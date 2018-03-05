أجمل 5 تصميمات لحمامات على النمط الاستعماري

نرى من هذا التصميم الذي يبرز بشكل واضح النمط العصري بكافة خصائصه ومناسبة ذلك مع التصميم الخاص بالحمام، يعد هذا التصميم مناسب إلى حد كبير مع المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث اللون الأبيض المهيمن على التصميم، وتداخله مع لمحات بسيطة من اللون الفيروزي، لكس تكتمل اللوحة الفنية للتصميم، وتتحد وسيلتي الإضاءة مع بعضهم البعض كي تبرز التصميم بشكل أجمل، مع وجود لمسة رائعة للديكور من خلال وجود بعض المزهريات الصغيرة والمتميزة.

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