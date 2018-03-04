6 أفكار ملهمة لتجديد جدران المطبخ

تجديد مظهر المطبخ هو مهمة ليست بالمستحيلة أو حتى بالصعبة. لا حاجة لكسر الجدران، واستثمار كميات هائلة في تجديد الأجهزة، ولا حتى تجديد الطلاء في كل مرة. مجرد الإبداع قليلا، من خلال لمسة لونية، وربما بعض الصور، أو خلفية جميلة، ستجد أنها أكثر من كافية لتجديد إطلالة المطبخ بالكامل.
في هذه المقالة سوف نقدم لكم مجموعة من الأفكار، وبعض المشاريع من المهندسين المعماريين والمصممين الذين تدخلوا ببراعة لجعل هذه المطابخ تتلألأ مرة أخرى مع إطلالة جديدة.
الساعة.. واحدة من العناصر التي لا تقدم فقط ميزة وظيفية ولكنها أيضًا تتمتع بميزة جمالية مثالية لإعطاء طابع شخصي للبية التي تزينها، ولكن الامر لا يتعلق بمجرد تصميم جميل، بل باختيار التصميم المناسب لأسلوب المنزل، كما في هذا المثال، نرى أنه قد تم اختيار ساعة مع هيكل الجمالون المعدني، ليناسب البيئة الصناعية لسقف هذا الطبخ المنيمالي.
جدران المنزل ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية لتغيير مظهر الغرفة. أنها لا تتطلب الكثير من العمل، وسوف يكون كافيا لرسم جدار، ولكن التغيير سيكون واضحا. اختيار لون قوي ومطابقته مع بعض التفاصيل – مثل، في هذه الحالة، ومصابيح – هو وسيلة مثالية لتجديد المطبخ!
الرفوف هي عناصر وظيفية وجمالية فعالة، وخاصة في المطبخ، والأكثر إثارة بشأنها، هو إمكانية الإبداع في تصميمها بتكوينات وخامات مختلفة. تأمل هذا النموذج، حيث الأرفف الزجاجية الشفافة بلون أزرق جميل!
سبورة الجدار تجعل إطلالة المطبخ غير رسمية وممتعة. وتمنحه عنصر جمالي للعرض، بل هو عنصر ذو تأثير كبير، وعصري جدا، كما أنه يمكن استخدامه كعنصر وظيفي حيث يمكنك كتابة المهام اليومية، وربما لائحة بالمشتروات، أو يمكن جعله وسيلة تسلية
عائلية.
إذا كنت لا تريد القيام بتغيير جذري، أو كنت لا تشعر برغبة في تغيير ألوان الجدران، ولكن ترغب في إدخال تغيير بسيطر من أجل كسر الملل، يمكنك إحداث تدخل لطيف وملحوظ من خلال استخدام بعض الملصقات، مجرد عدد قليل من اللمسات الصغيرة هنا وهناك.
وجود صورة كبيرة مطبوعة على ورق الحائط اللاصق هي فكرة عظيمة، في الممارسة العملية هو خلفية فريدة من نوعها وذات طابع شخصي. يمكنك اختيار الموضوع الذي تفضله، التصميم الخاص بك، أو المناظر الطبيعية.
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