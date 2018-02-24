منزل صغير لكنه تميز بلمساته الوظيفية

قد لا يكون أكبر منزل رأته عينيك على وجه الأرض، لكن يمكنه أن يكون التصميم الأبسط الذي صادفته يومًا ما. مشروع اليوم من هوميفاي كما نرى في الصورة ما هو إلا مكعب صغير لديه الكثير من السحر الكامن في ذكاء ورقي التصميم الداخلي وهذا ما سنشاهده لاحقًا مع ما لدينا من صور..