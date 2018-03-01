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فيلا الأحلام الحديثة.. لابد أنك تتفاخر بها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni منازل
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جولة جديدة من هوميفاي 360 ومشروع فاخر لفيلا مصممة على الطراز الحديث يتوفر بها كل وسائل الراحة والرفاهية.. راقب معنا عن قرب سحر تصميمها الداخلي والخارجي ونؤكد لك أنه بعد التجول بين كافة أروقتها ستتمنى قضاء يوم واحد بين أحضانها.. لنبدأ الآن!  

المشهد من الخارج

Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni منازل
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

بالنسبة لكثير منا مشروع كهذا يُمَثّل منزل الحلم المطلق بما يتمتع به من رفاهية ومميزات.. دعونا نسردها معًا..  فسيح، تصميمه أخاذ، يسير على نهج النمط المعاصر الأنيق، يعتمد في واجهته بشكل كبير على الأسطح الزجاجية، له شرفة كبيرة ورائعة، ومسبح مدهش، ناهيك عن المساحة الخضراء الشاسعة.

المطبخ بنغمات محايدة

Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni مطبخ
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

أما عن المنزل من الداخل، فيتمتع بنفس أناقة وسحر الواجهة تمامًا ولكن على طريقته الخاصة، حيث يطل علينا المطبخ بتصميم أخاذ تعرف من أول نظرة أنه بأسلوب الحد الأدنى وذلك يرجع إلى نغماته الحيادية الهادئة وعناصره البسيطة الوظيفية التي على رأسها مائدة الجزيرة.

غرفة المعيشة.. وتستمر النغمات المحايدة

Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni غرفة المعيشة
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

تحظى المعيشة كما نرى في الصورة بمساحة كبيرة يملأ فراغها ركنة بحجم مناسب للمساحة على شكل حرف L بنفس اللون الرمادي المحايد الذي يغلف وحدات المطبخ التخزينية. خلف الركنة مباشرة يمكنك أن تلاحظ مائدة سفرة أنيقة بتصميم كلاسيكي زادها اللون الأسود هيبة.

غرفة النوم.. ومشهد بانورامي ساحر

Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni غرفة نوم
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

رغم أن غرفة النوم تتخلى كما نرى هنا عن جزء كبير من خصوصيتها بانفتاحها على الفناء الخلفي للمنزل، إلا أن تلك الفتحة الشفافة ذات الباب المنزلق منحتها مشهد بانورامي رائع للمساحة الخارجية.

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الحمام.. ما بين الكلاسيكية والعصرية

Moderna Villa in Bioedilizia by BIOHAUS, Stefano Pedroni Stefano Pedroni حمام
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

يتأرجح تصميم الحمام هنا بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية، حيث تطغى الثانية بشكل كبير فيما تظهر الأولى بشكل واضح في الثريا الذهبية والشمعدانات.

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