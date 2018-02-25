6 لمسات بسيطة تعزز قيمة منزلك

عندما يتعلق الأمر بإجراء بعض التحسينات المنزل، تحتاج إلى معرفة الفرق بين الأشياء التي من شأنها حقًا أن تضيف قيمة لمنزلك، أو الأشياء التي ستكلفك المال بلا فائدة. ونحن هنا اليوم لمساعدتك في هذه القضية، وسنعرض عليك بعض اللمسات البسيطة التي من شأنها أن تعزز قيمة منزلك عند وكلاء العقارات.