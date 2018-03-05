5 تصميمات جذابة لغرف المعيشة المودرن

مما لا شك فيه أن غرف المعيشة هي من أكثر الغرف استخداما في المنزل؛ حيث أنها تعد غرفة الجلوس، وهي مكان لاستقبال الضيوف، وأنها الغرفة التي نقوم بالجلوس فيها وقضاء معظم الأوقات فيها مع الأسرة والأصدقاء للشعور بالراحة والاسترخاء، ونقضي أوقاتنا الجميلة ومن الممكن تناول الأطعمة، وتعد غرفة المعيشة هي واجهة المنزل، ونظرا لهذه الأمور فلابد من اختيار الديكورات الخاصة بالغرفة على أكمل وجه من حيث الأثاث والسجاد والإضاءة والإكسسوار المناسبة للذوق الخاص بك، وغرف المعيشة من أكثر الغرف التي تحتاج إلى العناية الكبيرة، فعليك باختيار الأرائك الأكثر راحة واختيار الألوان المناسبة مع الجدران والحائط والأرضيات ومن الممكن وجود بعض النباتات الطبيعية لإضفاء روح الطبيعة على التصميم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات توضح لكم غرف المعيشة العصرية والحديثة لتساعدكم في الاختيار الأنسب لك ولذوقك والامكانيات المادية.