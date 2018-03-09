6 أفكار لممرات ساحرة وملهمة

الممرات هي واحدة من المناطق التي يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بشكل أكبر من المنزل كله فهي صاحبة الانطباع الأول للزائرين، إلا أنها كثيرًا ما تعطي الانطباع الخاطئ، ويحدث هذا لأن الكثيرين يعتبرونها مساحات بسيطة للمرور دون النظر إلى أنها غرف حقيقية، بينما هي في الحقيقة أماكن انتقالية تدعم بشكل كبير كل نشاط ينفذ داخل البيئة المحلية.

لذلك لا تفاجأ إذا قررنا، في مقال اليوم من هوميفاي، أن نعرض لك 6 تصميمات لخبرائنا تنطوي على الحلول الإبداعية الأكثر فعالية، لتستلهم منها طريقك نحو تصميم ممر ترحيبي مميز لمنزلك… هل أنت مستعد لاختيار الطريقة المفضلة لديك؟