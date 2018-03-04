6 خدع بسيطة لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر

المساحات الصغيرة أو على الأقل المحدودة من حيث الأحجام، لا تحتاج فقط إلى الخيارات الوظيفية فيما يتعلق بقطع الأثاث والديكور، بل إنها تحتاج أيضًا تلك الخيارات القادرة على جعل البيئة تبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نرى كيف استجاب المهندسين المعماريين ومصممو الديكور الداخلي لهذه الحاجة في حالة غرفة المعيشة. وسوف نقدم، في الواقع، 7 حيل مفيدة وقادرة على جعل غرفة المعيشة تبدو أكثر اتساعًا، مما يجعلها موضع ترحيب. دعونا نرى معا!