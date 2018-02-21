10 أحطاء شائعة قد تقع فيها عند تنظيف منزلك

في كل مرة نقوم فيها بتنظيف منازلنا نتفاجئ بأن الوضع لا يستمر على حاله أكثر من ساعات قليلة، والفوضى تجتاح بيتك من جديد، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام من جديد، عند البحث وراء الأمر وجدنا أن ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء، واتي قد نقع فيها أثناء تنظيفنا للمنزل، والتي تسمح بشكل مباشر لحدوث فوضى جديدة .. اليوم وقد جمعنا لك 8 أخطاء شائعة وقد نتهاون بها ولكن بلها تأثير كبير ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلو الي تقد تساعدك في الحفاظ على بيتك ننظيف دائما ..
قد تقوم بخطوة معينة قبل الأخرى وتتسبب في إفسادهم معا، فمثلا ترتيب السرير وتنظيفه يأتي بعد الشبابيك، والأرضيات بعدهما، وهكذا حتى لا تقع في خطأ التنظيف والتلميع المتكرر للعنصر الواحد في المرة الواحدة ..
كل نوع سجاد له طريقه في تنظيفه وإعادة حالته كما كانت، احرص على التخطيط والبحث عن أفضل وسائل حتى لا تتلف قطع ثمينة وغالية ..
التلميع مع الزجاج يحتاج ذكاء ومنظف جيد وقطعة قماش قطنية هذا هو كل الأمر، الجرائد والأقمشة الناعمة غير القطنية قد تتسبب في ترك وبر خفيف يظهر بعد الانتهاء من التلميع ..
لا تترك أثار للمياه على الأرضيات بعد تنظيفها وخاصة الخشبية، فقد تتسبب في مظهر غير لائق وتشويه لعملية التنظيف التي قمت بها ..
من الممكن استخدام فرض أو ممسحة غير مناسبة لنوع الأرضية في منزلك، لذا يجب البحث عن الطريقة المثالية للتنظيف حسب المادة المصنوع منها أرضية منزلك ..
لا تهمل الأركان والزوايا المختفية، قد تتحول إلى قنبلة موقوتة دون أن تشعر تتسبب في انتشار الفوضى في بيتك فيما بعد ..
عد الاهتماما بالتنظيف والترتيب اليومي قد يُثقل عليك مهمة التنظيف الكبيرة، لذا اهتم بالتفاصيل الصغيرة فهي تصنع فارق..
التعامل الخطأ مع البقع قد يتسبب في تضخم المشكلة لا حلها، لذا يجب عليك استخدام طرق آمنة للتخلص منها دون إفساد أي شئ آخر ..