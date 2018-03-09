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6 أفكار مذهلة لجدران منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
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مع الجدران يمكنك إعطاء الحياة للتحولات المدهشة. ويكفي حتى تغيير لون بعض منهم لتحقيق مقدار البيئة يمكن أن تتغير. وهكذا، وسيلة سهلة لتحسين الديكور العام للمنزل في حال التجديد هو التركيز على الجدران. كيف نفعل ذلك؟ من خلال خيارات جديدة من حيث اللون والملمس قادرة على تحويل الفضاء. 

في مقال اليوم من هوميفاي، 6 تصميمات ملهمة من أعمال خبرائنا المحترفين لإلهامكم بعض الأفكار والحلو المذهلة لجدران منازلكم. شاهدوهم معنا!

1. الجدران مع زخارف الجص

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

 لوحات الجصي تمثل حل متعدد الوظائف مثيرة جدا للاهتمام، لأنه من خلالها من الممكن أن تتدخل على حد سواء لفصل الغرف والمساهمة في الديكور، وذلك بفضل مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنماط هندسية، والأعماق والألوان.

2. نمط صناعي مميز

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الطوب المكشوفة لإغلاق هيكل الجدار يساهم في طبيعة البيئة. سحر الطوب المكشوف ليس فقط في صلابة، ولكن أيضا في مجموعة متنوعة من المواد وثراء نغمات غير النظامية والظلال، والتي تعطي مساحة لهجة صناعية بالتأكيد.

3. الخشب

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الخشب يوفر الحرارة كما عدد قليل جدا من المواد الأخرى يمكن القيام به. وعلاوة على ذلك، فهي مادة تناسب تماما مع أي نوع من الأثاث. في الواقع، تنوعه يسمح لها للتكيف بسهولة إلى أي مساحة. وهكذا يمكن رفضها كما هو مطلوب: من الحديثة إلى ريفي. ذلك يعتمد على الأذواق والمساحات. في هذه الحالة، الانتهاء من لامعة مشرق، وخطوط نظيفة وموحدة من الأسطح الجدار، وإعطاء الحياة لأثاث حديث وأنيق ومتطورة.

4. المواد مع التشطيبات المختلفة

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

 يأتي هذا الجدار إلى الحياة بفضل نسيج معدني مشابه، مع هندسة متنوعة وعاكسة للغاية. على الحائط ويرتبط الدفء من الخشب الداكن من المكتب وجود النباتات الموجودة في محاريب الجدار نفسه.

5. الحديقة العمودية

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل اصطناعي Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

إذا كنت تحب الطبيعة، سوف تقع في الحب مع هذا الخيار. لأننا نرى، تم إدخال حدائق عمودية رائعة لتغطية الجدران في هذه الحالة. طريقة غير عادية لإعطاء الاتساق على أسطح المنزل من خلال الأخضر الطبيعي للنباتات.

6. الحجر

homify جدران Red
homify

homify
homify
homify

 أعيد بناؤه الآن، إذا ميزانيتك لا يكفي للحجر الطبيعي، ويتم تمثيل خيار أكثر اقتصادا وفعالية من الحجر الاصطناعي. قادرة على التكيف مع اللون الذي تفضله، من أجل خلق بيئة شخصية.

لمزيد من الافكار اليكورية والنصائح التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة رائعة في بيتك .. اصنعها بنفسك

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