6 أفكار لممرات ساحرة وملهمة

الممرات هي واحدة من المناطق التي يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بشكل أكبر من المنزل كله فهي صاحبة الانطباع الأول للزائرين، إلا أنها كثيرًا ما تعطي الانطباع الخاطئ، ويحدث هذا لأن الكثيرين يعتبرونها مساحات بسيطة للمرور دون النظر إلى أنها غرف حقيقية، بينما هي في الحقيقة أماكن انتقالية تدعم بشكل كبير كل نشاط ينفذ داخل البيئة المحلية.
لذلك لا تفاجأ إذا قررنا، في مقال اليوم من هوميفاي، أن نعرض لك 6 تصميمات لخبرائنا تنطوي على الحلول الإبداعية الأكثر فعالية، لتستلهم منها طريقك نحو تصميم ممر ترحيبي مميز لمنزلك… هل أنت مستعد لاختيار الطريقة المفضلة لديك؟
إذا كان لديك ممر ينتهي مع جدار صغير، تذكر هذا النموذج الأنيق والتصميم الإبداعي لاستغلال ذلك الجدار. حيث تم تصميم خزانة في الجدار، مع أبواب منزلقة بيضاء تمامًا، مما يجعلها خفية بالكامل، ولا تشغل أية مساحة إضافية من الممر، فيما تسمح لك بتخزين كل ما لا تجد له مكانًا في الخزائن الداخلية، إضافة إلى تخزين كل ما تحتاجه قريبًا من باب المنزل.
هذا هو الحل الإبداعي الفني، حيث بضعة عناصر قليلة حولت هذا الممر الصغير الضيق إلى مساحة رائعة للمرور ذهابًا وإيابًا. جدار من الطوب الأحمر البني، تزين ببضعة صور مميزة ذات طابع شخصي، وفي الجدار المواجه، أرفف معلقة تزينت بقطع ديكورية مميزة، لإضفاء المزيد من الطابع الشخصي والترحيبي، بما يمنح زائريك نبذة مختصرة عن أصحاب المنزل وأذواقهم.
تصميم غير تقليدي لخطافات تعليق الملابس! هذه الشماعات لديها نفس لون الجدار في الخلفية بما يجعلها تبدو شبه خفيه؛ كما أن الخطافات منفصلة عنها لتعمل بدقة، وتسمح لك بتعليق السترات عند دخول المنزل.
في الجانب الأخر من باب المنزل، استغل الجدار لتصميم منفذ تزين ببضعة أرفف لترتيب الكتب والمجلات وبضع قطع ديكورية صغيرة. هذا ما نطلق عليه التفكير الإبداعي الفعال!
وجود طاولة إلى جانب باب المنزل، يسمح لك بالدخول ووضع حقيبتك ومحفظتك والساعة والمفاتيح، لتشعر وكأنك تخلصت من ثقل يوم طويل من العمل، كما أنها كافية لإعطاء الممر نظرة حديثة ومتطورة. تأمل هذا النموذج الملهم حيث الطاولة البيضاء للحفاظ على الاتساع البصري، مع قطع ديكورية بسيطة لتحقيق الجانب الجمالي، وترك مساحة كافية لوضع متعلقاتك.
العديد من المنازل الصغيرة تستخدم هذه الحيلة المناسبة للحصول على الاتساع البصري ومضاعفة المساحات، من أجل الشعور بالراحة والتخلص من الضيق بسبب صغر المساحة. استخدام المرآة في هذه الحالة يعطي الانطباع بأن الفضاء ينقسم إلى قسمين عن طريق تخفيف الشعور بالخوف من الأماكن المغلقة التي من شأنها أن تشعرك بخلاف ذلك.
العديد من الممرات تفتقر إلى الضوء الطبيعي وهذا يجعلها تبدو غير سارة على وجه الخصوص. لا تقلق، يتم حل المشكلة بسهولة مع إضاءة اصطناعية جيدة واختيار الأثاث المناسب. في هذه الحالة، على سبيل المثال، استخدم مقعد بسيط وزوج من المرايا، جنبا إلى جنب مع الإضاءة القوية.. تفاصيل كافية لإحداث ثورة في صفات هذا الفضاء الصغير.
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