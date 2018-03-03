بيت عصري حديث، على أحدث موضة، هو أحد أهم أحلامنا في هذه المرحلة، فعالم الديكور يتسارع لوضع بصمة حديثة وعصرية مواكبة للعصر على كل عنصر في بيتك، حتى تشعر أن الحياة أفضل وأسرع وأجمل، لذا اليوم سنقدم لك 5 أفكار رائعة لبيتك الحديث ستتمنى تنفذب أحدهم..
الألوان الحديثة والعصرية مشرقة ومبهجة، وتصميمات جديدة ومختلفة وقد نظن أنها غير مخصصة للمنازل والوحدات السكنية، مقاعد خفيفة، خطوط واضحة ..
الفكر الحديث يحفزنا على استغلال الشرفات بكل الطرق المتاحة، وتقدير قيمتها فهي بالتأكيد الحلقة الوحيدة بيننا وبين العالم الخارجي، لذا يقدم لك مجموعة من الحلول مع توافر الخصوصية والأمان ..
على عكس ما يتوارد على ألسنة الناس أن النمط الحديث نمط بارد يفقد الأناقة والجمالأ، إلا هذا الطرراز له القدرة على التشبع بلمسات مختلفة من أنامط وثقافات عديدة ويدمجها بسهولة مع تفاصيله ..
العملية أولا، وهو الوجه الاكثر قوة في التصميم العصري والحديث، حيث يبحث عن أفضل الحلول للمساحة المتاحة، ليجعل من بيتك فراغ يلبي احتياجاتك بالكامل ..
المطابخ المفتوحة بدأت مع ظهور النمط الحديث، واختلفت وتنوعت بعد ذلك بكل الطرز والأنماط، وستجد أمامك في كل اتجاه أفضل وأجمل التصميمات لتحظى بها في بيتك ..