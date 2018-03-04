6 خدع بسيطة لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر

المساحات الصغيرة أو على الأقل المحدودة من حيث الأحجام، لا تحتاج فقط إلى الخيارات الوظيفية فيما يتعلق بقطع الأثاث والديكور، بل إنها تحتاج أيضًا تلك الخيارات القادرة على جعل البيئة تبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نرى كيف استجاب المهندسين المعماريين ومصممو الديكور الداخلي لهذه الحاجة في حالة غرفة المعيشة. وسوف نقدم، في الواقع، 7 حيل مفيدة وقادرة على جعل غرفة المعيشة تبدو أكثر اتساعًا، مما يجعلها موضع ترحيب. دعونا نرى معا!
العثور على أفضل أسلوب لتوزيع الأثاث على أساس المساحة المتاحة، هو نقطة البداية. وبالتالي ليس فقط اختيار الأثاث من الحجم المناسب، ولكن من خلال خطوطها وأشكالها؛ لتعرف كيفية تعزيز الفضاء، مما يجعلها مصدر للراحة، إضافة إلى خلق انطباعًا ترحيبيًا يجعلك تنسى حدود مساحة المعيشة.
القليل يمنحك الكثير.. هذا الشعار الرمزي عن البساطة على الرغم من أنه كثيرًا ما يساء استخدامه، إلا أن تطبيقه السليم يذكرنا بأن الاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات هو دائمًا وسيلة فعالة لتقديم غرف المنزل. بل وأكثر من ذلك، إذا كانت المساحة المتاحة محدودة. خاصة في حالة غرفة المعيشة، سيكون من الجيد التوجه نحو الأثاث المتعدد الوظائف، أي القادر على الاستجابة للاحتياجات المختلفة وشغل مساحات المحدودة من الفضاء.
لتوسيع مساحة غرفة المعيشة دون الحاجة إلى اللجوء إلى التدخلات الهيكلية، فإن اللون يمثل حليفًا كبيرًا يمكنك استغلاله. على سبيل المثال في الجدران كما في الحالة التي نرى في هذه الصورة، حيث تم طلاء الجدار الذي يضم شاشة التلفزيون باللون الأصفر، وخلق قطع واضح في البيئة التي يهيمن عليها الأبيض، وذلك لفتح الفضاء مع نافذة مشرقة وحيوية.
كما ذكرنا، يجب أن يكون حجم ملحقات التأثيث كافية للفضاء المتاح. الأريكة لغرفة المعيشة هي بلا شك واحدة من العناصر الأساسية، وبالتالي يصبح اختيارها الدقيق أساسيًا لتحديد التكوين البصري. ولذلك، سيكون من المهم التوجه نحو الأرائك ذات الأبعاد المخفضة، مع مقاعد منخفضة وبنية مفتوحة، حتى لا تفرط في المساحة وتجعلها غير محددة الأبعاد.
واحدة من أبسط الحيل استخدامًا لجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر، هو استخدام الألوان الفاتحة والنغمات الناعمة، سواء للجدران أو الأرضيات أو حتى في اختيار ملحقات التأثيث الأخرى.
في هذا المشروع، نرى انتشار الضوء الطبيعي القادم من النافذة الكبيرة، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع كل من الظلال الخفيفة من الطوب المكشوف في الجدار، والخشب في الأرض، وأيضًا الأبيض في الأريكة، لمنح الغرفة اتساعًا بصريًا يجعلها تبدو أكبر مما عليه في الواقع.
كما رأينا في المثال السابق، فإن اللون هو حليف مهم في تكوين بيئة محدودة. ليس بالضرورة أن يكون من خلال الطلاء، ومع ذلك، فإن أفضل حل هو أن تكون الجدران ملونة تمامًا. كما نرى في هذا المثالي، خلفية بيضاء مع خطوط عمودية بلون دافئ، يمكن أن تكون حلًا ممتازًا، وخاصة في وجود سقوف منخفض، لأنه يساعد على خلق عمق ومنظو للهروب من السماحة الصغيرة.
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