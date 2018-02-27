6 أفكار إبداعية لتصميم مطبخ ضيق

يحدد التكوين المعماري للغرف العديد من خيارات الأثاث، والتي يجب أن تتكيف مع المساحة المتوفرة. ولكن التصميم الداخلي أيضا، وقبل كل شيء، يجب أن يستغل كفرصة للنجاح في تهيئة بيئة تعكس رغباتنا.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نرى بعض الحيل التي من شأنها أن تسمح لنا بتحديد وتصميم مطبخ ضيق. حيث يمكن تحويل الحدود الحجرية وتطوير هذا النوع من المطابخ إلى مساحات مميزة من خلال خيارات محددة قادرة على عكس الآفاق. تابعونا!
الألوان المحايدة والفاتحة، دائما ما تكون الحل المثالي للحصول على الاتساع البصري في مساحة محدودة. اختيار الألوان الناعمة، سواء في المفروشات أو الجدران والأثاث، يمنحنا ظلال تخفف من حدود البيئة، وتجعلها أكثر إشراقة.
كما نرى في هذه الصورة، قاعدة المطبخ تأتي بلون أبيض صريح،وأيضًا الخزائن المقابلة لها في الجدار، مع الأبواب التي تأتي بصورة شبه خفية، لتحقيق التنسيق والتكامل مع الجدران.
في حالة المطبخ الضيق، سيكون من المفيد جدًا محاولة الخلط بين وجهات النظر بهدف توسيعها خارج الحدود المعمارية للبيئة، وإثرائها، مع الهروب إلى الأبعاد غير المتوقعة، بمعنى أخر، استخدام الألوان للحصول على عمق بصري مخادع يخفي الحدود الحقيقية للمساحة.
يمكن تزيين الأرضية بنسيج مع نغمات لونية تتناوب في أنماط هندسية غنية، لإعطاء المطبخ العمق كله، ومواءمة التكوين، كما هو الحال في هذا النموذج.
اختيار عدد قليل من قطع الأثاث متعدد الوظائف، والمجهز بأسطح ووحدات يمكن تقسيمها، مع ربط مساحة المطبخ مع بقية المنزل من خلال جزيرة تتوسط المكان، هو حل مثالي أخر كما نرى في هذا النموذج، وبالطبع دون إغفال اختيار اللون الأبيض الناصع للحصول على الاتساع البصري ودمجه مع التصميم الداخلي خارج أبعاد المطبخ، لتوجيه النظر إلى أبعد من حدوده الطبيعية من خلال خطوط صارمة وواضحة.
الرفوف هي عنصر مفيد جدا في أي غرفة من المنزل، لأنها تسمح لك بإعادة تكوين الجدران، وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة العمودية، دون التسبب في زحام. كما أنها تثري الجدران مع الأسطح العملية والوظيفية، حيث مساحات التخزين، وفرصة رائعة لعرض أواني المطبخ.
في مطبخ ضيق، يُصبح الهدف هو مضاعفة الأعماق، وتوليد اتساع بصري. وللقيام بذلك، لا يمكن تجاهل أهمية الاستغلال الأقصى لمساحة الجدران العمودية، وبالتالي الجمع بين الاحتياجات المكانية والوظيفية، وسوف يكون من الضروري مضاعفة الخزائن حتى تصل إلى السقف، مع استخدام الأبواب الشفافة، في الزجاج أو البلاستيك، حتى لا تتسبب في قمع المساحة.
الإضاءة الصحيحة لمطبخ ضيق يمكن أن تتحقق في نواح كثيرة. شيء واحد يبقى دائما مهمًا، وهو تقبل الحدود المادية للفضاء، وبالتالي لا تحاول إخفاءها، وإنما عليك العمل على تعزيز تكوينها.
للقيام بذلك، سيكون من المستحسن أن تعمل على تحقيق التناوب بين الضوء الرئيسي والضوء الطبيعي، مع اختيار نقاط الضوء المستهدفة وعوارض الضوء القابلة للتعديل، كما يصبح لون الجدران والمفروشات، كما هو الحال في هذه الحالة، مهم جدا، فالسطوح العاكسة للغاية، مثل الأسطح البيضاء، ستساعد على نشر منتظم للضوء في جميع أنحاء الغرفة.
لمزيد من النصائح والأفكار التصميمة الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 أفكار لأثاث مثالي في شرفتك