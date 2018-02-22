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8 تصميمات ساحرة لحمامات حديثة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor BathroomBathtubs & showers
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إذا كان الوقت قد حان بالنسبة لك لتجديد الحمام الخاص بك وتريد بعض الأفكار وبعض الأفكار المثيرة للاهتمام لوضع موضع التنفيذ لجعل هذه الغرفة أكثر الترحيب والأصلي، ثم لا يمكن أن تفوت قراءة هذه المادة! اليوم، في الواقع، ونحن نريد أن أتحدث إليكم عن عنصر من الحمام الذي وجوده سيجعل البيئة كلها أكثر أناقة والغلاف الجوي.

ما الذي نتحدث عنه؟ حمامات مريحة وعصرية! ودش البناء هو نوع من الاستحمام في شكل الغرفة، جدرانها، يتم استغلالها لخلق بيئة المقصورة. بالمقارنة مع الاستحمام العادي مع مربع، ودش البناء هي عادة أكبر وأكثر ترحيبا، على الرغم من، من الواضح، والبناء تتطلب وقتا أطول بكثير من تركيب كبائن الاستحمام العادية.

1. حمام الحلم

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor BathroomBathtubs & showers
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

دعونا نبدأ مع صورة من حمام كما الحلم، حيث حمام حديث ومشرق فيه دش معلق، وهو واحد من العناصر المركزية الأكثر إثارة للاهتمام. تم إنشاء المقصورة باستخدام مزيج من السيراميك والأخشاب، فيما وضع جدار صغير يستخدم لدعم منطقة الاستحمام والفصل بينها وبين منطقة المغطس. والنتيجة هي دش حديث البناء يجعلك تستمتع بتجربة الاسترخاء.

2. مزيج العصرية العتيقة

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

مزيج من الأسود والأبيض لتناقض بصري جذاب في حمام يتميز  بتصميمه الذي يتنقل بين الطراز الحديث والعتيق، ويتميز بوجود عنصرين فريدين وأصليين، حيث حوض استحمام مستقل ودش حجري كبير مع باب كابينة زجاجي. تم اختيار نمط يجمع بين الأبيض والأسود للبيئة بأكملها، مما يعطي نظرة أنيقة ومكررة للحمام.

3. دش الكابينة المعدنية

Virtual set Box doccia, studioviro studioviro BathroomBathtubs & showers
studioviro

studioviro
studioviro
studioviro

تصميم مثالي لبيئة نظيفة والحد الأدنى، وقد تم تحقيق هذا دش البناء كبيرة الاستفادة الكاملة من التشكل من الغرفة واستخدامها بالتالي الجدران جدران الحاملة للحمام. ثم تم إدخال لوحة زجاجية كبيرة مزينة بزخارف بيضاء متقلبة لإنشاء الجدار الثالث. عمل بسيط ولكن مؤثر، الذي قام به ستوديو ستوديوفيرو الإيطالي.

4. صغيرة ولكن دافئة

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

كما ترون في الصورة، حتى لو كانت كابينة الاستحمام صغيرة، فهي دائما أكثر دفئا وأكثر ترحيبا من كبائن الاستحمام الأكثر شيوعا. في هذه الحالة، وجود جدار من الطوب منقوش هو لطيف بشكل خاص، وهو الخيار الذي يجعل البيئة أكثر طبيعية والترحيب.

5.تصميم يستغل شكل الغرفة

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

 إذا كان لديك حمام ينمو في الطول، واختيار بناء دش البناء يمكن أن يكون وسيلة ذكية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء. ويمكن أن يبنى في الجزء الأخير من الغرفة، بحيث يمكن استخدام جميع الجدران الحاملة كجدران دش، تماما كما ترون في الصورة.

6. دش مع الشكل الأصلي

Bagno In Travertino Bianco, Arte Pietra Arte Pietra BathroomBathtubs & showers رخام Beige
Arte Pietra

Arte Pietra
Arte Pietra
Arte Pietra

إذا كنت تريد حقا لخلق الحمام الأصلي، الفاخرة والحلم، ثم يمكنك أيضا اختيار لبناء دش البناء المنحني. وهناك خيار من شأنها أن تجعل حمامك فريدة من نوعها حقا وفذة. في الصورة يمكنك معجب دش الطوب أسطواني مع الفسيفساء الترافرتين الأبيض تغطي.

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7. دش البناء الأسطواني

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

دش البناء الأسطواني مع الجدار الزجاجي، فريد من نوعه ومبتكر، وتتميز كابينة هذا الدش من خلال شكل أسطواني من لوحة غطاء الزجاج. يتم إدراجها في أجواء ريفية، مع عوارض خشبية مكشوفة، وهذا الدش البناء يجلب نفسا من الحداثة ولكن يتكيف تماما مع نمط الغرفة.

8. زخرفة الفسيفساء

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative BathroomBathtubs & showers
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

في كابينة الاستحمام في هذا الحمام، قرر  المصمم إضفاء لمسة من اللون والديكور باستخدام تقنية الفسيفساء، وهو خيار شعبية جدا في هذا النوع من الاستحمام. على وجه الخصوص، استخدمت تيسراي الزرقاء، وخلق تأثير الترحيب و جو البحرية.

لمزيد من الأفكار والتصميمام الملهمة لحمام عصري جذاب، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 أفكار مميزة لحمام ذو طابع شخصي

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