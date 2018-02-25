6 نصائح لمنزل مرتب ومنعش

المعركة للحفاظ على منزل نظيف ومرتب يمكن أن يكون يشعر أن لا تنتهي أبدا أو محكوم عليه بالفشل، ولكن نحن هنا اليوم للتأكد من أن لا يحدث لك! انها في الواقع أبسط بكثير للحفاظ على المنزل جديدة وصحية مما قد يعتقد، والمفتاح هو أن يكون هناك عدد قليل من النظم في مكان من شأنها أن تقلل من العمل الذي لديك فعلا للقيام به.
فقط أسأل أي نظافة المهنية وأنها سوف اقول لكم ان الوقاية من الأوساخ هو المفتاح لسهولة إدارة المنزل واليوم، ونحن في طريقنا لإثبات ذلك لك! إذا كنت على استعداد ليكون تحميل التنظيف الخاص بك انخفاض كبير، ثم قراءة على!
خطوة بسيطة، ولكن عدد قليل جدًا يقوم فعلًا بذلك! أخلع حذائك عند الباب الأمامي الخاص بك ودعه في الخزانة لتحافظ على أرضيات المنزل الخاصة بك تبقى نظيفة لفترة أطول من ذلك بكثير.
إذا كان كل ما تملكه لديك في المنزل لديه خزانه مستقلة، المعاطف والأحذية ولديك أدراج مخصصة ومقسمة لكل التفاصيل ، هذا بدوره سيجعل منزلك مميزًا
الحمامات هي عرضة للرطوبة والرائحة سيئة، لذلك أحرص دائمًاعلى ترك النوافذ مفتوحة في الحمام الخاص بك.
مطبخ فوضوي يعني مطبخ غير نظيف بالمرة، لذلك تخلص من الأشياء الغير نظيفة في المنزل بشكل دوري، وكن حريص على تجهيز أماكن تخزينية وأرفف في المطبخ للتخزين، وكن حريص على نظافة الأدوات والأواني وحافظ دائمًا على مطبخك نظيفاً ومرتبًا.
واحدة من أكثر المناطق الفوضوية دائمًا في منزلك هي غرفة النوم الخاصة بك، فعادةستجد نفسك تبحث عن شيء لأرتدائة في الصباح، مما يعني أن الملابس والخزانات في غرفة نومك ستتعرض دائماً، للفوضى أحرص على نظافتهم.
حافظ على عدم وجود كومة من الغسيل الغير نظيف في حمامك، وكن حريصاً على تنظيم أماكن تخزينية للغسيل لتتجنب الرائحة السيئة وعدم النظام في حمامك.