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6 من أفضل ديكورات الحمام على النمط الاسكندنافي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
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من المعروف عن النمط الاسكندنافي أنه يتميز باستخدام الألوان المحايدة مثل اللون الرمادي والأبيض، بالإضافة إلى استخدام بعض أنواع من الخامات مثل العنصر الخشبي، الرخام وبعض أشكال وأنواع من السيراميك، ومع كل ذلك نجد فيه الخطوط الطولية والعرضية، ومما لا شك فيه أن للنمط الاسكندنافي له لمحة نظامية التي تميز هذا النمط إلى حد كبير، وبالطبع فإننا من الصعب أن نغفل أهمية التصميم الخاص بالحمام في المنزل، ومحاولة الوصول بالتصميم إلى الأمور التي تبعث الراحة والهدوء النفسي، ولا شك أن النمط الاسكندنافي يساعد بشكل كبير في الوصول بالتصميم إلى الأفضل، وإذا جئنا إلى محتويات التصميم التي تحتاج إلى العناية بشكل كبير عند اختيارها بداية من الأرضيات والجدران والأسقف مع المرآة واستخدام العنصر الزجاجي والألوان وسوف نقدم لكم في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة لحمامات على النمط الاسكندنافي لكي نساعدك في الاختيار الأنسب من حيث المساحة والامكانيات المادية.

1-تصميم متناسق على النمط الاسكندنافي

Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

يتميز ذلك التصميم بتوسط مساحته وكذلك ملائمته لتصميم الحمامات، ولا شك أن روعة هذا التصميم تكمن بشكل كبير في تناسق الألوان والتفاصيل والخامات المستخدمة في ذلك التصميم، أما بالنسبة للألوان فهو يتميز بالجمع والمزج ما بين الألوان المحايدة للتأكيد على النمط الاسكندنافي من اللون الأبيض ودرجات الرمادي على لون الرخام بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي في الطاولة ذات الأرجل الخشبية لوضع أغراض الحمام، ولا يخلو التصميم من الديكور لبعض اللوحات الجدارية المميزة بالألوان الرائعة، مع المرآة العريضة التي تعطي الإحساس بالاتساع الذي يضيفه أيضا الانوار العلوية، ويوجد أكثر من مكان لوضع أغراض الحمام.

2-ديكور مبتكر لحمام على النمط الاسكندنافي

Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski حمام
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

إذا نظرنا في هذا التصميم نجد الابتكار الرائع الذي أبدع فيه المصمم لكي يبرز لنا شكل مختلف من الحمامات، فنجد التصميم يحتوي على الجدران من الطوب الجيري الأبيض، أما الأرضيات فهي من اللون الرمادي الفاتح، ولا يخلو التصميم من العنصر الخشبي بوجوده في السقف، بالإضافة إلى وجود أكثر من نوع من التفاصيل تخص الديكور، التي تشترك في المساعدة في وضع الأغراض التي تخص الحمام، وتشترك عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية.

3-تصميم مميز وزجاجي لوحدة الاستحمام

[休] 가족을 위한 자연같은 집, 비자림인테리어 비자림인테리어 حمام
비자림인테리어

비자림인테리어
비자림인테리어
비자림인테리어

لا شك أن استخدام البيت الزجاج الخاص بوحدة الاستحمام تعد واحدة من أهم الخصائص التي تميز النمط الاسكندنافي، ويشترك هذا مع استخدام اللون الرمادي المحايد بالإضافة إلى استخدام إضاءة مميزة من طبيعية وصناعية ويوجد أكثر من رف لوضع أغراض الاستحمام وهذا التصميم أشبه بالجاكوزي، ولا شك أن الشكل الخاص بوحدة الاستحمام ذات اللون الخشبي الفاتح لتكتمل صورة النمط الاسكندنافي.

4-إضاءة وألوان مميزة

Шале на реке Истра, Творческая мастерская АRTBOOS Творческая мастерская АRTBOOS حمام خشب
Творческая мастерская АRTBOOS

Творческая мастерская АRTBOOS
Творческая мастерская АRTBOOS
Творческая мастерская АRTBOOS

يمتاز هذا التصميم بألوانه الرائعة من حيث درجات اللون البيج الفاتح سواء في الجدران أو السقف، وكأي تصميم على النمط الاسكندنافي لابد من استخدام العنصر الخشبي، فنجده في الوحدة التي تقع أسفل الحوض، ومن عناصر الديكور وجود الستارة ذات الطبقتين من اللون البيج والأبيض مع وجود قطع السجاد ذات اللون الأخضر الفاتح المناسبة مع لون المقعد، ومن الإبداعات الخاصة بالمصمم التي تظهر في استخدام الإضاءة الصناعية ووسائلها.

5-الابداع في التصميم

太陽の光を感じる家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス حمام
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

إذا نظرنا إلى هذا التصميم، نجد الابداع والابهار فتشعر وكأن التصميم منقسم إلى قسمين: القسم الأول يحتوي على الوحدة الخاصة بالحوض وما يعلوها من مرآة رائعة وقطع صغيرة من الفسيفساء الملون، أما الجانب الآخر الذي يفصله عن القسم الأول الجدار الزجاجي الشفاف بوحدة الاستحمام التي تشبه لحد كبير حمام السباحة، ويعد العنصر الزجاجي هو المهيمن على التصميم، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين، واللون الأبيض هو بطل هذا التصميم.

6-ألوان مميزة وأنيقة للتصميم الاسكندنافي

PATCHWORKOWA ŁAZIENKA, MOTHI.form MOTHI.form حمام خشب Blue
MOTHI.form

MOTHI.form
MOTHI.form
MOTHI.form

يتضح من هذا التصميم استخدام العنصر الخشبي سواء في الجدران الخلفية أو في الوحدة السفلية للحوض، ومن المميز في هذا التصميم أنه بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض والرمادي يتداخل بعض الألوان الأخرى من خلال الخلفية ذات الألوان المتعددة وتأتي الإضاءة لتبرز روعة التصميم.
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6 من أفضل ديكورات الحمام على النمط الاسكندنافي

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