6 أفكار مذهلة لجدران منزلك

مع الجدران يمكنك إعطاء الحياة للتحولات المدهشة. ويكفي حتى تغيير لون بعض منهم لتحقيق مقدار البيئة يمكن أن تتغير. وهكذا، وسيلة سهلة لتحسين الديكور العام للمنزل في حال التجديد هو التركيز على الجدران. كيف نفعل ذلك؟ من خلال خيارات جديدة من حيث اللون والملمس قادرة على تحويل الفضاء.
في مقال اليوم من هوميفاي، 6 تصميمات ملهمة من أعمال خبرائنا المحترفين لإلهامكم بعض الأفكار والحلو المذهلة لجدران منازلكم. شاهدوهم معنا!
لوحات الجصي تمثل حل متعدد الوظائف مثيرة جدا للاهتمام، لأنه من خلالها من الممكن أن تتدخل على حد سواء لفصل الغرف والمساهمة في الديكور، وذلك بفضل مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنماط هندسية، والأعماق والألوان.
الطوب المكشوفة لإغلاق هيكل الجدار يساهم في طبيعة البيئة. سحر الطوب المكشوف ليس فقط في صلابة، ولكن أيضا في مجموعة متنوعة من المواد وثراء نغمات غير النظامية والظلال، والتي تعطي مساحة لهجة صناعية بالتأكيد.
الخشب يوفر الحرارة كما عدد قليل جدا من المواد الأخرى يمكن القيام به. وعلاوة على ذلك، فهي مادة تناسب تماما مع أي نوع من الأثاث. في الواقع، تنوعه يسمح لها للتكيف بسهولة إلى أي مساحة. وهكذا يمكن رفضها كما هو مطلوب: من الحديثة إلى ريفي. ذلك يعتمد على الأذواق والمساحات. في هذه الحالة، الانتهاء من لامعة مشرق، وخطوط نظيفة وموحدة من الأسطح الجدار، وإعطاء الحياة لأثاث حديث وأنيق ومتطورة.
يأتي هذا الجدار إلى الحياة بفضل نسيج معدني مشابه، مع هندسة متنوعة وعاكسة للغاية. على الحائط ويرتبط الدفء من الخشب الداكن من المكتب وجود النباتات الموجودة في محاريب الجدار نفسه.
إذا كنت تحب الطبيعة، سوف تقع في الحب مع هذا الخيار. لأننا نرى، تم إدخال حدائق عمودية رائعة لتغطية الجدران في هذه الحالة. طريقة غير عادية لإعطاء الاتساق على أسطح المنزل من خلال الأخضر الطبيعي للنباتات.
أعيد بناؤه الآن، إذا ميزانيتك لا يكفي للحجر الطبيعي، ويتم تمثيل خيار أكثر اقتصادا وفعالية من الحجر الاصطناعي. قادرة على التكيف مع اللون الذي تفضله، من أجل خلق بيئة شخصية.
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