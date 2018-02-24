10 أبواب عبقرية منزلقة لأروع مطبخ

شهدت تصميمات المطابخ الكثير من التغيرات في العقود القليلة الماضية فكانت في البداية ما هي إلا مساحة عادية للطهي والغسيل حتى وصلت لما هي عليه الآن وأصبحت واحدة من البقع الاجتماعية الرئيسية في أي منزل وذلك ببساطة بعدما تم دمجها مع مساحات للجلوس تسمح بتناول الطعام في أرجائها المختلفة وسط أجواء مرحة ومريحة.

ولأننا أشارنا منذ قليل إلى مبدأ الدمج والتخطيطات المفتوحة في المطابخ، لابد أن نتحدث أيضًا عن الدور الرائع للأبواب المنزلقة الزجاجية في إحداث ذلك الدمج بالمساحات المختلفة من منازلنا وعلى رأسها المطابخ.. ولهذا السبب سنركز في جولة اليوم على عرض 10 نماذج عبقرية لذلك النوع من الأبواب.