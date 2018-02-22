7 أفكار لتجعل منزلك أكثر عصرية

هل ترغب في تجديد منزلك ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ دعنا نكون مصدر الإلهام لك، ونقدم لك مجموعة من التصميمات المستوحاة من اقتراحات الخبراء المهنيين لدينا، ونكتشف سويا أفكار يمكنك نسخها بسهولة، لإضفاء لمسة منعشة تجدد الحياة في غرفة النوم وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 8 نصائح للتأكد من أن التصميم الداخلي يتمتع بالأجواء المناسبة لمنزل أكثر عصرية وحداثة. شاهدهم معنا!