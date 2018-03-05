6 مطابخ ذو رونق خاص بالنمط التبسيطي

النمط التبسيطي أو المنيمال، وهو من الأنماط التي تتميز بجمالها وبساطتها، وهو أحد الأنماط الحديثة نوعاً ما، ومن خصائصه أنه يحتوي على خطوط عريضة وكذلك بسيطة، وله القدرة الخاصة على إضفاء جو من الراحة النفسية في التصميم الخاص بالمطبخ بوجه خاص والمنزل بوجه عام

أما بالنسبة للمطابخ فتحتاج كل سيدة إلى جو مميز ومريح حتى تستطيع أن تمارس الطهي بشكل مريح، وهو ما يميز هذا النمط ولما به من الإعتماد على الألوان الفاتحة المريحة التي تميزه، وسوف نعرض لكم في هذا المقال ستة تصميمات للمطابخ على النمط التبسيطي.