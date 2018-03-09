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6 تصميمات لمطابخ ساحرة باللون الأبيض

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Tradicional Kitchens, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture KitchenCabinets & shelves اللوح White
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اختيار تخطيط أو لون المطبخ قد يكون تحديًا حقيقيًا، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن هذه القرارات تتطلب استثمارات كبيرة، وعلى الرغم من أنه هناك مجموعة واسعة من الخيارات، إلا إنه عندما يتعلق الأمر باختيار لون المطبخ، يميل الغلبة إلى الأبيض دائمًا.

في الواقع، الأبيض يجلب سطوع لم يسبق له مثيل، ويعزز شعور قوي بالاتساع أكثر من أي لون أخر غيره. والأبيض هو اللون الذي لن يخرج من الموضة أو تفضيل العين. إن لم تقتنع باللون الأبيض كخيار مثالي للمطبخ حتى الآن، دعنا نصحبك اليوم لإلقاء نظرة على هذه المطابخ الـ 6 الجميلة والبيضاء، واستمتع بأعمال الخبراء الملهمة!

1 – الأبيض في النمط الريفي!

Tradicional Kitchens, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture KitchenCabinets & shelves اللوح White
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

 هذا المطبخ الريفي الفسيح مع الباركيه الداكن الجميل هو ببساطة رائع. الأثاث التقليدي جنبا إلى جنب مع الاكسسوارات الحديثة، مثل الأضواء والمزهريات، تساعد على توفير جو مريح، فيما يدعم الضوء الطبيعي، المتسلل من النوافذ الكبيرة، اللون الأبيض في تحقيق الإشراقة والاتساع البصري.

2 – مفتوح على الخارج

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

هذا المطبخ يتمتع بسحر المساحة المفتوحة، مع تصميم أنيق تم دمجه مع طاولة الطعام، الأبيض هو بطل الرواية مرة أخرى، خاصة  مع اللمسات الخشبية الدافئة في خزائن المطبخ، وكراسي البار، وأيضا طاولة الطعام، بينما يصنع مزيجًا رائعًا مع ورق الجدران الرمادي في خلفية السفرة.

3. مُشرق بأسلوب الحد الأدنى

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

هذا المطبخ هو ببساطة مشرق ونظيف لدرجة تجعلك تأخذ نفسًا عميقًا وسط أجوائه المُريحة. سطح العمل الأبيض يصنع تناقضًا لونيًا مع الفرن المدمج بداخله، بينما تلون كل شيء أخر بالأبيض تمامًا، حتى الحوض السيراميكي. فقط نرى سطح البار الخشبي في الخلفية يُضفي لمسة دافئة على الأبيض البارد.

4 – نعم للأرضية الخشبية

Collezione M_22, Meson's Meson's KitchenSinks & taps
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

يقدم هذا التصميم نموذجًا رائعًا لمطبخ أبيض في مساحة مفتوحة تجمعه مع غرفة الطعام في الهواء الطلق، بينما تأتي الأرضية الخشبية كلمسة مثالية لاتمام هذا التصميم وفصل المساحات بصريًا، كما أنها تتماشى جيدًا مع الإطلالة الطبيعية للنباتات الخضراء.

5. مطبخ مدمج رائع

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten KitchenCabinets & shelves
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

الأبيض هو اللون الذي سيتم اعتماده للمناطق الصغيرة لأنه يجعلها تبدو أكثر اتساعا، أكثر تهوية وأيضًا مضيئة. هذا المطبخ ليس فقط يتمتع بالعديد من مناطق التخزين ولكن أيضا يركز على التناسق مع البيئة المحيطة حوله للحفاظ على الاتساع البصري.

6. تصميم ريفي حديث

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO KitchenBench tops
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

تصميم ريفي حديث، هو على وجه التحديد، النمط المثالي للتأكيد أن الأبيض خيار صحيح لإعطاء نظرة حديثة إلى البيئة الريفية، اخترنا هذا المطبخ الرائع كمثال، حيث اتحاد رائعة من كلا الأسلوبين، مع الإضاءات الخافتة والجدار لحجري والأرضية الخشبية.

لمزيد من التصميمات والأفكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 نصائح لاختيار موقد الزاوية

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