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6 أفكار لممرات ساحرة وملهمة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją Corridor, hallway & stairsStorage
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الممرات هي  واحدة من المناطق التي يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بشكل أكبر من المنزل كله فهي صاحبة الانطباع الأول للزائرين، إلا أنها كثيرًا ما تعطي الانطباع الخاطئ، ويحدث هذا لأن الكثيرين يعتبرونها مساحات بسيطة للمرور دون النظر إلى أنها غرف حقيقية، بينما هي في الحقيقة أماكن انتقالية تدعم بشكل كبير كل نشاط ينفذ داخل البيئة المحلية.

لذلك لا تفاجأ إذا قررنا، في مقال اليوم من هوميفاي، أن نعرض لك 6 تصميمات لخبرائنا تنطوي على الحلول الإبداعية الأكثر فعالية، لتستلهم منها طريقك نحو تصميم ممر ترحيبي مميز لمنزلك… هل أنت مستعد لاختيار الطريقة المفضلة لديك؟

1. خزانة خفية

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją Corridor, hallway & stairsStorage
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

إذا كان لديك ممر ينتهي مع جدار صغير،  تذكر هذا النموذج الأنيق والتصميم الإبداعي لاستغلال ذلك الجدار. حيث تم تصميم خزانة في الجدار، مع أبواب منزلقة بيضاء تمامًا، مما يجعلها خفية بالكامل، ولا تشغل أية مساحة إضافية من الممر، فيما تسمح لك بتخزين كل ما لا تجد له مكانًا في الخزائن الداخلية، إضافة إلى تخزين كل ما تحتاجه قريبًا من باب المنزل.

2. جدار من الطوب

Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mint&amp;Brisk

Mint&Brisk
Mint&amp;Brisk
Mint&Brisk

 هذا هو الحل الإبداعي الفني، حيث بضعة عناصر قليلة حولت هذا الممر الصغير الضيق إلى مساحة رائعة للمرور ذهابًا وإيابًا. جدار من الطوب الأحمر البني، تزين ببضعة صور مميزة ذات طابع شخصي، وفي الجدار المواجه، أرفف معلقة تزينت بقطع ديكورية مميزة، لإضفاء المزيد من الطابع الشخصي والترحيبي، بما يمنح زائريك نبذة مختصرة عن أصحاب المنزل وأذواقهم.

3. مساحة لتعليق الملابس وأرفف للكتب

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

تصميم غير تقليدي لخطافات تعليق الملابس! هذه الشماعات لديها نفس لون الجدار في الخلفية بما يجعلها تبدو شبه خفيه؛ كما أن الخطافات منفصلة عنها لتعمل بدقة، وتسمح لك بتعليق السترات عند دخول المنزل.

في الجانب الأخر من باب المنزل، استغل الجدار لتصميم منفذ تزين ببضعة أرفف لترتيب الكتب والمجلات وبضع قطع ديكورية صغيرة. هذا ما نطلق عليه التفكير الإبداعي الفعال!

4. طاولة لتفرغ جيوبك على سطحها!

Mansarda, Tarna Design Studio Tarna Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

 وجود طاولة إلى جانب باب المنزل، يسمح لك بالدخول ووضع حقيبتك ومحفظتك والساعة والمفاتيح، لتشعر وكأنك تخلصت من ثقل يوم طويل من العمل، كما أنها كافية لإعطاء الممر نظرة حديثة ومتطورة. تأمل هذا النموذج الملهم حيث الطاولة البيضاء للحفاظ على الاتساع البصري، مع قطع ديكورية بسيطة لتحقيق الجانب الجمالي، وترك مساحة كافية لوضع متعلقاتك.

5. مرايا كبيرة لعكس الصورة والضوء

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

العديد من المنازل الصغيرة تستخدم هذه الحيلة المناسبة للحصول على الاتساع البصري ومضاعفة المساحات، من أجل الشعور بالراحة والتخلص من الضيق بسبب صغر المساحة.  استخدام المرآة في هذه الحالة يعطي الانطباع بأن الفضاء ينقسم إلى قسمين عن طريق تخفيف الشعور بالخوف من الأماكن المغلقة التي من شأنها أن تشعرك بخلاف ذلك.

6. توظيف الإضاءة

Mieszkanie w stylu klasycznym, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

العديد من الممرات تفتقر إلى الضوء الطبيعي وهذا يجعلها تبدو غير سارة على وجه الخصوص. لا تقلق، يتم حل المشكلة بسهولة مع إضاءة اصطناعية جيدة واختيار الأثاث المناسب. في هذه الحالة، على سبيل المثال، استخدم مقعد بسيط وزوج من المرايا، جنبا إلى جنب مع الإضاءة القوية.. تفاصيل كافية لإحداث ثورة في صفات هذا الفضاء الصغير.

لمزيد من النصائح التصميمة الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 نصائح لاختيار موقد الزاوية

6 أفكار مذهلة لجدران منزلك

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