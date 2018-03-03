بيت عصري حديث، على أحدث موضة، هو أحد أهم أحلامنا في هذه المرحلة، فعالم الديكور يتسارع لوضع بصمة حديثة وعصرية مواكبة للعصر على كل عنصر في بيتك، حتى تشعر أن الحياة أفضل وأسرع وأجمل، لذا اليوم سنقدم لك 5 أفكار رائعة لبيتك الحديث ستتمنى تنفذب أحدهم..