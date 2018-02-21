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10 أحطاء شائعة قد تقع فيها عند تنظيف منزلك

آية منير آية منير
Moderne Raumgestaltung in altem Weinmeisterhaus, Büro Köthe Büro Köthe حمام
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في كل مرة نقوم فيها بتنظيف منازلنا نتفاجئ بأن الوضع لا يستمر على حاله أكثر من ساعات قليلة، والفوضى تجتاح بيتك من جديد، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام من جديد، عند البحث وراء الأمر وجدنا أن ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء، واتي قد نقع فيها أثناء تنظيفنا للمنزل، والتي تسمح بشكل مباشر لحدوث فوضى جديدة .. اليوم وقد جمعنا لك 8 أخطاء شائعة وقد نتهاون بها ولكن بلها تأثير كبير ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلو الي تقد تساعدك في الحفاظ على بيتك ننظيف دائما ..

1. ترتيب الخطوات ..

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قد تقوم بخطوة معينة قبل الأخرى وتتسبب في إفسادهم معا، فمثلا ترتيب السرير وتنظيفه يأتي بعد الشبابيك، والأرضيات بعدهما، وهكذا حتى لا تقع في خطأ التنظيف والتلميع المتكرر للعنصر الواحد في المرة الواحدة ..

2. تنظيف السجاد بشكل خاطئ..

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كل نوع سجاد له طريقه في تنظيفه وإعادة حالته كما كانت، احرص على التخطيط والبحث عن أفضل وسائل حتى لا تتلف قطع ثمينة وغالية ..

3. تلميع الزجاج بالجارئد أو الأقمشة الناعمة ..

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التلميع مع الزجاج يحتاج ذكاء ومنظف جيد وقطعة قماش قطنية هذا هو كل الأمر، الجرائد والأقمشة الناعمة غير القطنية قد تتسبب في ترك وبر خفيف يظهر بعد الانتهاء من التلميع ..

4. ترك بقع مياه على الأرضيات

homify جدران
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homify
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لا تترك أثار للمياه على الأرضيات بعد تنظيفها وخاصة الخشبية، فقد تتسبب في مظهر غير لائق وتشويه لعملية التنظيف التي قمت بها ..

5. استخدام أدوات تنظيف غير مناسبة ..

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homify

homify
homify
homify

من الممكن استخدام فرض أو ممسحة غير مناسبة لنوع الأرضية في منزلك، لذا يجب البحث عن الطريقة المثالية للتنظيف حسب المادة المصنوع منها أرضية منزلك ..

6. اهمال الأماكن الخفية..

Moderne Raumgestaltung in altem Weinmeisterhaus, Büro Köthe Büro Köthe حمام
Büro Köthe

Büro Köthe
Büro Köthe
Büro Köthe

لا تهمل الأركان والزوايا المختفية، قد تتحول إلى قنبلة موقوتة دون أن تشعر تتسبب في انتشار الفوضى في بيتك فيما بعد ..

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7. عدم الاهتمام بالتنظيف اليومي

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards guest bedroom,red,green,black lamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

عد الاهتماما بالتنظيف والترتيب اليومي قد يُثقل عليك مهمة التنظيف الكبيرة، لذا اهتم بالتفاصيل الصغيرة فهي تصنع فارق..

8. التعامل الخطأ مع البقع ..

Carpet & Upholstery cleaning and repair, Cape Town Carpet Cleaners Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners

Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners

التعامل الخطأ مع البقع قد يتسبب في تضخم المشكلة لا حلها، لذا يجب عليك استخدام طرق آمنة للتخلص منها دون إفساد أي شئ آخر ..

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