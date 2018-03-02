أفكار رائعة لغرف المعيشة

إذا كنت تحب الأشياء العتيقة ولكنك تفضل العصرية فنمط الشابي- شيك من أكثر الأنماط التي ستحبها في منزلك، فغرفة معيشة على نمط الشابي شيك في منزلك ستمدك بالسعادة . فنرى هنا مزيج من التافاصيل الرائعة والملهمة أجتمعت معاً في هذا المنزل، السجاد رقيق، والستائر الثقيلة، والوسائد البسيطة الأنيقة والكثير من الزهور المبهجة، كل هذة التافصيل بفضل أجتماعها معاً بطريقة صحيحة أصبحت مثال راقي على التصميم الأنيق في هذة الغرفة.