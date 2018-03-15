7 غرف نوم مميزة على نمط البحر الأبيض المتوسط

من المعروف عن نمط وطراز البحر المتوسط التي تشتهر به الدول التي تطل على السواحل البحر المتوسط بصفة خاصة، ويتميز هذا النمط بوجود مجموعة من الزخارف والنقوش وكذلك الألوان الفاتحة والهادئة والمميزة، وعلى سبيل المثال اللون الأزرق واللبني نظرا للون الخاص بالبحر والسماء الصافية الرائعة، بالإضافة إلى بعض الألوان الأخرى مثل اللون البرتقالي والأصفر حيث الألوان التي فيها لمسة ولمحة من الطبيعة الساحرة كضوء الشمس الرائع، وبالتأكيد فإن غرفة النوم تحتاج إلى جو هادئ ومريح لكي يستطيع الفرد أخذ القسط الذي يحتاجه من الراحة بعد يوم شاق من العمل، ومما لا شك فيه أن نمط البحر المتوسط يساعد بشكل كبير في الوصول إلى ذلك الإحساس بسهولة لما فيه من خصائص تساعد على ذلك وسوف نقدم لكم في هذا المقال سبعة تصميمات مختلفة لغرف النوم على هذا النمط.
من الواضح على هذا التصميم تميزه بالهدوء والألوان الفاتحة مع هيمنة اللون الأبيض المشرق مع لمحة بسيطة من اللون البنفسجي، ونرى في هذا التصميم خلوه من التفاصيل فنجد السرير وبجانبه الكمودينو بالإضافة إلى المطلات التي تشع الضوء وتعمل على تهوية الغرفة، وهذا التصميم يمتاز بالهدوء، ولا يخلو التصميم من وجود النباتات، بالإضافة إلى الخلفية الرائعة للسرير.
يمتاز هذا التصميم بهيمنة العنصر الخشبي على التصميم، فنجد السقف الخشبي وكذلك الخزانة الخاصة بالملابس والنافذة، والسرير وبعض قطع الأثاث، ويشبه الجو العام للتصميم أشبه بالنمط الريفي، الذي يتمتع بالهدوء والبساطة وقلة التفاصيل وكثرة المساحات أما الألوان فنجد اللون البرتقالي الذي يميز نمط المتوسط مع اللون الأبيض، نجد عنصري الإضاءة الطبيعية والصناعية، ولا يخلو التصميم من النباتات حيث الورود الرائعة ذات اللون الأحمر المبهج.
من الظاهر في هذا التصميم ميله تمام الميل لنمط البحر المتوسط، في أول الأمر نجد اللون اللبني، مع اللون الأبيض، بالإضافة إلى وجود العنصر الحجري سواء في السقف أو في الجدار الخلفي للسرير، مع الأرضيات الخشبية والمطلات الرائعة، مع وجود بعض الديكورات التي تميز نمط المتوسط مع الأرضيات الخشبية، وبالطبع تتحد عنصري الإضاءة ما بين الطبيعي من ضوء الشمس والأضواء المدفونة في كافة أنحاء الغرفة.
نرى في هذه الزاوية من التصميم وضوح الهدوء بشكل أكثر تميزا، فنجد هيمنة اللون الأبيض مع لمحة بسيطة من اللون البنفسجي، مع وجود لمحة طبيعية من خلال الأصيص النباتي مع وجود الشموع لإضفاء جو من الرومانسية.
نلاحظ على هذا التصميم ميله من حيث الألوان إلى نمط البحر المتوسط فنجد الخلفية الزرقاء للسرير، مع هيمنة اللون الأبيض من حيث الأرضيات والأثاث والألوان الخاصة بالجدران، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور من خلال التحف والمزهريات وكذلك اللوحات الجدارية.
يتضح من هذا التصميم مساحته المتوسطة وكذلك قطع الأثاث المختلفة فنجد السرير ذو الخلفية المميزة والمزخرفة، باللون الذهبي الرائع بالإضافة إلى الألوان المتداخلة الخاصة بالمفروشات والوسائد الصغيرة، أما بالنسبة للدهانات فهي باللون الرمادي المحايد، بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية، وتهيمن الإضاءة الطبيعية على التصميم مع وسائل الإضاءة الصناعية الخافتة، أما الدولاب فهو بداخل الجدار لتوفير المساحة باللون الأبيض.
يتميز هذا التصميم بتطبيق كل ما يخص نمط البحر المتوسط، فيغلب العنصر الحجري حيث الخلفية للسرير والسقف المموج بالإضافة إلى وجود النباتات المتناثرة فوق خزانة الملابس، ويشترك كل هذا مع الأرضيات الخشبية، وتتحد نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية حيث المطلات، وكذلك وحدة الإضاءة المتدلية والمدفونة وغيرها.
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