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مطبخك الصغير أجمل مع 5 أفكار مميزة

آية منير آية منير
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
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المطبخ هو المركز الرئيسي وشريان الحياة لمنازلنا، ما بين رائحة القهوة المنعشة والأعشاب الذكية والكيك الشهي بالقرفة والسكر، نصنع أروح اللحظات والذكريات، حكايات اطفالنا ومغامرتهم عند وصولهم من المدرسة والخطط المستقبلية مع شريك حياتك، ودموع الإرهاق، كل ذلك يحدث في مطابخنا كما هو في غرفة المعيشة وبرغم صغر المساحة، وهو تحديدا ما سنهتم به اليوم في حالة مطبخك كان صغير، ستشعر بالتأكيد بسلبية الأمر في البداية، ولكن مع تطور عالم الديكور ستجد الكثير من المميزات العظيمة والتي سنعرضها لك اليوم لتستمتع بمطبخك الصغير وتلبي كل احتياجاتك ..

1. مطبخ متكامل ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

نبدأ بالنموذج الأكثر انتشارا والمفضل لدى الكثير، المطبخ الخطية أو المركبة والتي تجمع كل حاجاتك في مساحة صغيرة وتكوين واحد، وكل شئ يصبح في متناول يدك، مطبخ مكون من قطعة واحدة تشمل الموقد وحوض غسيل الأاطباق وأرفف مفتوحة لترتيب أغراضك بسهولة..

2. مساحات تخزينية مبتكرة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين نبحث عن الأزمة في التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة، نجد أن ما سنقدمه لك اليوم من أفضل الحلول، نادرا ما ستجد كل هذه الامكانيات في وحدة تخزينية واحدة، كل شئ من الممكن أن نحتاجه متوفر حتى أماكن خاصة للزجاجات ..

3. مطابخ مشرقة .

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الإضاءة الطبيعية والمشرقة تجعل مطابخنا أجمل، لرؤية أفضل وراحة أكثر بل وتأثير بصري بمساحة أكبر، كل ذلك مع شباك كبير فقط ولن يقف دوره فقط على ذلك ولكن سيحمي مطبخك من الروائح الكريهة وتجديد الهواء داخل المطبخ ..

4. مطبخ مصنوع من الخشب ومفتوح بدون جدران

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

ليوم المطابخ الخشبية لها إطلالة واضحة وبسيطة من دون أي معوقات أو مشاكل بل وتُعطيك الخيار لتصميم بار أنيق ومميز مع مقاعد بسيطة رائعة ..

5. العملية

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior KitchenCabinets & shelves White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

الأكثر أهمية في أي مطبخ هو ما يجعلنا نشعر بالراحة وبدون ضغوط وأن كل شئ يكن في متناول أيدينا، لا شئ أكثر من ذلك نحتاجه في مطابخنا ..

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