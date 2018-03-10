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6 غرف نوم مودرن مميزة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم
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كلنا على علم ودراية كاملة أن غرفة النوم هي أهم غرفة موجودة في المنزل على الإطلاق؛ حيث أنها المكان الوحيد الذي يشعر فيه الفرد بالراحة والاسترخاء والهدوء المطلوبين بعد يوم من العمل الشاق؛ حيث تعتبر الملجأ الأول للفرد لكي يستريح الفرد من اليوم الطويل والمجهود المبذول طوال اليوم، ومن الأمور التي يجب توافرها في التصميم المثالي لغرفة النوم هي توفير الجو المريح للنفسية وحتى نستطيع النوم بشكل أفضل ومريح، ولا شك أن كل ذلك من المؤكد أن يحدث نتيجة العناية الكاملة بكل ما يخص التصميم الخاص بغرفة النوم وما يوجد فيه من قطع الأثاث المناسبة لتحقيق الهدف من غرفة النوم، وألوان الدهانات الخاصة بغرف النوم، وكذلك الديكورات وأشكالها والإضاءة التي تعمل على إبراز الشكل العام للتصميم، وكل هذا سوف نستعرضه في المقال التالي لنوضح كافة الأمور المتعلقة بتصميم غرف النوم.

1-تصميم هندسي الشكل

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم تشعر وكأنك أمام شكل هندسي منسق ومنمق، ومتميز، وذو مقاسات ومساحات محددة، وترى الخطوط الطولية والعرضية البسيطة في التصميم، فنجد السرير عبارة عن صب خشبي وتعلوه المرتبة الخاصة به ومن أمامه الدولاب المرآه ليعكس كافة تفاصيل التصميم، وتشترك الألوان ما بين الخشبي والأبيض من حيث لون الأثاث والجدران، أما بالنسبة للإضاءة فتهيمن الصناعية بوحدات الإنارة الموجودة في التصميم سواء مدفونة أو جانبية.

2-تصميم لغرفة نوم ذو مساحة صغيرة

O quarto da Alda, Cássia Lignéa Cássia Lignéa غرفة نوم
Cássia Lignéa

Cássia Lignéa
Cássia Lignéa
Cássia Lignéa

يمتاز هذا التصميم بمحاولة المصمم استثمار واستغلال كل مساحة في التصميم الاستغلال الأمثل على الرغم من صغر المساحة، وبالطبع لا يستطيع فعل ذلك إلا بوجود اللون الأبيض الذي يمنحنا براح كبير ومريح للنظر؛ حيث نجد الستائر البيضاء ويتوسط الخط البني بالإضافة إلى الجدار الخلفي للسرير مع لون الفرش الخاص بالسرير، والكمودينو والأباجورات ولا يخلو التصميم من وجود الألوان والنقوش حيث اللون الأصفر والوردي الرائع.

3-تصميم فندقي لغرفة النوم العصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا نظرنا إلى هذا التصميم فإنه للوهلة الأولى تشعر وكأنه تصميم فندقي؛ حيث المطلات المباشرة، والخلفية المزخرفة للسرير وألوان الستائر بالإضافة إلى وحدة التخزين الموجودة داخل الجدار مع صغر المساحة ووجود المكيف، ووسائل الإضاءة الصناعية المدفونة.

4-قلة التفاصيل عنوان التصميم

Obra Europa, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

مما لا شك فيه أن العامل الأكثر ملاحظة في هذا التصميم هو قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم، فالتصميم كله عبارة عن سرير ذو مساحة كبيرة باللون الأبيض المشرق يتوسط ذلك التصميم ولا توجد أي قطع أثاث أخرى وتلعب الألوان الدور الأكثر بروزا في هذا التصميم فنجد خلفية السرير باللون الفوشيا الداكن لكي تلفت الانتباه الخاص بنا ومناسبة ذلك مع شكل الأرضيات الخشبية، بالإضافة إلى بقية الجدران ذات اللون الأبيض المبهج، وتهيمن الإضاءة الطبيعية على الغرفة من حيث النافذة ذات المطلات النباتية لتعطي الغرفة رونق طبيعي متميز، مع وحدة الإضاءة الصناعية باللون الأبيض ليصبح التصميم أكثر تنمقا.

5-المزج ما بين العصرية والكلاسيكية

NEMI VILLA, INNERSPACE INNERSPACE غرفة نوم
INNERSPACE

INNERSPACE
INNERSPACE
INNERSPACE

يتميز هذا التصميم بالخلط ما بين النمطين الكلاسيكي من حيث الألوان النحاسية والتناسق والنظام ووسائل الإضاءة الخافتة وما بين التصميم الخاص بقطع الأثاث، ونرى من هذا التصميم تناسب الألوان بدرجة كبيرة حيث اللون النحاسي والارضيات الرخامية الفاتحة.

6-تصميم يشع اشراق وهدوء

homify غرفة نوم Pink
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم مميز لأقصى درجة بالإضافة إلى أنه يتمتع بالهدوء المطلوب خصوصا في غرفة النوم التي تعتبر المصدر الأول للراحة في المنزل، فنجد الألوان تخدم هذا التصميم بشكل كبير فيتداخل اللون الأبيض مع اللون السيمون الفاتح جدا، في كل من الأرضيات وقطع الأثاث والستائر والسجاد وكذلك الإضاءة الطبيعية التي تشع في التصميم ككل.
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