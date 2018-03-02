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أفكار رائعة لغرف المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Mehrfamilienhaus "Im Dörfli", Wangen SZ, Fröhlich Architektur AG Fröhlich Architektur AG غرفة السفرة
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غرفة المعيشة الحديثة هي غرفة خاصة للقيام بالكثير من الأنشطة المختلفة، بدايةً من قضاء وقت الفراغ وتقوية الروابط الأجتماعية في قضاء وقت مع أفراد الأسرة  إلى الاستلقاء على نحو مريح على أريكة لقراءة كتاب جيد أو أثناء مشاهدة التلفزيون. كل هذة التفاصيل البسيطة تجعل من غرفة المعيشة ملاذً للشعور بالراحة والاسترخاء، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة من الأفكار الرائعة لتصميمات غرف المعيشة.

1- دافئ الألوان

Benz Oturma Grubu, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN Living roomSofas & armchairs
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

النغمات الملونة الدافئة هي فقط كل ما تحتاجه لتتفاخر بغرفة معيشة مميزة وأنيقة مغامرة، لذلك التلاعب بالألوان في نغمات الوسائد المبعثر، والأرائك، والسجاد، يمكنه أن يعطيك تصميماُ مثاليا لغرفة معيشتك

2- مريح ومضئ

Mehrfamilienhaus "Im Dörfli", Wangen SZ, Fröhlich Architektur AG Fröhlich Architektur AG غرفة السفرة
Fröhlich Architektur AG

Fröhlich Architektur AG
Fröhlich Architektur AG
Fröhlich Architektur AG

لا يوجد أجمل من الإضاءة الطبيعية فوجود الإضاءة الطبيعية التي تغمر الغرفة، يضيف على غرفة معيشتك شعوراً بالراحة والهدوء لذلك لا تتردد وتهمل وجود نافذة كبيرة تضئ الغرفة بجمال وأنسيابية.

3-أثاث منمق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أختيار الأثاث المناسب ليس فقط مسألة ذوق الشخصي، ولكنه أيضَا مسألة وظيفة فيما يتعلق بحجم الغرفة الخاصة بك. هناك حاجة إلى غرفة جلوس تحتوي على مساحات كافية للتحرك.

4- حكمة أختيار الأنماط

Hain Parkett Landhausdielen , Hain Parkett Hain Parkett جدران
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

إذا كنت تحب الأشياء العتيقة ولكنك تفضل العصرية فنمط الشابي- شيك من أكثر الأنماط التي ستحبها في منزلك، فغرفة معيشة على نمط الشابي شيك في منزلك ستمدك بالسعادة . فنرى هنا مزيج من التافاصيل الرائعة والملهمة أجتمعت معاً في هذا المنزل، السجاد رقيق، والستائر الثقيلة، والوسائد البسيطة الأنيقة والكثير من الزهور المبهجة، كل هذة التافصيل بفضل أجتماعها معاً بطريقة صحيحة أصبحت مثال راقي على التصميم الأنيق في هذة الغرفة.

5- فن التصميم

Helles Ferienhaus am Wieker Bodden, Büro Köthe Büro Köthe غرفة المعيشة
Büro Köthe

Büro Köthe
Büro Köthe
Büro Köthe

 نعود للتفاصيل التبسطية المميزة والبساطة المطلقة في تصميم رائع لغرفة المعيشة تلك، البساطة والجمال في تصميم مميز لغرفة معيشة رائعة على النمط التبسيطي، أختيار أثاث بسيط، مع لمسات ديكورية خالية من التعقيد، الغرفة خالية من التكنولوجيا وأعتمدت على الطبيعية والبستاطة بشكل كبير وواضح كما نرى.

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