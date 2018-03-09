6 تصميمات لمطابخ ساحرة باللون الأبيض

اختيار تخطيط أو لون المطبخ قد يكون تحديًا حقيقيًا، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن هذه القرارات تتطلب استثمارات كبيرة، وعلى الرغم من أنه هناك مجموعة واسعة من الخيارات، إلا إنه عندما يتعلق الأمر باختيار لون المطبخ، يميل الغلبة إلى الأبيض دائمًا.
في الواقع، الأبيض يجلب سطوع لم يسبق له مثيل، ويعزز شعور قوي بالاتساع أكثر من أي لون أخر غيره. والأبيض هو اللون الذي لن يخرج من الموضة أو تفضيل العين. إن لم تقتنع باللون الأبيض كخيار مثالي للمطبخ حتى الآن، دعنا نصحبك اليوم لإلقاء نظرة على هذه المطابخ الـ 6 الجميلة والبيضاء، واستمتع بأعمال الخبراء الملهمة!
هذا المطبخ الريفي الفسيح مع الباركيه الداكن الجميل هو ببساطة رائع. الأثاث التقليدي جنبا إلى جنب مع الاكسسوارات الحديثة، مثل الأضواء والمزهريات، تساعد على توفير جو مريح، فيما يدعم الضوء الطبيعي، المتسلل من النوافذ الكبيرة، اللون الأبيض في تحقيق الإشراقة والاتساع البصري.
هذا المطبخ يتمتع بسحر المساحة المفتوحة، مع تصميم أنيق تم دمجه مع طاولة الطعام، الأبيض هو بطل الرواية مرة أخرى، خاصة مع اللمسات الخشبية الدافئة في خزائن المطبخ، وكراسي البار، وأيضا طاولة الطعام، بينما يصنع مزيجًا رائعًا مع ورق الجدران الرمادي في خلفية السفرة.
هذا المطبخ هو ببساطة مشرق ونظيف لدرجة تجعلك تأخذ نفسًا عميقًا وسط أجوائه المُريحة. سطح العمل الأبيض يصنع تناقضًا لونيًا مع الفرن المدمج بداخله، بينما تلون كل شيء أخر بالأبيض تمامًا، حتى الحوض السيراميكي. فقط نرى سطح البار الخشبي في الخلفية يُضفي لمسة دافئة على الأبيض البارد.
يقدم هذا التصميم نموذجًا رائعًا لمطبخ أبيض في مساحة مفتوحة تجمعه مع غرفة الطعام في الهواء الطلق، بينما تأتي الأرضية الخشبية كلمسة مثالية لاتمام هذا التصميم وفصل المساحات بصريًا، كما أنها تتماشى جيدًا مع الإطلالة الطبيعية للنباتات الخضراء.
الأبيض هو اللون الذي سيتم اعتماده للمناطق الصغيرة لأنه يجعلها تبدو أكثر اتساعا، أكثر تهوية وأيضًا مضيئة. هذا المطبخ ليس فقط يتمتع بالعديد من مناطق التخزين ولكن أيضا يركز على التناسق مع البيئة المحيطة حوله للحفاظ على الاتساع البصري.
تصميم ريفي حديث، هو على وجه التحديد، النمط المثالي للتأكيد أن الأبيض خيار صحيح لإعطاء نظرة حديثة إلى البيئة الريفية، اخترنا هذا المطبخ الرائع كمثال، حيث اتحاد رائعة من كلا الأسلوبين، مع الإضاءات الخافتة والجدار لحجري والأرضية الخشبية.
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