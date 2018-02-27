5 نصائح لاختيار موقد الزاوية

على نحو متزايد، أصبح من الضروري تصميم بيئة المطبخ بما يسمح بالحصول على أقصى فائد من المساحة المتاحة، حيث أنها قد تأتي متكاملة مع غرفة معيشة مفتوحة، وربما مع غرفة تناول الطعام والمعيشة معًا.

واحدة من العناصر التي يمكن أن تضمن هذا الشرط داخل المطبخ، هو موقد الزاوية، الذي يسمح بتحقيق الاستفادة من كل شبر وسنتيمتر في المساحة المتاحة، مع توفير المزيد من الفضاء لتصميم الخزائن.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نركز اهتمامنا على هذا النوع المحدد من المواقد، من خلال 5 نصائح يخبرنا بها الخبراء المهنيين والمتخصصين في تصميم المطابخ. تعرف عليهم معنا!