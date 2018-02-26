10 خطوات مهمة للانتقال إلى بيت جديد

هل تفكر في الانتقال من منزل ﻵخر؟ أعلم جيداً أن عملية النقل (العزَال) ليست بالسهولة التي تبدو عليها! ياليت كان باﻹمكان حزم المنزل بأكمله و نقله كما هو للمنزل اﻵخر. ولكن دعان نخبرك ببعض النصائح المهمة التي ستساعدك فى إنجاز عملية النقل بسهولة و نجاح.
عليك قبل القيام بالتجهيز للانتقال إلى بيت جديد، فرز أغراضك والتخلص من كل ما هو قديم أو زائد عن الحاجة أو غير مستخدم ..
ترتيب الأغراض بشكل مصنف من حيث قابليتها للكسر، وأولوية استخدامها وإعادة ترتيبها في البيت الجديد..
البدء في حزم الأمتعة والأغراض في الحقائب والكراتين والصناديق، ولا تنس أن تجلعها مرقمة أو معنونة حتى يسهل عليك تفريغها فيما بعدد..
قم بتوزيع الادوار وترتيبها بين أفراد أسرتك حتى تستطيع إنجاز أكبر كم من المهام في وقت صغير..
البحث عن شركات للنقل حديثة ومتطورة تساعدك على الوصول لبيتك الجديد في أمان ..
يجب عليك الاهتمام في ترتيب الأثاث من حيث الوزن وتوزيع مهامه بشكل مناسب حتى لا تُجهد نفسك والعمال المساعدين لك..
قبل خطوة النقل، يجب عليك التأكد أن بيتك الجديد في اتم الاستعداد لاستقبالك من حيث الصيانة والتنظيف ..
وابدأ في تفريغ الصناديق حسب ما قمت بتحديد أولوياتك، ولا تغير شئ في الخطة إلا للطوارئ حتى تُنجز كل المهام..
يجب عليك أن تهتم بنفسك أثناء تلك العملية الصعبة للوصول لأفضل النتائج..
ولا تنس أن تحتفل ببيتك الجديد، وتُعيد روتين حياتك كما كان، وتسمتع بأجواء رائعة مع عائلتك وأصدقاءك الجدد..