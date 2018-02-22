8 تصميمات ساحرة لحمامات حديثة

إذا كان الوقت قد حان بالنسبة لك لتجديد الحمام الخاص بك وتريد بعض الأفكار وبعض الأفكار المثيرة للاهتمام لوضع موضع التنفيذ لجعل هذه الغرفة أكثر الترحيب والأصلي، ثم لا يمكن أن تفوت قراءة هذه المادة! اليوم، في الواقع، ونحن نريد أن أتحدث إليكم عن عنصر من الحمام الذي وجوده سيجعل البيئة كلها أكثر أناقة والغلاف الجوي.

ما الذي نتحدث عنه؟ حمامات مريحة وعصرية! ودش البناء هو نوع من الاستحمام في شكل الغرفة، جدرانها، يتم استغلالها لخلق بيئة المقصورة. بالمقارنة مع الاستحمام العادي مع مربع، ودش البناء هي عادة أكبر وأكثر ترحيبا، على الرغم من، من الواضح، والبناء تتطلب وقتا أطول بكثير من تركيب كبائن الاستحمام العادية.