5 نصائح لاختيار موقد الزاوية

على نحو متزايد، أصبح من الضروري تصميم بيئة المطبخ بما يسمح بالحصول على أقصى فائد من المساحة المتاحة، حيث أنها قد تأتي متكاملة مع غرفة معيشة مفتوحة، وربما مع غرفة تناول الطعام والمعيشة معًا.
واحدة من العناصر التي يمكن أن تضمن هذا الشرط داخل المطبخ، هو موقد الزاوية، الذي يسمح بتحقيق الاستفادة من كل شبر وسنتيمتر في المساحة المتاحة، مع توفير المزيد من الفضاء لتصميم الخزائن.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نركز اهتمامنا على هذا النوع المحدد من المواقد، من خلال 5 نصائح يخبرنا بها الخبراء المهنيين والمتخصصين في تصميم المطابخ. تعرف عليهم معنا!
كما نعلم جميعا، اختيار الأجهزة المنزلية ليتم تثبيتها في المطبخ الخاص بك يعتمد على شكل المساحة المتوفرة وقياساتها. على سبيل المثال، بيئة ذات حجم منخفض، يمكن أن تحفز على اختيار تخطيط يتضمن الخزائن التي يمكن أن تعمل على تحقيق استغلال كامل لكل سنتيمتر.
داخل مطبخ يجمع بين شكلي L و U، مع شبه الجزيرة مدمجة في سطح العمل، يمكن أن يكون الموقد المسطح خيار استراتيجي بشكل خاص. فهو بالتأكيد مناسب جدا للمطابخ صغيرة، وذلك بفضل إمكانية توفير مساحة لوضعه في سطح العمل.
لعلنا نشعر بالكثير من الحظ، بسبب توافر عدة أنواع مع أبعاد مختلفة لموقد الزاوية، وهو ما يسهل عملية الاختيار، فقط على تقييم المساحة ورفع مقاساتها بعناية، مع اختيار عدد الشعلات وحجم الموقد وفقا لاحتياجاتك من المساحة المتاحة، وأيضا بما يتناسب مع تصميم وأسلوب المطبخ نفسه.
بالنسبة للبيئات الأكثر حداثة مع نمط الحد الأدنى، سيكون من الممكن اختيار موقد زاوية مع 4 أو 5 شعلات، ليظهر بمظهر أنيق وجذاب، في حين يناسب التأثيث التقليدي البديل، موقد مع مدخنة مقترنة ليكون أكثر ملاءمة.
موقد الزاوية لا يقتصر على كونه الحل الموفر للمساحة في المطابخ الصغيرة فحسب، بل يمكن أن يكون البديل المثالي في حالة أن المطبخ المختار يقدم شكل غير منتظم يحتاج إلى تصميم معين. في هذه الحالة ستحتاج إلى موقد الزاوية المصممة خصيصا، ليتوافق مع احتياجات محددة، ويسمح بتلبية الاحتياجات الأكثر تنوعا.
بين مختلف الانحناءات، نجد موقد الزاوية الغاز الكلاسيكي، خيار مناسب في معظم الحالات، خاصة مع لوحة من الكريستال أو الفولاذ المصقول والمقاوم للصدأ. كما أنه يأتي مع الحديد الزهر أو الصلب للشواء. كما في هذا النموذج، ستجد أنه أكثر ملاءمة للمطابخ في النمط الكلاسيكي أو المرتبطة بالأثاث التقليدي.
على عكس النموذج السابق، يأتي هذا التصميم الأنيق بأسلوب معاصر، حيث يمكن أن تركز على موقد مسطح حديث، مع لوحة واحدة من الزجاج المقاوم للنار، والذي يمكن أن يأتي من خامات متعددة، مثل السيراميك، أو مع المزيد من لوحات الزجاج التي يمكن تجميعها خصيصا للحصول على الترتيب المناسب للزاوية.
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