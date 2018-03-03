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5 أفكار رائعة لبيتك الحديث

آية منير آية منير
Casa LV, Hobjeto Arquitetura Hobjeto Arquitetura مطبخ
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بيت عصري حديث، على أحدث موضة، هو أحد أهم أحلامنا في هذه المرحلة، فعالم الديكور  يتسارع لوضع بصمة حديثة وعصرية مواكبة للعصر على كل عنصر في بيتك، حتى تشعر أن الحياة أفضل وأسرع وأجمل، لذا اليوم سنقدم لك 5 أفكار رائعة لبيتك الحديث ستتمنى تنفذب أحدهم..

1. ألوان وتصميمات جديدة ..

Bairro Alto - Apartamento T2, Sizz Design Sizz Design غرفة السفرة
Sizz Design

Sizz Design
Sizz Design
Sizz Design

الألوان الحديثة والعصرية مشرقة ومبهجة، وتصميمات جديدة ومختلفة وقد نظن أنها غير مخصصة للمنازل والوحدات السكنية، مقاعد خفيفة، خطوط واضحة ..

2. شرفات خاصة ..

Квартира однокомнатная для аренды, Оксана Мухина Оксана Мухина بلكونة أو شرفة
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

الفكر الحديث يحفزنا على استغلال الشرفات بكل الطرق المتاحة، وتقدير قيمتها فهي بالتأكيد الحلقة الوحيدة بيننا وبين العالم الخارجي، لذا يقدم لك مجموعة من الحلول مع توافر الخصوصية والأمان ..

3. لمسة أناقة ..

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة السفرة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

على عكس ما يتوارد على ألسنة الناس أن النمط الحديث نمط بارد يفقد الأناقة والجمالأ، إلا هذا الطرراز له القدرة على التشبع بلمسات مختلفة من أنامط وثقافات عديدة ويدمجها بسهولة مع تفاصيله ..

4. العملية أولا ..

Mieszkanie 92m2, MGN Pracownia Architektoniczna MGN Pracownia Architektoniczna غرفة نوم
MGN Pracownia Architektoniczna

MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna

العملية أولا، وهو الوجه الاكثر قوة في التصميم العصري والحديث، حيث يبحث عن أفضل الحلول للمساحة المتاحة، ليجعل من بيتك فراغ يلبي احتياجاتك بالكامل ..

5. مطابخ مفتوحة ..

Casa LV, Hobjeto Arquitetura Hobjeto Arquitetura مطبخ
Hobjeto Arquitetura

Hobjeto Arquitetura
Hobjeto Arquitetura
Hobjeto Arquitetura

المطابخ المفتوحة بدأت مع ظهور النمط الحديث، واختلفت وتنوعت بعد ذلك بكل الطرز والأنماط، وستجد أمامك في كل اتجاه أفضل وأجمل التصميمات لتحظى بها في بيتك ..

23 صيحة لا تفقد بريقها أبدا في الديكور

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