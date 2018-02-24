الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل صغير لكنه تميز بلمساته الوظيفية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 غرفة الميديا
Loading admin actions …

جولتنا اليوم من هوميفاي 360 لـ منزل صغير يمكنه أن يقدم لك كل ما تحتاجه من رفاهية واسترخاء وراحة.. تصميمه من الخارج مختلف عما حوله من المنازل التقليدية، أما الداخل فهو رائع بفضل ذكاء تقسيم المساحات وروعة التأثيث.. دعونا نبدأ الآن ونلقي نظرة متفحصة عليه من جميع الزوايا. 

نظرة من الأمام

파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 الممر الحديث، المدخل و الدرج
단감 건축사사무소

단감 건축사사무소
단감 건축사사무소
단감 건축사사무소

قد لا يكون أكبر منزل رأته عينيك على وجه الأرض، لكن يمكنه أن يكون التصميم الأبسط الذي صادفته يومًا ما. مشروع اليوم من هوميفاي كما نرى في الصورة ما هو إلا مكعب صغير لديه الكثير من السحر الكامن في ذكاء ورقي التصميم الداخلي وهذا ما سنشاهده لاحقًا مع ما لدينا من صور..

المنازل المجاورة

파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 منازل
단감 건축사사무소

단감 건축사사무소
단감 건축사사무소
단감 건축사사무소

هذه الصورة وحدها كفيلة أن توضح مدى تميز مشروعنا اليوم وتؤكد ما كنا نرمي إليه قبل دقائق.. فهو حقًا مختلف من حيث الشكل والتصميم الخارجي عما بجواره من مباني عنوانها النمطية والتقليدية. 

المشهد الخلفي

파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 غرفة السفرة
단감 건축사사무소

단감 건축사사무소
단감 건축사사무소
단감 건축사사무소

قبل أن نغوص في الداخل، دعونا نلقي نظرة سريعة على المساحة الخلفية للمنزل والتي تتمتع بأكثر من جلسة مدهشة باستخدامات متعددة في الهواء الطلق. 

غرفة نوم متعددة الوظائف

파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 غرفة الميديا
단감 건축사사무소

단감 건축사사무소
단감 건축사사무소
단감 건축사사무소

غرفة النوم بتصميم لا يصدق.. أليس كذلك؟! نعم فهي مدمجة مع غرفة الطعام لكنها تستحوذ على المساحة العلوية من الغرفة بسرير بسيط وهادئ المعالم بعيد عن صخب العالم بأسره.

مطبخ جيد التجهيز

파주, 단감 건축사사무소 단감 건축사사무소 مطبخ
단감 건축사사무소

단감 건축사사무소
단감 건축사사무소
단감 건축사사무소

اقرأ أيضًا: 6 أفكار حديثة لدمج التلفاز في غرفة المعيشة

10 غرف نوم مذهلة بأثاث من أيكيا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً