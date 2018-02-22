7 أفكار لتجعل منزلك أكثر عصرية

هل ترغب في تجديد منزلك ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ دعنا نكون مصدر الإلهام لك، ونقدم لك مجموعة من التصميمات المستوحاة من اقتراحات الخبراء المهنيين لدينا، ونكتشف سويا أفكار يمكنك نسخها بسهولة، لإضفاء لمسة منعشة تجدد الحياة في غرفة النوم وغرفة المعيشة وأيضًا المطبخ.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 8 نصائح للتأكد من أن التصميم الداخلي يتمتع بالأجواء المناسبة لمنزل أكثر عصرية وحداثة. شاهدهم معنا!
شبه الجزيرة مع البار الشريطي، خطوة بسيطة وعملية لإضفاء لمسة حديثة على تصميم المطبخ في منزلك. على سبيل المثال، في هذا المطبخ، استخدم البار لفصله عن غرفة المعيشة، كما أنه يستخدم كطاولة للإفطار. الاهتمام باختيار تصميم الكراسي، من التفاصيل التي من شأنها أن تساعد على جعل البيئة أكثر عصرية.
الضوء ضروري، لإعطاء الحياة لبيئات مليئة بالترحيب واللمسات الساحرة. في هذا الاقتراح من قبل مهندسي FADD، على سبيل المثال، يمكننا أن نرى جدار زجاجي كبير يساعد على تكوين غرفة معيشة جديدة وحديثة، مليئة بالضوء المريح والمشرق.
الاسترخاء في ظلال من الرمادي تجعلنا نود أن نقوم بتصميم غرفة نوم مع أجواء حميمة ولكن في نفس الوقت أنيقة وعصرية. لذا نحن نرشح لك هذا النموذج، من تنفيذ BRANDO CONCEPT، حيث ظلال من الرمادي تبدو مريحة وغنية في طبيعتها، ومثالية للاسترخاء والراحة في غرفة نوم شبابية وعصرية.
هل يبدو الحمام تقليديا؟ هل اتخذت قرار التغيير؟ إذا دعنا نقوم بتجديد الجدران! يمكننا التركيز على أغطية من ورق الجدران المجسم والمقاوم للمياه؛ لتوليد أجواء حديثة وإضافة طابع شخصي مميز، تماما كما يمكننا أن نرى في هذا الاقتراح من قبل EF_ARCHIDESIGN.
واحد من أهم الخصائص الرئيسية للمنازل الحديثة هو توافر مساحة كبيرة مفتوحة مع عدم وجود حدود واضحة، حيث يمكن تغيير المساحات مع وظائف مختلفة، اعتمادا على الحاجة اللحظية، ويمكنك أن تستمد إلهامك من هذا النموذج من تنفيذ خبراء STUDIO PLUS ULTRA.
هل تعرف كيف يمكنك تصميم مدخل ترحيبي بأقل مجهود وأكبر تأثير؟ دعنا نخبرك بالطريقة المثالية، حيث يمكنك التركيز على اثنين من النغمات اللونية. على سبيل المثال، يمكنك أن تستمد إلهامك من هذه الصورة التي اقترحها خبراء Demian Staging Design، حيث التلاعب بالأبيض والرمادي، في نقيض يُضفي الكثير من الأناقة التي من شأنها أن تحول تلك المساحة إلى منزل عصري ساحر.
لا حاجة لتغيير ديكور منزلك بالكامل لإعطائه نظرة جديدة ومعاصرة. على سبيل المثال، يمكن فقط الاستمتاع بالجمع بين عناصر وألوان مختلفة معا، وخلق مزيج من الأصالة والأساليب، كما في هذا الاقتراح الذي يجمع بين اللمسات الخشبية والمفروشات الملونة وأيضًا خلفية السرير.
لمزيد من الاقترحات الملهمة لتجديد المنزل، يمكنك الاطلاع على عملية التجديد التي خضع لها هذا المنزل في المقال التالي، تجديد طابق علوي لمنزل يبعد خطوة عن السماء!