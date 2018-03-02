أفكار رائعة لغرف المعيشة

غرفة المعيشة الحديثة هي غرفة خاصة للقيام بالكثير من الأنشطة المختلفة، بدايةً من قضاء وقت الفراغ وتقوية الروابط الأجتماعية في قضاء وقت مع أفراد الأسرة إلى الاستلقاء على نحو مريح على أريكة لقراءة كتاب جيد أو أثناء مشاهدة التلفزيون. كل هذة التفاصيل البسيطة تجعل من غرفة المعيشة ملاذً للشعور بالراحة والاسترخاء، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة من الأفكار الرائعة لتصميمات غرف المعيشة.
النغمات الملونة الدافئة هي فقط كل ما تحتاجه لتتفاخر بغرفة معيشة مميزة وأنيقة مغامرة، لذلك التلاعب بالألوان في نغمات الوسائد المبعثر، والأرائك، والسجاد، يمكنه أن يعطيك تصميماُ مثاليا لغرفة معيشتك
لا يوجد أجمل من الإضاءة الطبيعية فوجود الإضاءة الطبيعية التي تغمر الغرفة، يضيف على غرفة معيشتك شعوراً بالراحة والهدوء لذلك لا تتردد وتهمل وجود نافذة كبيرة تضئ الغرفة بجمال وأنسيابية.
أختيار الأثاث المناسب ليس فقط مسألة ذوق الشخصي، ولكنه أيضَا مسألة وظيفة فيما يتعلق بحجم الغرفة الخاصة بك. هناك حاجة إلى غرفة جلوس تحتوي على مساحات كافية للتحرك.
إذا كنت تحب الأشياء العتيقة ولكنك تفضل العصرية فنمط الشابي- شيك من أكثر الأنماط التي ستحبها في منزلك، فغرفة معيشة على نمط الشابي شيك في منزلك ستمدك بالسعادة . فنرى هنا مزيج من التافاصيل الرائعة والملهمة أجتمعت معاً في هذا المنزل، السجاد رقيق، والستائر الثقيلة، والوسائد البسيطة الأنيقة والكثير من الزهور المبهجة، كل هذة التافصيل بفضل أجتماعها معاً بطريقة صحيحة أصبحت مثال راقي على التصميم الأنيق في هذة الغرفة.
نعود للتفاصيل التبسطية المميزة والبساطة المطلقة في تصميم رائع لغرفة المعيشة تلك، البساطة والجمال في تصميم مميز لغرفة معيشة رائعة على النمط التبسيطي، أختيار أثاث بسيط، مع لمسات ديكورية خالية من التعقيد، الغرفة خالية من التكنولوجيا وأعتمدت على الطبيعية والبستاطة بشكل كبير وواضح كما نرى.