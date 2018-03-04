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6 أفكار ملهمة لتجديد جدران المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
The Cow Shed Barn Conversion Kitchen, in-toto Kitchens Design Studio Marlow in-toto Kitchens Design Studio Marlow مطبخ
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تجديد مظهر المطبخ هو مهمة ليست بالمستحيلة أو حتى بالصعبة. لا حاجة لكسر الجدران، واستثمار كميات هائلة في تجديد الأجهزة، ولا حتى تجديد الطلاء في كل مرة. مجرد الإبداع قليلا، من خلال لمسة لونية، وربما بعض الصور، أو خلفية جميلة، ستجد أنها أكثر من كافية لتجديد إطلالة المطبخ بالكامل.

في هذه المقالة سوف نقدم لكم مجموعة من الأفكار، وبعض المشاريع من المهندسين المعماريين والمصممين الذين تدخلوا ببراعة لجعل هذه المطابخ تتلألأ مرة أخرى مع إطلالة جديدة.

1. ساعة بتصميم أصيل

The Cow Shed Barn Conversion Kitchen in-toto Kitchens Design Studio Marlow مطبخ
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

The Cow Shed Barn Conversion Kitchen

in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow
in-toto Kitchens Design Studio Marlow

الساعة.. واحدة من العناصر التي لا تقدم فقط ميزة وظيفية ولكنها أيضًا تتمتع بميزة جمالية مثالية لإعطاء طابع شخصي للبية التي تزينها، ولكن الامر لا يتعلق بمجرد تصميم جميل، بل باختيار التصميم المناسب لأسلوب المنزل، كما في هذا المثال، نرى أنه قد تم اختيار ساعة مع هيكل الجمالون المعدني، ليناسب البيئة الصناعية لسقف هذا الطبخ المنيمالي.

2. جدار مع لون مشرق

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

جدران المنزل ربما تكون الطريقة الأكثر فعالية لتغيير مظهر الغرفة. أنها لا تتطلب الكثير من العمل، وسوف يكون كافيا لرسم جدار، ولكن التغيير سيكون واضحا. اختيار لون قوي ومطابقته مع بعض التفاصيل – مثل، في هذه الحالة، ومصابيح – هو وسيلة مثالية لتجديد المطبخ!

3. رفوف خاصة

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

الرفوف هي عناصر وظيفية وجمالية فعالة، وخاصة في المطبخ، والأكثر إثارة بشأنها، هو إمكانية الإبداع في تصميمها بتكوينات وخامات مختلفة. تأمل هذا النموذج، حيث الأرفف الزجاجية الشفافة بلون أزرق جميل!

4. سبورة الجدار

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

سبورة الجدار تجعل إطلالة المطبخ غير رسمية وممتعة. وتمنحه عنصر جمالي للعرض، بل هو عنصر ذو تأثير كبير، وعصري جدا، كما  أنه يمكن استخدامه كعنصر وظيفي حيث يمكنك كتابة المهام اليومية، وربما لائحة بالمشتروات، أو يمكن جعله وسيلة تسلية

عائلية.

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

5. الملصقات

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

إذا كنت لا تريد القيام بتغيير جذري، أو كنت لا تشعر برغبة في تغيير ألوان الجدران، ولكن ترغب في إدخال تغيير بسيطر من أجل كسر الملل، يمكنك  إحداث تدخل لطيف وملحوظ من خلال استخدام بعض الملصقات، مجرد عدد قليل من اللمسات الصغيرة  هنا وهناك.

6. صورة جدارية

Fototapety w kuchni, Demural.pl Demural.pl KitchenAccessories & textiles
Demural.pl

Demural.pl
Demural.pl
Demural.pl

وجود صورة كبيرة مطبوعة على ورق الحائط اللاصق هي فكرة عظيمة، في الممارسة العملية هو خلفية فريدة من نوعها وذات طابع شخصي. يمكنك اختيار الموضوع الذي تفضله، التصميم الخاص بك، أو المناظر الطبيعية.

لمزيد من الأفكار والنصائح التصميمة بشأن المطبخ، تفضل بقراءة المقال التالي، ابداع في 5 تصاميم مطابخ على النمط الصناعي

6 خدع بسيطة لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر

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