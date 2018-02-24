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10 أبواب عبقرية منزلقة لأروع مطبخ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify Windows & doorsDoors
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شهدت تصميمات المطابخ الكثير من التغيرات في العقود القليلة الماضية فكانت في البداية ما هي إلا مساحة عادية للطهي والغسيل حتى وصلت لما هي عليه الآن وأصبحت واحدة من البقع الاجتماعية الرئيسية في أي منزل وذلك ببساطة بعدما تم دمجها مع مساحات للجلوس تسمح بتناول الطعام في أرجائها المختلفة وسط أجواء مرحة ومريحة. 

ولأننا أشارنا منذ قليل إلى مبدأ الدمج والتخطيطات المفتوحة في المطابخ، لابد أن نتحدث أيضًا عن الدور الرائع للأبواب المنزلقة الزجاجية في إحداث ذلك الدمج بالمساحات المختلفة من منازلنا وعلى رأسها المطابخ.. ولهذا السبب سنركز في جولة اليوم على عرض 10 نماذج عبقرية لذلك النوع من الأبواب.

1. الأبواب الزجاجية وخصوصًا ذات النوع المنزلق تضمن وجود صلة بصرية بين الغرف بعضها البعض كما حدث هنا بين المطبخ وغرفة الطعام

villa di campagna - 2017, architetto Davide Fornero architetto Davide Fornero مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين White
architetto Davide Fornero

architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero

2. ماذا عن هذا اللمسات الخشبية؟ فهي تجعل المطبخ مفعمًا بالدفء بشكل دائم.. أليس كذلك؟

Appartamento AG, studiovert studiovert مطبخ خشب
studiovert

studiovert
studiovert
studiovert

3. لا شئ أجمل من الرجوع للكلاسيكية مع ذلك الزجاج الملون!

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

4. الزجاج البلوري يضمن لمنزلك لمسة من الغموض.. فبمجرد أن تنغلق الأبواب تحتار لمعرفة ما يختبئ وراءها!

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

5. باب آخر منزلق بلمسات زجاجية تشكل فاصلًا شفافًا بين المطبخ والمساحات المجاورة.. خيار دائمًا مثالي للغرف الكبيرة

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

6. مَن قال أنه لا يمكنك استخدام القليل من الألوان في الأبواب الانزلاقية الخاصة بك؟

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

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7. باب منزلق بإطارات خشبية خفيفة تكمل الأثاث وتضمن لمسة أنيقة للساحة

為了孩子的成長與居家的舒適, 弘悅國際室內裝修有限公司 弘悅國際室內裝修有限公司 مطبخ خشب Wood effect
弘悅國際室內裝修有限公司

弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司
弘悅國際室內裝修有限公司

8. زجاج متجمد وأطر سوداء تجلب للتصميم الحديث للغرفة نظرة صناعية

南港大同璽苑徐宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة السفرة
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

9. حتى الأسلوب البلدي في تصميم الأبواب المنزلقة يمكنه أن يجعل منزلك أكثر سحرًا من الداخل!

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

10. لا تنسى أيضًا أن الأبواب الزجاجية تساعد الضوء على المرور بين الغرف وتمد منزلك بالإشراقة والحيوية

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

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