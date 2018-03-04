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6 خدع بسيطة لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
PROYECTO SAYAVEDRA, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- غرفة الميديا Beige
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المساحات الصغيرة أو على الأقل المحدودة من حيث الأحجام، لا تحتاج فقط إلى الخيارات الوظيفية فيما يتعلق بقطع الأثاث والديكور، بل إنها تحتاج أيضًا تلك الخيارات القادرة على جعل البيئة تبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه.

في مقال اليوم من هوميفاي،  سوف نرى كيف استجاب المهندسين المعماريين ومصممو الديكور الداخلي لهذه الحاجة في حالة غرفة المعيشة. وسوف نقدم، في الواقع، 7 حيل مفيدة وقادرة على جعل غرفة المعيشة تبدو أكثر اتساعًا، مما يجعلها موضع ترحيب. دعونا نرى معا!

1. نقطة البداية.. التوزيع المناسب

PROYECTO SAYAVEDRA, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- غرفة الميديا Beige
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

العثور على أفضل أسلوب لتوزيع الأثاث على أساس المساحة المتاحة، هو نقطة البداية. وبالتالي ليس فقط اختيار الأثاث من الحجم المناسب، ولكن من خلال خطوطها وأشكالها؛ لتعرف كيفية تعزيز الفضاء، مما يجعلها مصدر للراحة، إضافة إلى خلق انطباعًا ترحيبيًا  يجعلك تنسى حدود مساحة المعيشة.

2. دعم المساحات المحدودة بالأثاث متعدد الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

القليل يمنحك الكثير.. هذا الشعار الرمزي عن البساطة  على الرغم من أنه كثيرًا ما يساء استخدامه، إلا أن تطبيقه السليم يذكرنا بأن الاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات هو دائمًا وسيلة فعالة لتقديم غرف المنزل. بل وأكثر من ذلك، إذا كانت المساحة المتاحة محدودة. خاصة في حالة غرفة المعيشة، سيكون من الجيد التوجه نحو الأثاث المتعدد الوظائف، أي القادر على الاستجابة للاحتياجات المختلفة وشغل مساحات المحدودة من الفضاء.

3. إدخال الألوان على الجدران

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

لتوسيع مساحة غرفة المعيشة دون الحاجة إلى اللجوء إلى التدخلات الهيكلية، فإن اللون يمثل حليفًا كبيرًا يمكنك استغلاله. على سبيل المثال في الجدران كما في الحالة التي نرى في هذه الصورة، حيث تم طلاء الجدار الذي يضم شاشة التلفزيون باللون الأصفر، وخلق قطع واضح في البيئة التي يهيمن عليها الأبيض، وذلك لفتح الفضاء مع نافذة مشرقة وحيوية.

4. أرائك مناسبة للبيئات الصغيرة

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

كما ذكرنا، يجب أن يكون حجم ملحقات التأثيث كافية للفضاء المتاح. الأريكة لغرفة المعيشة هي بلا شك واحدة من العناصر الأساسية، وبالتالي يصبح اختيارها الدقيق أساسيًا لتحديد التكوين البصري. ولذلك، سيكون من المهم التوجه نحو الأرائك ذات الأبعاد المخفضة، مع مقاعد منخفضة وبنية مفتوحة، حتى لا تفرط في المساحة وتجعلها غير محددة الأبعاد.

5. الألوان الخفيفة والنغمات الناعمة

villa 2 - Orta Nova (FG), Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece غرفة المعيشة حجر White
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

واحدة من أبسط الحيل استخدامًا لجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر، هو استخدام الألوان الفاتحة والنغمات الناعمة، سواء للجدران أو الأرضيات أو حتى في اختيار ملحقات التأثيث الأخرى.

في هذا المشروع، نرى انتشار الضوء الطبيعي القادم من النافذة الكبيرة، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع كل من الظلال الخفيفة من الطوب المكشوف في الجدار، والخشب في الأرض، وأيضًا الأبيض في الأريكة، لمنح الغرفة اتساعًا بصريًا يجعلها تبدو أكبر مما عليه في الواقع.

6. إمكانيات ورق الجدران

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما رأينا في المثال السابق، فإن اللون هو حليف مهم في تكوين بيئة محدودة. ليس بالضرورة أن يكون من خلال الطلاء، ومع ذلك، فإن أفضل حل هو أن تكون الجدران ملونة تمامًا. كما نرى في هذا المثالي، خلفية بيضاء مع خطوط عمودية بلون دافئ، يمكن أن تكون حلًا ممتازًا، وخاصة في وجود سقوف منخفض، لأنه يساعد على خلق عمق ومنظو للهروب من السماحة الصغيرة.

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