6 نصئاح مهمة حتى تختار طاولة طعام متميزة

غرفة الطعام فراغ رئيسي كالمعيشة والنوم، أحيانا يأتي مستقل وفي بعض الاوقات نلجأ لتصميم فراغ واحد مشترك مع غرفة المعيشة أو الصالون، يحتاج لاهتمام كبير فهو عنصر أساسي في استقبالك للضيوف، مما يستدعي تصميمه بطريقة لافتة، ومتناغمة مع طراز منزلك العام، اليوم سنستعرض بعض النصائح المميزة لمجموعة رائعة من غرفة الطعام على أنماط وطُرز مختلفة، ستساعدك كثيرا في اختيار ما يناسبك ..
الاختيار الاكثر شيوعا في منازلنا، هو التصميم الكلاسيكي مستطيل الشكل، المصنوع من الخشب وتتنوع درجات ألوان وتأثيراته، فالطاولة التي تكفي لعدد 6 أفراد فيكون مقاسها 90×150 سم. والطاولة التي تكفي لعدد 8 أفراد يكون مقاسها 110 × 200 سم، وهم المقاسين الأكثر انتشارا وتناسبا لمنازلنا واحتياجاتنا ..
الأخشاب تأتي في المرتبة الاولي كمادة مستخدمة في تصنيع غرفة الطعام، وتتميز بسهولة ومرونة تطويعها حسب حاجتنا وتصميم أحلامنا، بالإضافة لتناسبها مع الطراز المودرن والكلاسيكي وغيرهم ..
يرتفع مقعد الكرسي بحدود 40 إلى 45 سنتيمتراً عن الأرض، تُترك خلف الكراسي على الأقل مسافة 80 سنتيمتراً لسهولة تحريكها عند القيام والجلوس، وكذلك نترك مسافة 20 سنتيمتراً بين كل كرسي وآخر، بالنسبه لطاولة الطعام أيا كان شكلها أو عدد مستخدميها، فإن ارتفاعها المثالى هو 75 سم، وفقاً للمقاييس العالمية. لذلك يجب التأكد من ارتفاع الطاولة لأن الارتفاع غير الملائم يسبب الإصابة بالألم أثناء الجلوس.
كل ما كنت على معرفة بالمساحة المتاحة لغرفة الطعام، كلما كانت مهمة اختيارك مائدة الطعام الخاصة بمنزلك أسهل وأنجح، فالمنازل الصغيرة تحتاج لدقة في الاختيار خاصة وإن كان عدد المستخدمين صغير فلا حاجة لكل عدد الكراسي والمقاسات الكبيرة للموائد ويكفي نموذج صغير يلبي احتياجاتنا ..
تتنوع المواد التشطيبية المستخدمة لأسطح موائد الطعام، ما بين الرخام والزجاج والجرانيت والخشب، كل منها له عشاقه ومحبيه، وله طريقة في الحفاظ عليه وتنظيفه ليدوم طويلا..
لكل طراز تفاصيله الخاص به، ومائدة الطعام مساحة رائعة لإبراز جمالها وترك لمسات فنية أنيقة تثزيد من جمال تمصميم منزلك..