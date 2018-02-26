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8 أفكار في المطبخ الحديث لا غنى عنها

آية منير آية منير
Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
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المطبخ الحديث لا مكان فيه للتعقيدات، يحترم الذكاء والابتكار ويؤيد الفكر العصري والتكنولوجيا، ولأننا بالتأكيد سنحب أن نعيش بشكل أفضل، فنحن بحاجة لأن نضيف بعض هذه الأفكار واللمسات الرائعة لمطبخنا حتى نشعر بأثرها، واليوم مع هوميفاي كما تعودنا نقدم لك كل ما هو جديد .. إليك 8 أفكار روعة لا غنى عنهم في المطبخ الحديث ..

​1.سلال صغيرة للأدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

الكثير من الأحيان يكون تنظيم أدراج المطبخ يسبب الكثير من القلق فلا تستطيع فصل الأواني عن الأدوات. الحل بسيط وهو بوضع سلال صغيرة داخل الأدراج للحفاظ على النظام بفصل الأدوات المختلفة وتوفير وقتك والحصول عليهم بسهولة.

2. الجدران ليست فقط للوحدات التخزين

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

طريقة عملية وتساهم في تزين مطبخك في نفس الوقت، بوضع وتنظيم أواني المطبخ المصنوعه من الخامات المختلفة والخاصة بك على الحائط.

3. أبواب تتحرك بمرونة

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

طريقة عملية لتقليل استخدام المساحة في المطابخ الصغيرة هي باستخدام أبواب خزانات منزلقة أو قابلة للطي فهي موفرة للمساحة بشكل ملحوظ كما أنها ستعطي مطبخك أناقة ورونق.

4. أرفف سهلة الحركة..

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

يمكنك استخدام أرفف صغيرة ملونة للبهارات والبرطمانات وإلحاقها بسطح العمل للحصول على مساحة إضافية  بدون شغل الحوائط، سطح العمل أو مساحة إعداد الطعام

5. لا للخزانات المغلقة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إعتدنا على شكل المطابخ ذات الخزانات المغلقة ذات الأبواب والتي تجعل المساحة مزدحمة ومختنقة في حالة المطابخ ذات المساحات الضيقة. ولكن إذا أردت حل يعطي احساس بالاتساع فيمكنك اللجوء للأرفف المفتوحة والتي ستضطرك لإختيار وتنظيم الأدوات الموضوعه بها لاستغلالها كديكور للمطبخ ولتشارك الأرفف في تخلل الهواء والضوء والحضول على فراغ منتعش.

6. جدار مبتكر

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الحوائط السوداء ليست فقط صيحة أنيقة في عالم الديكور ولكنها أيضاً تنعش افراغات وتجعلها تبدو بشكل حيوي، كما أنها تعطي فرصة للتفاعل بين الأسرة وإخراج الطاقة الإبداعية، بالإضافة لكونها إضافة عملية، فيمكنك كتابة قوائم الشراء أو رسائل مضحكة. فالحوائط السوداء تحول مساحة المطبخ الخاصة بك تماماً.

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7. إضاءة طبيعية

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

عندما يسمح التصميم الداخلي فمن المفيد أن تستفيد وتستغل النوافذ وإطارات النوافذ من خلال وضع الأرفف بحيث يمكنك وضع بعض العناصر التجميلية مثل النباتات مثلاً أو الأواني الملونة.

8. استغلال ذكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما يكون لديك مساحة كبيرة ومفتوحة فيمكنك عمل حل رائع وعملي وهو بتقسيم المساحة باستخدام الأرفف أو المكتبات والاستفادة من هذه القطعة بأن تكون قطعة متعددة الأغراض. هذا الحل مناسب ورائع وخاصة إذا كان لديك نافذة كبيرة فهو يسمح بتمرير الضوء وأيضاً المشهد الطبيعي الجميل كما يسمح بالإستمرارية مع الفصل والخصوصية.

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