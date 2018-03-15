7 غرف نوم مميزة على نمط البحر الأبيض المتوسط

يتميز هذا التصميم بتطبيق كل ما يخص نمط البحر المتوسط، فيغلب العنصر الحجري حيث الخلفية للسرير والسقف المموج بالإضافة إلى وجود النباتات المتناثرة فوق خزانة الملابس، ويشترك كل هذا مع الأرضيات الخشبية، وتتحد نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية حيث المطلات، وكذلك وحدة الإضاءة المتدلية والمدفونة وغيرها.

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