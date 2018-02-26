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10 خطوات مهمة للانتقال إلى بيت جديد

آية منير آية منير
homify منازل
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هل تفكر في الانتقال من منزل ﻵخر؟ أعلم جيداً أن عملية النقل (العزَال) ليست بالسهولة التي تبدو عليها! ياليت كان باﻹمكان حزم المنزل بأكمله و نقله كما هو للمنزل اﻵخر. ولكن دعان نخبرك ببعض النصائح المهمة التي ستساعدك فى إنجاز عملية النقل بسهولة و نجاح.

1. التخلص من الأغراض الزائدة عن الحاجة..

Porthleven, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

عليك قبل القيام بالتجهيز للانتقال إلى بيت جديد، فرز أغراضك والتخلص من كل ما هو قديم أو زائد عن الحاجة أو غير مستخدم ..

2. فصل وتصنيف الأغراض

ESPRIT Home 12, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG Walls & flooringWallpaper Yellow
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

ترتيب الأغراض بشكل مصنف من حيث قابليتها للكسر، وأولوية استخدامها وإعادة ترتيبها في البيت الجديد..

3. البدء في حزم الأغراض وتعبئتها ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

البدء في حزم الأمتعة والأغراض في الحقائب والكراتين والصناديق، ولا تنس أن تجلعها مرقمة أو معنونة حتى يسهل عليك تفريغها فيما بعدد..

4. ترتيب الأدوار

Studio Créqui, atelier DiTO atelier DiTO مطبخ
atelier DiTO

atelier DiTO
atelier DiTO
atelier DiTO

قم بتوزيع الادوار وترتيبها بين أفراد أسرتك حتى تستطيع إنجاز أكبر كم من المهام في وقت صغير..

5. ابحث أكثر

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER غرفة المعيشة
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

البحث عن شركات للنقل حديثة ومتطورة تساعدك على الوصول لبيتك الجديد في أمان ..

6. الأثاث الثقيل والخفيف

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة السفرة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

يجب عليك الاهتمام في ترتيب الأثاث من حيث الوزن وتوزيع مهامه بشكل مناسب حتى لا تُجهد نفسك والعمال المساعدين لك..

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7. بيتك الجديد ..

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة نوم
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

قبل خطوة النقل، يجب عليك التأكد أن بيتك الجديد في اتم الاستعداد لاستقبالك من حيث الصيانة والتنظيف ..

8. قم بترتيب الأولويات

Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic HouseholdHomewares
Ethnic Chic

Ethnic Chic
Ethnic Chic
Ethnic Chic

وابدأ في تفريغ الصناديق حسب ما قمت بتحديد أولوياتك، ولا تغير شئ في الخطة إلا للطوارئ حتى تُنجز كل المهام..

9. استرخي من حين لآخر

Raum für WT & YOGA, Timo Klein Photography Timo Klein Photography
Timo Klein Photography

Timo Klein Photography
Timo Klein Photography
Timo Klein Photography

يجب عليك أن تهتم بنفسك أثناء تلك العملية الصعبة للوصول لأفضل النتائج..

10. احتفل ببيتك الجديد

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

ولا تنس أن تحتفل ببيتك الجديد، وتُعيد روتين حياتك كما كان، وتسمتع بأجواء رائعة مع عائلتك وأصدقاءك الجدد..

أشياء ضرورية يجب أن تفعلها كل عام

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