10 خطوات مهمة للانتقال إلى بيت جديد

هل تفكر في الانتقال من منزل ﻵخر؟ أعلم جيداً أن عملية النقل (العزَال) ليست بالسهولة التي تبدو عليها! ياليت كان باﻹمكان حزم المنزل بأكمله و نقله كما هو للمنزل اﻵخر. ولكن دعان نخبرك ببعض النصائح المهمة التي ستساعدك فى إنجاز عملية النقل بسهولة و نجاح.