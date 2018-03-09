6 أفكار مذهلة لجدران منزلك

مع الجدران يمكنك إعطاء الحياة للتحولات المدهشة. ويكفي حتى تغيير لون بعض منهم لتحقيق مقدار البيئة يمكن أن تتغير. وهكذا، وسيلة سهلة لتحسين الديكور العام للمنزل في حال التجديد هو التركيز على الجدران. كيف نفعل ذلك؟ من خلال خيارات جديدة من حيث اللون والملمس قادرة على تحويل الفضاء.

في مقال اليوم من هوميفاي، 6 تصميمات ملهمة من أعمال خبرائنا المحترفين لإلهامكم بعض الأفكار والحلو المذهلة لجدران منازلكم. شاهدوهم معنا!