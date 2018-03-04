6 أفكار ملهمة لتجديد جدران المطبخ

تجديد مظهر المطبخ هو مهمة ليست بالمستحيلة أو حتى بالصعبة. لا حاجة لكسر الجدران، واستثمار كميات هائلة في تجديد الأجهزة، ولا حتى تجديد الطلاء في كل مرة. مجرد الإبداع قليلا، من خلال لمسة لونية، وربما بعض الصور، أو خلفية جميلة، ستجد أنها أكثر من كافية لتجديد إطلالة المطبخ بالكامل.

في هذه المقالة سوف نقدم لكم مجموعة من الأفكار، وبعض المشاريع من المهندسين المعماريين والمصممين الذين تدخلوا ببراعة لجعل هذه المطابخ تتلألأ مرة أخرى مع إطلالة جديدة.