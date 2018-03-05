أجمل 5 تصميمات لحمامات على النمط الاستعماري

مما لا يدع مجالا للشك أن للنمط والطراز الاستعماري له رونق وشكل مميز، ويأتي لفظ الاستعماري نتيجة لوجود أكثر من فكر ونمط من دولة وأكثر من طريقة، ونتيجة دخول ومزيج الديكورات بين الدول مع بعضها البعض، فيأخذ البعض من البعض الآخر، وتتميز تصميمات النمط الاستعماري بالبساطة وخالية من التعقيد ومليئة بالإكسسوار.
يتميز هذا التصميم بالهدوء والأناقة والقرب من النمط الإنجليزي، فنجد المزيج بين اللون الأبيض المشرق والرمادي المحايد، من حيث لون الجدران والأرضيات وقطع الحمام ما بين وحدة الاستحمام، ونجد الحوض والوحدة الخشبية الخاصة به ذو الأناقة وما يعلوها من مرآة متميزة، ومن خلفها جدار ذو ألوان ونقوش مميزة ومختلفة، وتشترك الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة ووسيلة الإنارة الخاصة بالحوض.
يمتاز هذا التصميم باختلافه وتباينه
الشديد عن باقي التصميمات الخاصة بالحمامات فهو يشبه النمط الريفي؛ حيث أن ما يظهر من التصميم هو فقط وحدة الاستحمام التي تشبه لحد كبير العصور القديمة، وتلعب الألوان الدور الأكبر في التصميم، فنجد اللون الكافيه من حيث وجوده في الجدران وداخل نقوش الأرضيات، وتمتزج نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية العابرة من خلال النافذة والصناعية من خلال الأضواء والمصابيح.
من أكثر الأشياء الواضحة في هذا التصميم، صغر المساحة الخاصة به بالإضافة إلى تعدد الألوان وتجانسها وتناسقها مع بعضها البعض بشكل كبير مما يضفي على التصميم رونق خاص ومتميز، فنبدأ من التصميم الخاص بالحوض فهو أبيض يندرج من الأسفل إطار خشبي سميك ومن الجدار نجد الخلفية الرائعة ذات الألوان المبهجة، والملائمة إلى حد كبير مع الأرضيات والجدران ووسائل الإضاءة سواء الطبيعية أو الصناعية، وهذا التصميم متوسط التهوية ومناسب مع المساحة الخاصة به.
نلاحظ في هذا التصميم اللمحة الاستعمارية والتي تشترك بنسبة كبيرة مع النمط والطراز الكلاسيكي الأنيق، حيث الترتيب والتنظيم والهدوء المطلوب في هذا التصميم، فيتضح استخدام العنصر الخشبي بشكل واضح من خلال وحدة الاستحمام والوحدة الخاصة بالحوض، بالإضافة إلى الشرفة، وتناسق كل هذا مع شكل الجدران ولونها المميز المختلط ما بين الأبيض والفيروزي، مع وجود وسائل الإضاءة الصناعية المناسبة مع المساحة المتوسطة للحمام.
نرى من هذا التصميم الذي يبرز بشكل واضح النمط العصري بكافة خصائصه ومناسبة ذلك مع التصميم الخاص بالحمام، يعد هذا التصميم مناسب إلى حد كبير مع المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث اللون الأبيض المهيمن على التصميم، وتداخله مع لمحات بسيطة من اللون الفيروزي، لكس تكتمل اللوحة الفنية للتصميم، وتتحد وسيلتي الإضاءة مع بعضهم البعض كي تبرز التصميم بشكل أجمل، مع وجود لمسة رائعة للديكور من خلال وجود بعض المزهريات الصغيرة والمتميزة.
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