الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة رائعة في بيتك .. اصنعها بنفسك

آية منير آية منير
homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
Loading admin actions …

قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض20 فكرة رائعة في بيتك .. اصنعها بنفسك

1. زين بيتك بالشموع ..

DIY Kupfer und Holz Kerzenhalter, 123 Voilà 123 Voilà HouseholdAccessories & decoration
123 Voilà

DIY Kupfer und Holz Kerzenhalter

123 Voilà
123 Voilà
123 Voilà

المواسير القديمة مناسبة جدا لصناعة شمعدان حديث حتى تُزين بيتك بالشموع ..

2. كرسي قديم أصبح جديد

Rústico/Moderno, BENEDITO MARTINS BENEDITO MARTINS
BENEDITO MARTINS

BENEDITO MARTINS
BENEDITO MARTINS
BENEDITO MARTINS

الكراسي القديمة مع أقمشة جديدة وألوان زاهية تصبح جديدة ومشرقة ..

3. إعادة تدوير للبرطمانات ..

Estudio Franko & Co. Proyecto "Unicornio", Franko & Co. Franko & Co. غرفة نوم بنات
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

البرطمان كنز في بيتك إذا تم استخدامها بشكل أكثر ذكاء ..

4. بلورة زجاجية ..

Terrarium Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Nursery/kid's roomAccessories & decoration زجاج Pink
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

Terrarium

Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik

البلورات الزجاجية وحدات من الجمال في بيتك من اليوم ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

homify Nursery/kid's roomDesks & chairs
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

5. صناديق ..

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP HouseholdStorage ورقة Grey
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

تستطيع بتوزيع الصناديق بشكل ذكي عمل مكتبة صغيرة متميزة ..

7. فكر جديد

Trailing Flower Cushion Occipinti BedroomTextiles
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

الفنتاج والريترو واستخدام التأثيرات الخاصة في الأثاث القديم أحد أهم صيحات الموضة لعام 2018

8. سلالم خشبية قديمة ..

Paris I, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

السلالم الخشبية القديمة المتهالكة، قد تتحول لشماعة أو مكتبة أو مجموعة أرفف بسيطة لترتيب حاجاتك ..

9. نباتات منزلية

Zinc Metal Bucket Lilac Coast GardenPlant pots & vases
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

ازرع العلب المعدنية القديمة بنباتات جميلة ورائعة ..

10. الكراتين لها استخدام اخر

FORMAE collection, B+P architetti B+P architetti Living roomLighting
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

لكل شئ استخدام آخر بعيدا عن غرضه الأساسي وهكذا الكراتين القديمة ..

11. لون الشبابيك

Etched Glass shutters with jasmine design, Antonia Macgregor Designs in Glass Antonia Macgregor Designs in Glass غرفة نوم زجاج etched glass,glass shutters,sandblasted glass,privacy glass,bedroom window,jasmine,decorative glazing,bespoke glazing
Antonia Macgregor Designs in Glass

Etched Glass shutters with jasmine design

Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass

لون شبابيك بيتك وارسم عليها واجعلها حلم رومانسي جميل ..

12. ألوان مبهجة ..

Hand Painted Low Stool Rectory Blue Dining roomChairs & benches
Rectory Blue

Hand Painted Low Stool

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

بألوان مبهجة زين مقاعد بيتك القديمة واصنع بنفسك تحف فنية صغيرة ..

13. ابتكر

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness Walls & flooringWallpaper
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

بسهولة شديدة يمكن طلاء منزلك بنفسك وبطرق مبتكرة..

14. اصنع لطفلك

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO Nursery/kid's roomStorage
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

اصنع بنفسك لطفلك خزانات جديدة بأقل الامكانيات ..

15. مطبخ قديم ولكن

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

المطابخ القديمة يمكنك إعادة تجديدها عن طريق طلاءها وصيانتها بالطريقة المناسبة ..

16. أطباق ملونة ..

MIRADA, MIRADA MIRADA KitchenCutlery, crockery & glassware صناعة الفخار
MIRADA

MIRADA
MIRADA
MIRADA

إن كنت ذو حس فني قم بطلاء وتلوين أطباقك المفضلة ..

17. نباتات منزلية فواحة ..

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design KitchenKitchen utensils
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

النباتات المنزلية الفواحة عنصر مهم لتزيين مطبخك اصنع لها وعاءا خاصا ..

18. جدار إبداعي

Possum bed homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

Possum bed

homify
homify
homify

اترك المجال لخيال طفلك واصنع لها جدار ابداعي تفاعلي يرسم فيه ما يحلم ..

19. قطعة فنية ..

Cubist Credenza 13 Turner Furniture HouseholdStorage
Turner Furniture

Cubist Credenza 13

Turner Furniture
Turner Furniture
Turner Furniture

يمكنك تحويل أي قطعة أثاث في بيتك بلمسات بسيطة إلى لوحة سريالية وفنية أنيقة ..

20. لمسة فنان

Ben Lowe canvas prints homify ArtworkPictures & paintings Multicolored
homify

Ben Lowe canvas prints

homify
homify
homify

زين بيتك بلوحاتك وأعمالك الفنية واستمتع بالفارق .

10 خطوات مهمة للانتقال إلى بيت جديد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً