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5 تصميمات جذابة لغرف المعيشة المودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
5th Settlement Apartment, Zoning Architects Zoning Architects غرفة المعيشة
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مما لا شك فيه أن غرف المعيشة هي من أكثر الغرف استخداما في المنزل؛ حيث أنها تعد غرفة الجلوس، وهي مكان لاستقبال الضيوف، وأنها الغرفة التي نقوم بالجلوس فيها وقضاء معظم الأوقات فيها مع الأسرة والأصدقاء للشعور بالراحة والاسترخاء، ونقضي أوقاتنا الجميلة ومن الممكن تناول الأطعمة، وتعد غرفة المعيشة هي واجهة المنزل، ونظرا لهذه الأمور فلابد من اختيار الديكورات الخاصة بالغرفة على أكمل وجه من حيث الأثاث والسجاد والإضاءة والإكسسوار المناسبة للذوق الخاص بك، وغرف المعيشة من أكثر الغرف التي تحتاج إلى العناية الكبيرة، فعليك باختيار الأرائك الأكثر راحة واختيار الألوان المناسبة مع الجدران والحائط والأرضيات ومن الممكن وجود بعض النباتات الطبيعية لإضفاء روح الطبيعة على التصميم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات توضح لكم غرف المعيشة العصرية والحديثة لتساعدكم في الاختيار الأنسب لك ولذوقك والامكانيات المادية.

1-تصميم سينمائي لغرفة المعيشة العصرية

5th Settlement Apartment, Zoning Architects Zoning Architects غرفة المعيشة
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

من الواضح على هذا التصميم أن يشبه لحد كبير، غرف الترفيه والسينما، من حيث المساحة، وبعد المسافة ما بين الأرائك والتلفزيون، حتى نستطيع مشاهدة التلفاز بطريقة صحيحة، أما بالنسبة للإضاءة فهي بالطبع إضاءة صناعية حتى تناسب من التصميم وهي أضواء مدفونة بالسقف بالإضافة إلى وجود الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر النوافذ، أما إذا جئنا للأثاث، فنجد اللمحة العصرية حيث اللون الرمادي الغامق المحايد المناسب لحد كبير مع الأرضيات المفروشة بالسجاد ذو الألوان المناسبة، وأيضا مع ألوان الجدران والستائر، وهذا التصميم يخلو بشكل كبير من الديكورات المبالغ فيها.

2-تصميم ذو مساحة كبيرة لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد هذا التصميم ذو مساحة واسعة تصلح لغرض غرفة المعيشة، وما يميز هذا التصميم مساحته، فنجد مجموعة من الأرائك ذات اللون الرمادي الفاتح المناسب مع لون الجدران والأرضيات والسجاد، ونجد نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية من خلال الأضواء المدفونة بالسقف، ويوجد في التصميم بعض العناصر الديكور من خلال وجود أكثر من طاولة بالإضافة إلى اللوحة الجدارية الملائمة بشكل كبير مع التصميم ككل.

3-تصميم مشرق وطبيعي لغرفة المعيشة العصرية

homify غرفة المعيشة خشب White
homify

homify
homify
homify

يتمتع هذا التصميم بالإشراق حيث اللون الأبيض المسيطر على كافة أرجاء التصميم؛ حيث ألوان الجدران والسقف وكذلك قطع الأثاث حيث الأريكة ومكان وضع التلفاز، وبعض اللوحات الجدارية، ووجود طاولة فاتحة لكي تكون مناسبة مع التصميم، أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية، مع وجود بعض اللمحات الطبيعية من خلال وجود أصص النباتات، ويحتوي التصميم على نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.

4-تصميم مميز وهادئ لغرفة المعيشة

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يتميز هذا التصميم بالأناقة والفخامة بالإضافة إلى اللمحة العصرية، فنجد الألوان الهادئة والفاتحة والمميزة بشكل كبير، وذلك واضح من حيث لون الجدران والحائط والسقف، بالإضافة إلى لون الستائر، والمناسبة أيضا مع الأرضيات، أما بالنسبة لقطع الأثاث فنجد المقاعد المريحة إلى حد كبير والملائمة مع الغرض من غرفة المعيشة ذات اللون الرمادي مع اللون السكري الفاتح، ونجد عنصري الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر النوافذ، مع وجود الوسائل الصناعية للإضاءة وهي النجفة الكريستال الأنيقة، مع وجود الطاولة الدائرية ذات اللون الفضي الملائمة مع التصميم، ولا يخلو من العنصر النباتي من خلال وجود الأصيص النباتي المميز.

5-سيطرة الإضاءة على التصميم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تلعب الإضاءة الدور الأكبر في هذا التصميم وخصوصا الإضاءة الصناعية بوحداتها المختلفة ما بين الأعمدة الجانبية، والأضواء المدفونة والمصابيح المتدلية، ويشترك تصميم غرفة المعيشة مع وحدة تناول الطعام، ويتميز هذا التصميم بصغر مساحته، وتهيمن الألوان الفاتحة على التصميم من حيث دهانات الجدران والأرضيات الخشبية الفاتحة المفروشة بالسجاد ذو الألوان الفاتحة المتناسب بشكل كبير مع الأثاث.

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