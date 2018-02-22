الجدران الزخرفية: 7 أفكار لإعطاء منزلك لمسة خاصة

في كثير من الأحيان نحتاج إلى بعض التفاصيل الديكورية في غرف المنزل، لمنحها إطلالة غير عادية دون الحاجة إلى إحداث ثورة في الفضاء كله مع الكثير من القطع الباهظة الثمن.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنرى 7 أفكار، لكيفية تزيين الجدران ومنحها إطلالة زخرفية يمكن أن تقدم لمسة خاصة مفقودة في بعض البيئات، مما يجعلها فريدة من نوعها، وجذابة بشكل خاص. دعونا نشاهد نماذج من أعمال مصممي الديكور الداخلي لدينا للحصول على الإلهام!