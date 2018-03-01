6 نصئاح مهمة حتى تختار طاولة طعام متميزة

غرفة الطعام فراغ رئيسي كالمعيشة والنوم، أحيانا يأتي مستقل وفي بعض الاوقات نلجأ لتصميم فراغ واحد مشترك مع غرفة المعيشة أو الصالون، يحتاج لاهتمام كبير فهو عنصر أساسي في استقبالك للضيوف، مما يستدعي تصميمه بطريقة لافتة، ومتناغمة مع طراز منزلك العام، اليوم سنستعرض بعض النصائح المميزة لمجموعة رائعة من غرفة الطعام على أنماط وطُرز مختلفة، ستساعدك كثيرا في اختيار ما يناسبك ..