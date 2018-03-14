اجمل 5 تصميمات لمكتب منزلي احترافي

مما لا شك فيه أن للتكنولوجيا يد كبيرة في انتقال بعض أنواع العمل إلى المنزل، ولا حاجة لعمل خارج المنزل، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يستكمل بعض الأناس، أعمالهم من المنزل، ونظرا لهذه الأمور فلابد من الوصول بتصميم هذه الغرفة إلى أفضل ما يمكن سواء أكان هذا التصميم منفصل أو متداخل مع بعض التصميمات الأخرى؛ حيث لابد من أن نشعر بالسعادة وسط أجواء العمل اللطيفة، أما بالنسبة لغرفة المكتب فهي دليل على شخصيتك من حيث الأناقة والتطور والاحتياجات الخاصة بك من وسائل مساعدة في العمل من حيث توافر الإضاءة سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية ومن الأرجح أن نقوم بتزويد وسائل الإضاءة الصناعية حتى نتمكن من العمل في كافة فترات اليوم سواء صباحا أو ليلا، ومن المعروف عن المكاتب المنزلية أنها تبعد بشكل كبير على التكاليف المرهقة فمن الممكن أن تحتاج إلى رفوف بسيطة بالإضافة إلى المكتب والمقعد المريح ومناسبة ذلك مع مساحة الغرفة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة لغرف المكتب بتصميم احترافي رائع من الممكن أن يناسب عقليتك ومتطلباتك.
يمتاز هذا التصميم بالتداخل والمزج ما بين التصميم الخاص بغرفة المكتب البسيط مع تصميم غرفة المعيشة العصري، وهذا يعد من ذكاء المصمم الذي يعمل على استغلال المساحات بشكل رائع، ولكن هذا التصميم لا يشبه غيره من التصميمات المعتادة والتقليدية، فهو عبارة عن طاولة عريضة باللون الأصفر وتعد خلفية للأريكة مع المقعد المريح وسهل انتقاله من مكان إلى آخر باللون الرمادي المحايد والمناسب للتصميم ككل، أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فهي بنوعيها الطبيعي والصناعي حيث المصابيح الجانبية ومن السقف، ويتمتع التصميم بأرضيات خشبية ومميزة.
يتضح من هذا التصميم هيمنة الألوان الداكنة على التصميم؛ حيث الرفوف الخشبية اللازمة لأغراض وضع الكتب الكثيرة، التي توجد في جهتين من الغرفة باللون الأسود مع وجود طاولة أو مكتب خشبي صغير في أحد أركان الغرفة، ولا يخلو التصميم مكان لوضع التلفاز، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية، أما إذا تناولنا عنصر الإضاءة فنجد إبداع المصمم في ذلك فلها الدور الأكبر في هذا التصميم حيث الأضواء البارزة والمدفونة مع الإضاءة الطبيعية، أما بالنسبة للدهانات فلا يظهر سوى السقف باللون الأبيض ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور المتنوعة، بالإضافة إلى المساحة الفارغة الموجودة في التصميم لسهولة التنقل والتجول والاحساس بالراحة والاسترخاء.
نرى في هذا التصميم وضوح عنصر الإشراق وبشدة؛ حيث هيمنة اللون الأبيض على كل أجزاء التصميم، فنجد المكتب ذو الأدراج بالمقعد مع الرفوف الأنيقة والمميزة، أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فهي تندرج تحت نوعي الإضاءة الطبيعية المشرقة إلى حد كبير مع الصناعية، ولا يخلو التصميم من بعض عناصر الديكور من خلال المزهريات والفازات واللوحات الجدارية.
من الواضح في هذا التصميم اشتراك التصميم الخاص بالمكتب بالإضافة إلى التصميم الخاص بغرفة المعيشة، وهو تصميم متميز بكونه مستغل المساحات بشكل جيد ويتكون من طاولة ذات اللون الأبيض ومقعد مريح خشبي مبطن باللون الأخضر ومن خلفه مكتبة كبيرة بطول الغرفة لغرض وضع الكتب، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية، أما بالنسبة للإضاءة، فنجدها بنوعيها.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم فنجده مهيئ بشكل كبير للبيئة الإبداعية، فهذا المكتب والتصميم بشكل كامل يصلح إلى الفئات الهندسية، والتصوير وخلافه، ويمتاز هذا التصميم بالإشراق والتفاؤل والجو الملائم والمناسب للعمل، ولا يخلو التصميم من الأغراض الترفيهية من تلفاز وقراءة الكتب.
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