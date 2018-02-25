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6 نصائح لمنزل مرتب ومنعش

منة اسماعيل منة اسماعيل
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
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المعركة للحفاظ على منزل نظيف ومرتب يمكن أن يكون يشعر أن لا تنتهي أبدا أو محكوم عليه بالفشل، ولكن نحن هنا اليوم للتأكد من أن لا يحدث لك! انها في الواقع أبسط بكثير للحفاظ على المنزل جديدة وصحية مما قد يعتقد، والمفتاح هو أن يكون هناك عدد قليل من النظم في مكان من شأنها أن تقلل من العمل الذي لديك فعلا للقيام به.

فقط أسأل أي نظافة المهنية وأنها سوف اقول لكم ان الوقاية من الأوساخ هو المفتاح لسهولة إدارة المنزل واليوم، ونحن في طريقنا لإثبات ذلك لك! إذا كنت على استعداد ليكون تحميل التنظيف الخاص بك انخفاض كبير، ثم قراءة على!

1- لا تدخل بالحذاء المنزل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

خطوة بسيطة، ولكن عدد قليل جدًا يقوم فعلًا  بذلك! أخلع حذائك عند الباب الأمامي الخاص بك ودعه في الخزانة لتحافظ على أرضيات المنزل  الخاصة بك  تبقى نظيفة لفترة أطول من ذلك بكثير. 

2- مساحات مخصصة لكل شئ

Özer Residence, Onn Design Onn Design الممر والمدخل صوان Beige
Onn Design

Onn Design
Onn Design
Onn Design

إذا كان كل ما تملكه لديك في المنزل لديه خزانه مستقلة، المعاطف والأحذية ولديك أدراج مخصصة ومقسمة لكل التفاصيل ، هذا بدوره سيجعل منزلك مميزًا

3- تهوية الحمام

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION حمام
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

الحمامات هي عرضة للرطوبة والرائحة سيئة، لذلك أحرص دائمًاعلى ترك النوافذ مفتوحة في الحمام الخاص بك.

4- تخلص من الفوضى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ فوضوي يعني مطبخ غير نظيف بالمرة، لذلك تخلص من الأشياء الغير نظيفة في المنزل بشكل دوري، وكن حريص على تجهيز أماكن تخزينية وأرفف في المطبخ للتخزين، وكن حريص على نظافة الأدوات والأواني وحافظ دائمًا على مطبخك نظيفاً ومرتبًا.

5- رتب الخزانات

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners غرفة الملابس
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

واحدة من أكثر المناطق الفوضوية دائمًا في منزلك هي غرفة النوم الخاصة بك، فعادةستجد نفسك تبحث عن شيء لأرتدائة في الصباح، مما يعني أن الملابس والخزانات في غرفة نومك ستتعرض دائماً، للفوضى أحرص على نظافتهم.

6- تخزين الغسيل

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BathroomStorage
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

حافظ على عدم وجود كومة من الغسيل الغير نظيف في حمامك، وكن حريصاً على تنظيم أماكن تخزينية للغسيل لتتجنب الرائحة السيئة وعدم النظام في حمامك.

6 لمسات بسيطة تعزز قيمة منزلك

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