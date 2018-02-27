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6 خطوات تفعلها قبل النوم لمنزل مرتب ونظيف

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling وحدات مطبخ خشب Grey
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هل تعرف هؤلاء الناس الذين يعيشون حياة منظمة جيدا بحيث تثير لديك الحسد؟ اليوم نشارك معكم بعض أسرار خبرائنا للحفاظ على المنزل نظيفًا ومرتبًا، في 6 خطوات بسيطة تفعلها قبل النوم.

العيش في منزل نظيف ومرتب هو أمر صحي للغاية، بل هو حلم يسعى الجميع لتحقيقه ويأملون الحصول عليه. فماذا إذا علمت أننا سوف نخبرك 6 خطوات سهلة وبسيطة لتحقيق غايتك؟! فقط تابع السطور التالية، وتعرف على نصائح الخبراء للحصول على منزل نظيف ومرتب!

1. ترك المطبخ نظيفًا

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling وحدات مطبخ خشب Grey
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

 نحن نعلم أنه في نهاية اليوم نكون قد فقدنا كامل طاقتنا، وأن أبسط نشاط سيكون بمثابة مجهود مضني، ولكننا نعلم أيضا أنه من غير السار أن نستيقظ وأمامنا الكثير من المهام التي يجب إنهاؤها قبل تناول كوب من القهوة، لأن جميع الصحون والأكواب بحاجة إلى تنظيف!

لذا، يمكنك إنهاء مهام المطبخ قبل التفكير في النوم بساعتين أو أكثر حتى لا تكون اخر مهام قبل النوم مباشرة ويصعب تنفيذها! قم بغسل الصحون والأكواب، وتنظيف سطح منضدة العمل، مع تخزين الطعام المتبقي في حاويات ووضعها في المبرد للحفاظ عليها. لا تنس تنظيف الأرضية والتخلص من أكياس القمامة!

2. ترتيب غرفة المعيشة

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة المعيشة
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

 في كثير من الأحيان غرفة المعيشة تكون هي الغرفة التي نراها أولًا في المنزل  بعد مغادرة منطقة النوم. لذا فإن الإطلالةالأول في الصباح مهمة جدًا لبدء اليوم بانتعاش وطاقة إيجابية، يجب علينا بالتأكيد ألا نترك غرفة المعيشة غير مرتبة، وخطوات بسيطة تحقيق ذلك، فقط تنظيف فتات الأكل من الأريكة، ووضع الوسائد بشكل منظم، ورفع أية أشياء متناثرة على الأرضية لتصبح الغرفة جاهزة لاستقبالك في اليوم التالي.

3. تأكد من أن الأرضية واضحة

homify Nursery/kid's roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

 وسوف يكون من المفيد أيضا ترتيب ألعاب الصغار، والتأكد قبل الذهاب إلى الفراش أن أرضية غرفة نوم أطفالك واضحة ودون عائق أو زحام من قبل الأشياء الصغيرة المنتشرة هنا وهناك. تلك المهمة يمكنك طلب المساعدة فيها من أطفالك لمشاركتك المرح في وضع الألعاب في الصناديق والخزانات.

4. إعداد ملابسك لليوم التالي

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina HouseholdAccessories & decoration
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

الاستيقاظ والبدء بالنظر في خزانة الملابس دون معرفة ما تنوي ارتدائه، هو أمر غير محفز على الاطلاق لبدء يوم جديد. لذا فإن إعداد الملابس في الليلة السابقة عادة صحية قد تصبح حليف ثمين عند تجربتها، حتى لا تضيع الوقت، ومن أجل مظهر يومي أنيق ومرتب.

5. جمع الغسيل القذر

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BathroomStorage
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

بدلًا من ترك الملابس القذرة المنتشرة في جميع أنحاء المنزل. في خضم ذروة الصباح، يمكن للمرء الوقوع في مشكلة الخلط بين اللباس المتسخ والنظيف، لذا قبل الذهاب إلى السرير، قد تكون فكرة جيدة أن تقوم بجمع الغسيل المستخدم بالفعل، ووضعه في سبت الغسيل حتى يسهل عليك القيام بعميلة الغسيل في وقت لاحق، بدلًا من التجول في المنزل لجمع الملابس المتسخة.

6. إعداد قائمة لليوم التالي

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

 لا أحد معصوم، لا سيما عندما يكون المرء تحت ضغط العمل والعديد من الأنشطة اليومية. لذا فإن كتابة قائمة أعمال لليوم التالي، سوف تساعد عقلك على الاسترخاء بشكل أفضل. عليك تحديد المهام التنظيفية التي تحتاج البدء بها ومن ثم المهام اليومية الروتينية.

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