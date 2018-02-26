20 فكرة رائعة في بيتك .. اصنعها بنفسك

قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض20 فكرة رائعة في بيتك .. اصنعها بنفسك
المواسير القديمة مناسبة جدا لصناعة شمعدان حديث حتى تُزين بيتك بالشموع ..
الكراسي القديمة مع أقمشة جديدة وألوان زاهية تصبح جديدة ومشرقة ..
البرطمان كنز في بيتك إذا تم استخدامها بشكل أكثر ذكاء ..
البلورات الزجاجية وحدات من الجمال في بيتك من اليوم ..
الفنتاج والريترو واستخدام التأثيرات الخاصة في الأثاث القديم أحد أهم صيحات الموضة لعام 2018
السلالم الخشبية القديمة المتهالكة، قد تتحول لشماعة أو مكتبة أو مجموعة أرفف بسيطة لترتيب حاجاتك ..
ازرع العلب المعدنية القديمة بنباتات جميلة ورائعة ..
لكل شئ استخدام آخر بعيدا عن غرضه الأساسي وهكذا الكراتين القديمة ..
لون شبابيك بيتك وارسم عليها واجعلها حلم رومانسي جميل ..
بألوان مبهجة زين مقاعد بيتك القديمة واصنع بنفسك تحف فنية صغيرة ..
بسهولة شديدة يمكن طلاء منزلك بنفسك وبطرق مبتكرة..
اصنع بنفسك لطفلك خزانات جديدة بأقل الامكانيات ..
المطابخ القديمة يمكنك إعادة تجديدها عن طريق طلاءها وصيانتها بالطريقة المناسبة ..
النباتات المنزلية الفواحة عنصر مهم لتزيين مطبخك اصنع لها وعاءا خاصا ..
اترك المجال لخيال طفلك واصنع لها جدار ابداعي تفاعلي يرسم فيه ما يحلم ..
يمكنك تحويل أي قطعة أثاث في بيتك بلمسات بسيطة إلى لوحة سريالية وفنية أنيقة ..