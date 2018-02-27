6 أفكار إبداعية لتصميم مطبخ ضيق

يحدد التكوين المعماري للغرف العديد من خيارات الأثاث، والتي يجب أن تتكيف مع المساحة المتوفرة. ولكن التصميم الداخلي أيضا، وقبل كل شيء، يجب أن يستغل كفرصة للنجاح في تهيئة بيئة تعكس رغباتنا.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نرى بعض الحيل التي من شأنها أن تسمح لنا بتحديد وتصميم مطبخ ضيق. حيث يمكن تحويل الحدود الحجرية وتطوير هذا النوع من المطابخ إلى مساحات مميزة من خلال خيارات محددة قادرة على عكس الآفاق. تابعونا!