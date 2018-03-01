فيلا الأحلام الحديثة.. لابد أنك تتفاخر بها!

جولة جديدة من هوميفاي 360 ومشروع فاخر لفيلا مصممة على الطراز الحديث يتوفر بها كل وسائل الراحة والرفاهية.. راقب معنا عن قرب سحر تصميمها الداخلي والخارجي ونؤكد لك أنه بعد التجول بين كافة أروقتها ستتمنى قضاء يوم واحد بين أحضانها.. لنبدأ الآن!
بالنسبة لكثير منا مشروع كهذا يُمَثّل منزل الحلم المطلق بما يتمتع به من رفاهية ومميزات.. دعونا نسردها معًا.. فسيح، تصميمه أخاذ، يسير على نهج النمط المعاصر الأنيق، يعتمد في واجهته بشكل كبير على الأسطح الزجاجية، له شرفة كبيرة ورائعة، ومسبح مدهش، ناهيك عن المساحة الخضراء الشاسعة.
أما عن المنزل من الداخل، فيتمتع بنفس أناقة وسحر الواجهة تمامًا ولكن على طريقته الخاصة، حيث يطل علينا المطبخ بتصميم أخاذ تعرف من أول نظرة أنه بأسلوب الحد الأدنى وذلك يرجع إلى نغماته الحيادية الهادئة وعناصره البسيطة الوظيفية التي على رأسها مائدة الجزيرة.
تحظى المعيشة كما نرى في الصورة بمساحة كبيرة يملأ فراغها ركنة بحجم مناسب للمساحة على شكل حرف L بنفس اللون الرمادي المحايد الذي يغلف وحدات المطبخ التخزينية. خلف الركنة مباشرة يمكنك أن تلاحظ مائدة سفرة أنيقة بتصميم كلاسيكي زادها اللون الأسود هيبة.
رغم أن غرفة النوم تتخلى كما نرى هنا عن جزء كبير من خصوصيتها بانفتاحها على الفناء الخلفي للمنزل، إلا أن تلك الفتحة الشفافة ذات الباب المنزلق منحتها مشهد بانورامي رائع للمساحة الخارجية.
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يتأرجح تصميم الحمام هنا بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية، حيث تطغى الثانية بشكل كبير فيما تظهر الأولى بشكل واضح في الثريا الذهبية والشمعدانات.