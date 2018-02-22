8 تصميمات ساحرة لحمامات حديثة

إذا كان الوقت قد حان بالنسبة لك لتجديد الحمام الخاص بك وتريد بعض الأفكار وبعض الأفكار المثيرة للاهتمام لوضع موضع التنفيذ لجعل هذه الغرفة أكثر الترحيب والأصلي، ثم لا يمكن أن تفوت قراءة هذه المادة! اليوم، في الواقع، ونحن نريد أن أتحدث إليكم عن عنصر من الحمام الذي وجوده سيجعل البيئة كلها أكثر أناقة والغلاف الجوي.
ما الذي نتحدث عنه؟ حمامات مريحة وعصرية! ودش البناء هو نوع من الاستحمام في شكل الغرفة، جدرانها، يتم استغلالها لخلق بيئة المقصورة. بالمقارنة مع الاستحمام العادي مع مربع، ودش البناء هي عادة أكبر وأكثر ترحيبا، على الرغم من، من الواضح، والبناء تتطلب وقتا أطول بكثير من تركيب كبائن الاستحمام العادية.
دعونا نبدأ مع صورة من حمام كما الحلم، حيث حمام حديث ومشرق فيه دش معلق، وهو واحد من العناصر المركزية الأكثر إثارة للاهتمام. تم إنشاء المقصورة باستخدام مزيج من السيراميك والأخشاب، فيما وضع جدار صغير يستخدم لدعم منطقة الاستحمام والفصل بينها وبين منطقة المغطس. والنتيجة هي دش حديث البناء يجعلك تستمتع بتجربة الاسترخاء.
مزيج من الأسود والأبيض لتناقض بصري جذاب في حمام يتميز بتصميمه الذي يتنقل بين الطراز الحديث والعتيق، ويتميز بوجود عنصرين فريدين وأصليين، حيث حوض استحمام مستقل ودش حجري كبير مع باب كابينة زجاجي. تم اختيار نمط يجمع بين الأبيض والأسود للبيئة بأكملها، مما يعطي نظرة أنيقة ومكررة للحمام.
تصميم مثالي لبيئة نظيفة والحد الأدنى، وقد تم تحقيق هذا دش البناء كبيرة الاستفادة الكاملة من التشكل من الغرفة واستخدامها بالتالي الجدران جدران الحاملة للحمام. ثم تم إدخال لوحة زجاجية كبيرة مزينة بزخارف بيضاء متقلبة لإنشاء الجدار الثالث. عمل بسيط ولكن مؤثر، الذي قام به ستوديو ستوديوفيرو الإيطالي.
كما ترون في الصورة، حتى لو كانت كابينة الاستحمام صغيرة، فهي دائما أكثر دفئا وأكثر ترحيبا من كبائن الاستحمام الأكثر شيوعا. في هذه الحالة، وجود جدار من الطوب منقوش هو لطيف بشكل خاص، وهو الخيار الذي يجعل البيئة أكثر طبيعية والترحيب.
إذا كان لديك حمام ينمو في الطول، واختيار بناء دش البناء يمكن أن يكون وسيلة ذكية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء. ويمكن أن يبنى في الجزء الأخير من الغرفة، بحيث يمكن استخدام جميع الجدران الحاملة كجدران دش، تماما كما ترون في الصورة.
إذا كنت تريد حقا لخلق الحمام الأصلي، الفاخرة والحلم، ثم يمكنك أيضا اختيار لبناء دش البناء المنحني. وهناك خيار من شأنها أن تجعل حمامك فريدة من نوعها حقا وفذة. في الصورة يمكنك معجب دش الطوب أسطواني مع الفسيفساء الترافرتين الأبيض تغطي.
دش البناء الأسطواني مع الجدار الزجاجي، فريد من نوعه ومبتكر، وتتميز كابينة هذا الدش من خلال شكل أسطواني من لوحة غطاء الزجاج. يتم إدراجها في أجواء ريفية، مع عوارض خشبية مكشوفة، وهذا الدش البناء يجلب نفسا من الحداثة ولكن يتكيف تماما مع نمط الغرفة.
في كابينة الاستحمام في هذا الحمام، قرر المصمم إضفاء لمسة من اللون والديكور باستخدام تقنية الفسيفساء، وهو خيار شعبية جدا في هذا النوع من الاستحمام. على وجه الخصوص، استخدمت تيسراي الزرقاء، وخلق تأثير الترحيب و جو البحرية.
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