6 خطوات تفعلها قبل النوم لمنزل مرتب ونظيف

هل تعرف هؤلاء الناس الذين يعيشون حياة منظمة جيدا بحيث تثير لديك الحسد؟ اليوم نشارك معكم بعض أسرار خبرائنا للحفاظ على المنزل نظيفًا ومرتبًا، في 6 خطوات بسيطة تفعلها قبل النوم.
العيش في منزل نظيف ومرتب هو أمر صحي للغاية، بل هو حلم يسعى الجميع لتحقيقه ويأملون الحصول عليه. فماذا إذا علمت أننا سوف نخبرك 6 خطوات سهلة وبسيطة لتحقيق غايتك؟! فقط تابع السطور التالية، وتعرف على نصائح الخبراء للحصول على منزل نظيف ومرتب!
نحن نعلم أنه في نهاية اليوم نكون قد فقدنا كامل طاقتنا، وأن أبسط نشاط سيكون بمثابة مجهود مضني، ولكننا نعلم أيضا أنه من غير السار أن نستيقظ وأمامنا الكثير من المهام التي يجب إنهاؤها قبل تناول كوب من القهوة، لأن جميع الصحون والأكواب بحاجة إلى تنظيف!
لذا، يمكنك إنهاء مهام المطبخ قبل التفكير في النوم بساعتين أو أكثر حتى لا تكون اخر مهام قبل النوم مباشرة ويصعب تنفيذها! قم بغسل الصحون والأكواب، وتنظيف سطح منضدة العمل، مع تخزين الطعام المتبقي في حاويات ووضعها في المبرد للحفاظ عليها. لا تنس تنظيف الأرضية والتخلص من أكياس القمامة!
في كثير من الأحيان غرفة المعيشة تكون هي الغرفة التي نراها أولًا في المنزل بعد مغادرة منطقة النوم. لذا فإن الإطلالةالأول في الصباح مهمة جدًا لبدء اليوم بانتعاش وطاقة إيجابية، يجب علينا بالتأكيد ألا نترك غرفة المعيشة غير مرتبة، وخطوات بسيطة تحقيق ذلك، فقط تنظيف فتات الأكل من الأريكة، ووضع الوسائد بشكل منظم، ورفع أية أشياء متناثرة على الأرضية لتصبح الغرفة جاهزة لاستقبالك في اليوم التالي.
وسوف يكون من المفيد أيضا ترتيب ألعاب الصغار، والتأكد قبل الذهاب إلى الفراش أن أرضية غرفة نوم أطفالك واضحة ودون عائق أو زحام من قبل الأشياء الصغيرة المنتشرة هنا وهناك. تلك المهمة يمكنك طلب المساعدة فيها من أطفالك لمشاركتك المرح في وضع الألعاب في الصناديق والخزانات.
الاستيقاظ والبدء بالنظر في خزانة الملابس دون معرفة ما تنوي ارتدائه، هو أمر غير محفز على الاطلاق لبدء يوم جديد. لذا فإن إعداد الملابس في الليلة السابقة عادة صحية قد تصبح حليف ثمين عند تجربتها، حتى لا تضيع الوقت، ومن أجل مظهر يومي أنيق ومرتب.
بدلًا من ترك الملابس القذرة المنتشرة في جميع أنحاء المنزل. في خضم ذروة الصباح، يمكن للمرء الوقوع في مشكلة الخلط بين اللباس المتسخ والنظيف، لذا قبل الذهاب إلى السرير، قد تكون فكرة جيدة أن تقوم بجمع الغسيل المستخدم بالفعل، ووضعه في سبت الغسيل حتى يسهل عليك القيام بعميلة الغسيل في وقت لاحق، بدلًا من التجول في المنزل لجمع الملابس المتسخة.
لا أحد معصوم، لا سيما عندما يكون المرء تحت ضغط العمل والعديد من الأنشطة اليومية. لذا فإن كتابة قائمة أعمال لليوم التالي، سوف تساعد عقلك على الاسترخاء بشكل أفضل. عليك تحديد المهام التنظيفية التي تحتاج البدء بها ومن ثم المهام اليومية الروتينية.
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