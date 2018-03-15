الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 غرف نوم مميزة على نمط البحر الأبيض المتوسط

Mai Elkholy Mai Elkholy
MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Loading admin actions …

من المعروف عن نمط وطراز البحر المتوسط التي تشتهر به الدول التي تطل على السواحل البحر المتوسط بصفة خاصة، ويتميز هذا النمط بوجود مجموعة من الزخارف والنقوش وكذلك الألوان الفاتحة والهادئة والمميزة، وعلى سبيل المثال اللون الأزرق واللبني نظرا للون الخاص بالبحر والسماء الصافية الرائعة، بالإضافة إلى بعض الألوان الأخرى مثل اللون البرتقالي والأصفر حيث الألوان التي فيها لمسة ولمحة من الطبيعة الساحرة كضوء الشمس الرائع، وبالتأكيد فإن غرفة النوم تحتاج إلى جو هادئ ومريح لكي يستطيع الفرد أخذ القسط الذي يحتاجه من الراحة بعد يوم شاق من العمل، ومما لا شك فيه أن نمط البحر المتوسط يساعد بشكل كبير في الوصول إلى ذلك الإحساس بسهولة لما فيه من خصائص تساعد على ذلك وسوف نقدم لكم في هذا المقال سبعة تصميمات مختلفة لغرف النوم على هذا النمط.

1-تصميم ذو مساحة صغيرة مع قلة التفاصيل

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

من الواضح على هذا التصميم تميزه بالهدوء والألوان الفاتحة مع هيمنة اللون الأبيض المشرق مع لمحة بسيطة من اللون البنفسجي، ونرى في هذا التصميم خلوه من التفاصيل فنجد السرير وبجانبه الكمودينو بالإضافة إلى المطلات التي تشع الضوء وتعمل على تهوية الغرفة، وهذا التصميم يمتاز بالهدوء، ولا يخلو التصميم من وجود النباتات، بالإضافة إلى الخلفية الرائعة للسرير.

2-بروز العنصر الخشبي في التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمتاز هذا التصميم بهيمنة العنصر الخشبي على التصميم، فنجد السقف الخشبي وكذلك الخزانة الخاصة بالملابس والنافذة، والسرير وبعض قطع الأثاث، ويشبه الجو العام للتصميم أشبه بالنمط الريفي، الذي يتمتع بالهدوء والبساطة وقلة التفاصيل وكثرة المساحات أما الألوان فنجد اللون البرتقالي الذي يميز نمط المتوسط مع اللون الأبيض، نجد عنصري الإضاءة الطبيعية والصناعية، ولا يخلو التصميم من النباتات حيث الورود الرائعة ذات اللون الأحمر المبهج.

3-تصميم لغرفة نوم عصرية على نمط المتوسط

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من الظاهر في هذا التصميم ميله تمام الميل لنمط البحر المتوسط، في أول الأمر نجد اللون اللبني، مع اللون الأبيض، بالإضافة إلى وجود العنصر الحجري سواء في السقف أو في الجدار الخلفي للسرير، مع الأرضيات الخشبية والمطلات الرائعة، مع وجود بعض الديكورات التي تميز نمط المتوسط مع الأرضيات الخشبية، وبالطبع تتحد عنصري الإضاءة ما بين الطبيعي من ضوء الشمس والأضواء المدفونة في كافة أنحاء الغرفة.

4-زاوية أخرى لتصميم هادئ

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

نرى في هذه الزاوية من التصميم وضوح الهدوء بشكل أكثر تميزا، فنجد هيمنة اللون الأبيض مع لمحة بسيطة من اللون البنفسجي، مع وجود لمحة طبيعية من خلال الأصيص النباتي مع وجود الشموع لإضفاء جو من الرومانسية.

5-تصميم مشرق على طراز المتوسط

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

نلاحظ على هذا التصميم ميله من حيث الألوان إلى نمط البحر المتوسط فنجد الخلفية الزرقاء للسرير، مع هيمنة اللون الأبيض من حيث الأرضيات والأثاث والألوان الخاصة بالجدران، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور من خلال التحف والمزهريات وكذلك اللوحات الجدارية.

6-تصميم مختلف لغرف نوم مبهرة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يتضح من هذا التصميم مساحته المتوسطة وكذلك قطع الأثاث المختلفة فنجد السرير ذو الخلفية المميزة والمزخرفة، باللون الذهبي الرائع بالإضافة إلى الألوان المتداخلة الخاصة بالمفروشات والوسائد الصغيرة، أما بالنسبة للدهانات فهي باللون الرمادي المحايد، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية، وتهيمن الإضاءة الطبيعية على التصميم مع وسائل الإضاءة الصناعية الخافتة، أما الدولاب فهو بداخل الجدار لتوفير المساحة باللون الأبيض.

7-تصميم مميز على نمط البحر المتوسط

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يتميز هذا التصميم بتطبيق كل ما يخص نمط البحر المتوسط، فيغلب العنصر الحجري حيث الخلفية للسرير والسقف المموج بالإضافة إلى وجود النباتات المتناثرة فوق خزانة الملابس، ويشترك كل هذا مع الأرضيات الخشبية، وتتحد نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية حيث المطلات، وكذلك وحدة الإضاءة المتدلية والمدفونة وغيرها.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 من أفضل ديكورات الحمام على النمط الاسكندنافي

6 من أفضل ديكورات الحمام على النمط الاسكندنافي
7 غرف نوم مميزة على نمط البحر الأبيض المتوسط

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً