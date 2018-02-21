10 أحطاء شائعة قد تقع فيها عند تنظيف منزلك

في كل مرة نقوم فيها بتنظيف منازلنا نتفاجئ بأن الوضع لا يستمر على حاله أكثر من ساعات قليلة، والفوضى تجتاح بيتك من جديد، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام من جديد، عند البحث وراء الأمر وجدنا أن ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء، واتي قد نقع فيها أثناء تنظيفنا للمنزل، والتي تسمح بشكل مباشر لحدوث فوضى جديدة .. اليوم وقد جمعنا لك 8 أخطاء شائعة وقد نتهاون بها ولكن بلها تأثير كبير ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلو الي تقد تساعدك في الحفاظ على بيتك ننظيف دائما ..