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6 لمسات بسيطة تعزز قيمة منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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عندما يتعلق الأمر بإجراء بعض التحسينات المنزل، تحتاج إلى معرفة الفرق بين الأشياء التي من شأنها حقًا أن تضيف قيمة لمنزلك، أو الأشياء التي ستكلفك المال بلا فائدة. ونحن هنا اليوم لمساعدتك في هذه القضية، وسنعرض عليك بعض اللمسات البسيطة التي من شأنها أن تعزز قيمة منزلك عند وكلاء العقارات.

1- تجديد المطبخ

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

أولًا عليك بتجديد المطبخ فالمطبخ من الأشياء الضرورية في منزلك والتي تعزز أيضًا من قيمة منزلك بشكل كبير، لذلك لا تتردد في القيام بالتحديثات في مطبخك وتعزيزه بالأشياء الضرورية.

2- تصميم حمام للضيوف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كان منزلك يحتوي فقط عللا حمام واحد، من الأفضل أن تقوم ببناء حمام صغير أخر للضيوف وتستثمر في بناءه فهذا سيعزز من قيمة منزلك الحقيقية ويضاعفها بشكل كبير.

3-استثمار الفراغ

Loft GK Architects Ltd Nursery/kid's roomAccessories & decoration
GK Architects Ltd

Loft

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

خذ الوقت الكافي للأستثمار في مساحات الفراغ لديك وقم بتوظيفها بطريقة عملية ومنظمة، خاصةً في مساحات الأركان والزوايا فببعض اللمسات الأبتكارية في هذة المساحات يمكنك أن تحصل على منطقة استراتيجية كجلسة بسيطة أو ركنا لتناول القهوة والقراءة وكل هذا بالتأكيد سيضاعف من من قيمة منزلك.

4- تجديد النوافذ

Detail of dormer window Gundry & Ducker Architecture منازل dormer window,loft conversion
Gundry &amp; Ducker Architecture

Detail of dormer window

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

أحرص على تجديد النوافذ الخاصة بك، وإصلاح التالف منها وتفقد الزجاج سواء كان هناك أجزاء مكسورة أو تالفة، كل هذا سيضاعف بالتأكيد من قيمة المنزل ويعززه.

5- تجديد الحديقة

Patios, Terraces and Decking, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Patios, Terraces and Decking

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

الحديقة الخاصة بك يمكن أن تكون نقطة بيع ضخمة، ولما لا فالمشترين المحتملين سينبهرون بوجود المناظر الطبيعية والخلابة في حديقة منزلك، وبالتالي سيعزز ذلك من قيمة المنزل.

6- ألفت الأنتباه

FLORA DELFT TILES Decorum Tiles Walls & flooringTiles delft tiles,hand painted tiles
Decorum Tiles

FLORA DELFT TILES

Decorum Tiles
Decorum Tiles
Decorum Tiles

مع الانتهاء من المشاريع الكبيرة، يمكنك تحويل انتباهكم إلى التغييرات التجميلية الصغيرة التي تضيف في الواقع الكثير من لقيمة منزلك. أشياء مثل البلاط الجديد، ورسومات الجدران رسمت والأماكن التخزينية في المنزل كل هذة التفاصيل الصغيرة تضيف الكثير لقيمة المنزل.

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