تنتبه إليه، غطاء السرير واللوحة على الجدار مع النجفة والسقف يترابطوا في سمة واحدة تجمعهم في لوحة متزنة ..
الاكسسوارات المناسةب والقابلة للاستخدام لها الأولوية عند الاختيار، ابتعد عما يجعل بيتك مزدحم بلا فائدة أو جمال ..
المساحات للحركة ومسارات المرور داخل المنزل تجعل بيتك مريح وتخلق تصميم ناجح من دون جهد او تعب ..
يجب أن تجعل لبيتك استايل واضح ذو ملامح مترابطة ولا تجعله لوحة عشوائية تُزعج العين وتشتت الانتباه..
الباليتة هي مجموعة الألوان التي قد تستخدم في تصميمك، تفتح أمامك اختيارات متعددة لتختار من بينها كل عنصر باللون المناسب والمتناغم والمتجانس مع بقية التصميم ..
يجب عليك أن تقوم بالتخطيط المسبق لأي فراغ قبل الشروع في تصميمه وفرشه حتى تنتج في تلبية احتياجاتك مع استغلال مثالي لكل ركن فيه ..
الستائر عنصر مكمل ولكنه رئيسي، بدون يفتقد البيت الخصوصية والإطار الذي يزين تفاصيله، لذا اهتم أن تختار ستائر لا تحجب الشمس وتقوم بدورها على اكمل وجه ..