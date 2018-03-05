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6 مطابخ ذو رونق خاص بالنمط التبسيطي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Wohnung F, pauly + fichter planungsgesellschaft mbH pauly + fichter planungsgesellschaft mbH مطبخ
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 النمط التبسيطي أو المنيمال، وهو من الأنماط التي تتميز بجمالها وبساطتها، وهو أحد الأنماط الحديثة نوعاً ما، ومن خصائصه أنه يحتوي على خطوط عريضة وكذلك بسيطة، وله القدرة الخاصة على إضفاء جو من الراحة النفسية في التصميم الخاص بالمطبخ بوجه خاص والمنزل بوجه عام

أما بالنسبة للمطابخ فتحتاج كل سيدة إلى جو مميز ومريح حتى تستطيع أن تمارس الطهي بشكل مريح، وهو ما يميز هذا النمط ولما به من الإعتماد على الألوان الفاتحة المريحة التي تميزه، وسوف نعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات للمطابخ على النمط التبسيطي.

1-تصميم بسيط للمطبخ على النمط التبسيطي

Wohnung F, pauly + fichter planungsgesellschaft mbH pauly + fichter planungsgesellschaft mbH مطبخ
pauly + fichter planungsgesellschaft mbH

pauly + fichter planungsgesellschaft mbH
pauly + fichter planungsgesellschaft mbH
pauly + fichter planungsgesellschaft mbH

يتميز هذا التصميم ببساطته وخلوه من التفاصيل الكثيرة فهو عبارة عن سطح أملس ذو اللون الفضي اللامع وفي نهايته حوض، ويهمين اللون الأبيض على التصميم من حيث لون الجدران والحائط والأسقف والشكل الخارجي لوحدات المطبخ، أما بالنسبة للأرضيات فهي خشبية ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث المزهرية الرقيقة والبسيطة، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية، ومن وسائل الديكور تظهر اللوحة الجدارية البسيطة.

2-تصميم عصري للمطبخ على النمط المنيمال

5th Settlement Apartment, Zoning Architects Zoning Architects مطبخ
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects

من البارز في هذا التصميم ميله إلى النمط التبسيطي، ويظهر ذلك من خلال قلة التفاصيل الخاصة بالتصميم، فنجد وحدات المطبخ ذات اللون الأسود اللامع وميل ذلك إلى النمط المعاصر والحديث، فهو مطبخ مفتوح أشبه بالمطابخ الأمريكية، أما بالنسبة للإضاءة فهي مزيج بين نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية من خلال اللمبات المدفونة، وكذلك ضوء الشمس عبر النوافذ، وتتناسب ألوان الأرضيات مع الستائر والجدران.

3-هيمنة الإشراق على التصميم في المطبخ

Beleza monocromática, FABRI FABRI مطبخ White
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

يمتاز هذا التصميم بهيمنة اللون الأبيض على التصميم؛ حيث لون الأرضيات ووحدات المطبخ والجدران والسقف، ويتميز هذا التصميم بوجود الجزيرة التي تتوسط المطبخ، ويناسب هذا التصميم المساحات الواسعة ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث وجود المطلات الطبيعية، وتهيمن الإضاءة الطبيعية على أرجاء التصميم.

4-تصميم مطبخ ذو مساحة صغيرة على النمط التبسيطي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتضح من هذا التصميم مناسبته للمساحات الصغيرة والمتوسطة للمطابخ، فهو عبارة عن وحدات ذات اللون الرمادي الغامق الأقرب إلى الأسود اللامع، بالإضافة إلى بعض الوحدات على اللون الأبيض، ويشترك العنصر الخشبي في كل من الأسطح الخاصة بوحدات المطابخ وكذلك الأرضيات، ونجد لمحة من اللون الفيروزي والأصفر على التصميم لإضفاء نوعا من البهجة، وتسيطر الإضاءة الطبيعية على التصميم من حيث ضوء الشمس الساطع من خلال النافذة.

5-تصميم مطبخ أنيق ومميز

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إذا نظرنا إلى هذا التصميم فنجد البساطة تتحدث عن نفسها بشكل كبير بالإضافة إلى الأناقة والتميز، فالمطبخ هنا عبارة عن ركن صغير وسط التصميم الخاص بوحدات الاستقبال، يعبر عن وجود المطبخ بكافة احتياجاته، ويسيطر العنصر الخشبي على التصميم في كافة أرجائه، ولا يخلو التصميم من بروز عنصر الطبيعة، الموجودة في النباتات والزهور، وبالنسبة للجدران والسقف فهي من اللون الأبيض المشرق لنشعر بكبر المساحة وللشعور بالاتساع.

6-تصميم مطبخ عصري على النمط التبسيطي

MAKALU, Ludwinowska Studio Architektury Ludwinowska Studio Architektury مطبخ
Ludwinowska Studio Architektury

Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury
Ludwinowska Studio Architektury

نشعر من هذا التصميم بوجود بند الخطوط العريضة والبسيطة التي هي من خصائص النمط التبسيطي، ويشترك العنصر الخشبي مع اللون الأبيض في ظل إضاءة صناعية متميزة التي تلعب دور كبير في الديكور.

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5 مطابخ ذو رونق خاص بالنمط التبسيطي

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