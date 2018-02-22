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الجدران الزخرفية: 7 أفكار لإعطاء منزلك لمسة خاصة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA ARAGUAIA, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة المعيشة
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في كثير من الأحيان نحتاج إلى بعض التفاصيل الديكورية في غرف المنزل، لمنحها إطلالة غير عادية دون الحاجة إلى إحداث ثورة في الفضاء كله مع الكثير من القطع الباهظة الثمن.

في مقال اليوم من هوميفاي،  سنرى 7 أفكار، لكيفية تزيين الجدران ومنحها إطلالة زخرفية يمكن أن تقدم لمسة خاصة مفقودة في بعض البيئات، مما يجعلها فريدة من نوعها، وجذابة بشكل خاص. دعونا نشاهد نماذج من أعمال مصممي الديكور الداخلي لدينا للحصول على الإلهام!

1. الجدران الخشبية

CASA ARAGUAIA, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة المعيشة
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

دعونا نبدأ مع جدار زخرفي مغطى بالألواح الخشبية، يقف في منتصف مساحة معيشية مفتوحة تضم كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام، ليقوم بدو فعال في إضفاء لمسة دافئة وإدخال تباين الألوان، حيث بني الأخشاب الداكن، يتناقض بأناقة مع الأبيض المسيطر على المساحة. 

2. جدار زخرفي مع طابع ريفي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الجدار الحجري الذي نراه أمامنا، يمنح هذا المطبخ إطلالة ريفية رائعة، خاصة مع موقعه الذي يقترب من النوافذ الزجاجية وإطلالة المزروعات الخضراء. هذا العمود يأني كعنصر توصيل مثالي لتحديد المناطق داخل هذه المساحة المفتوحة الكبيرة، ويضيف العمق ويحدد الأبعاد بفضل تغطيته بقطع البلاط الحجري من مختلف الأحجام.

3. جدار حجري

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos غرفة المعيشة
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos

الجدار الزخرفي في هذا النموذج، صمم مع تغطية رائعة من الحجر المكشوف، مع نغمات متقاربة من اللون الرمادي، فيما تضمن تصميمه منفذ في القاع ليشكل حلقة وصل بين  غرفة الطعام وغرفة المعيشة. أن تحصل على جدار زخرفي مع ميزة وظيفية قادرة على الاتصال وتقسيم الفضاء، هو أمر رائع حقًا.

4. الجدران الزخرفية مثالية للشاشة المسطحة

homify
homify

homify
homify
homify

ما نراه في هذه الصورة هو جدار زخرفي مغطى بالخشب الداكن، مع نمط غني من الظلال التي تصنع تناقضًا بصريًا جذابًا مع الأبيض المشرق في طلاء الجدران والأرضيات. الشاشة المسطحة السوداء المثبتة على الجدار، تبرز أناقة هذا الجدار الخشبي. مزيج ممتاز من الديكور الوظيفي.

5. جدار زخرفي كامل

homify
homify

homify
homify
homify

أسلوب متطور لتصميم الجدار الزخرفي، حيث نرى هذا النموذج الطولي، وقد تمت تغطيته  مع الطوب الطوب المكشوف، ليحتل مساحة متزايدة تصل إلى السقوف العالية. يُضفي هذا العمود لمسة أنيقة بفضل الأسطح الملساء، وحجمه الصغير مقارنة بالجدران الأخرى، الأرضية والأثاث المنزلي، يصنعان تناقضًا لونيًا جذابًا مع هذا الجدار الزخرفي، بينما يكمن السحر بأكمله في المدفأة المدمجة في الجزء السفلي منه.

6. مزيج من مواد مختلفة

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

الجدران الزخرفية لا تحتاج إلى أن تكون مغلفة بالتساوي مع نفس المادة. في الواقع، يمكن الحصول على نتيجة أكثر إثارة للاهتمام، من خلال مزيج دقيق من مواد مختلفة. كما نرى في هذه الحالة، حيث خطوط الخشب تقطع الجدران المغطاة بالحجارة والطوب إلى أجزاء ساحرة.

7. جدار خاطف للأنظار

SAN BENIGNO HOUSE, Studio 06 Studio 06 غرفة المعيشة
Studio 06

Studio 06
Studio 06
Studio 06

يمكن أيضا أن تكون الجدران الزخرفية، مجرد أسطح رسمت مع لون قوي ومشرق، مثل الأحمر الذي نراه في هذه الصورة. لإدخال لمسة لونية قوية، تتناقض بدرجة كبيرة مع اثنين من ألوان بقية المساحة.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الديكورية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 تصميمات وأفكار لغرفة نوم فريدة من نوعها

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