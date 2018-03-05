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أجمل 5 تصميمات لحمامات على النمط الاستعماري

Mai Elkholy Mai Elkholy
Уютная классика, Lela Rink Lela Rink حمام البلاط Beige
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مما لا يدع مجالا للشك أن للنمط والطراز الاستعماري له رونق وشكل مميز، ويأتي لفظ الاستعماري نتيجة لوجود أكثر من فكر ونمط من دولة وأكثر من طريقة، ونتيجة دخول ومزيج الديكورات بين الدول مع بعضها البعض، فيأخذ البعض من البعض الآخر، وتتميز تصميمات النمط الاستعماري بالبساطة وخالية من التعقيد ومليئة بالإكسسوار.

1-تصميم مميز للحمام على النمط الاستعماري

Уютная классика, Lela Rink Lela Rink حمام البلاط Beige
Lela Rink

Lela Rink
Lela Rink
Lela Rink

يتميز هذا التصميم بالهدوء والأناقة والقرب من النمط الإنجليزي، فنجد المزيج بين اللون الأبيض المشرق والرمادي المحايد، من حيث لون الجدران والأرضيات وقطع الحمام ما بين وحدة الاستحمام، ونجد الحوض والوحدة الخشبية الخاصة به ذو الأناقة وما يعلوها من مرآة متميزة، ومن خلفها جدار ذو ألوان ونقوش مميزة ومختلفة، وتشترك الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة ووسيلة الإنارة الخاصة بالحوض.

2-تصميم مختلف لحمام رائع

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason حمام
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

يمتاز هذا التصميم باختلافه وتباينه

الشديد عن باقي التصميمات الخاصة بالحمامات فهو يشبه النمط الريفي؛ حيث أن ما يظهر من التصميم هو فقط وحدة الاستحمام التي تشبه لحد كبير العصور القديمة، وتلعب الألوان الدور الأكبر في التصميم، فنجد اللون الكافيه من حيث وجوده في الجدران وداخل نقوش الأرضيات، وتمتزج نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية العابرة من خلال النافذة والصناعية من خلال الأضواء والمصابيح.

3-ألوان جذابة ورائعة في مساحة صغيرة

CASA DA FAZENDA, Mariana Chalhoub Mariana Chalhoub حمام
Mariana Chalhoub

Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub
Mariana Chalhoub

من أكثر الأشياء الواضحة في هذا التصميم، صغر المساحة الخاصة به بالإضافة إلى تعدد الألوان وتجانسها وتناسقها مع بعضها البعض بشكل كبير مما يضفي على التصميم رونق خاص ومتميز، فنبدأ من التصميم الخاص بالحوض فهو أبيض يندرج من الأسفل إطار خشبي سميك ومن الجدار نجد الخلفية الرائعة ذات الألوان المبهجة، والملائمة إلى حد كبير مع الأرضيات والجدران ووسائل الإضاءة سواء الطبيعية أو الصناعية، وهذا التصميم متوسط التهوية ومناسب مع المساحة الخاصة به.

4-تصميم استعماري مائل إلى الكلاسيكية

Colonial style - Tropic garden apartment, V Design Studio V Design Studio حمام
V Design Studio

V Design Studio
V Design Studio
V Design Studio

نلاحظ في هذا التصميم اللمحة الاستعمارية والتي تشترك بنسبة كبيرة مع النمط والطراز الكلاسيكي الأنيق، حيث الترتيب والتنظيم والهدوء المطلوب في هذا التصميم، فيتضح استخدام العنصر الخشبي بشكل واضح من خلال وحدة الاستحمام والوحدة الخاصة بالحوض، بالإضافة إلى الشرفة، وتناسق كل هذا مع شكل الجدران ولونها المميز المختلط ما بين الأبيض والفيروزي، مع وجود وسائل الإضاءة الصناعية المناسبة مع المساحة المتوسطة للحمام.

5-تصميم عصري على النمط الاستعماري

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier حمام
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

نرى من هذا التصميم الذي يبرز بشكل واضح النمط العصري بكافة خصائصه ومناسبة ذلك مع التصميم الخاص بالحمام، يعد هذا التصميم مناسب إلى حد كبير مع المساحات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث اللون الأبيض المهيمن على التصميم، وتداخله مع لمحات بسيطة من اللون الفيروزي، لكس تكتمل اللوحة الفنية للتصميم، وتتحد وسيلتي الإضاءة مع بعضهم البعض كي تبرز التصميم بشكل أجمل، مع وجود لمسة رائعة للديكور من خلال وجود بعض المزهريات الصغيرة والمتميزة.
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