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6 نصئاح مهمة حتى تختار طاولة طعام متميزة

آية منير آية منير
SS16 Style Guide - Coastal Elegance, LuxDeco LuxDeco غرفة السفرة Beige
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غرفة الطعام فراغ رئيسي كالمعيشة والنوم، أحيانا يأتي مستقل وفي بعض الاوقات نلجأ لتصميم فراغ واحد مشترك مع غرفة المعيشة أو الصالون، يحتاج لاهتمام كبير فهو عنصر أساسي في استقبالك للضيوف، مما يستدعي تصميمه بطريقة لافتة، ومتناغمة مع طراز منزلك العام، اليوم سنستعرض بعض النصائح المميزة لمجموعة رائعة من غرفة الطعام على أنماط وطُرز مختلفة، ستساعدك كثيرا في اختيار ما يناسبك ..

1. الاختيارات الشائعة

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Dining Room LuxDeco غرفة السفرة Beige dining room,dining room table,dining chair
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Dining Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

الاختيار الاكثر شيوعا في منازلنا، هو التصميم الكلاسيكي مستطيل الشكل، المصنوع من الخشب وتتنوع درجات ألوان وتأثيراته، فالطاولة التي تكفي لعدد 6 أفراد فيكون مقاسها 90×150 سم. والطاولة التي تكفي لعدد 8 أفراد يكون مقاسها 110 × 200 سم، وهم المقاسين الأكثر انتشارا وتناسبا لمنازلنا واحتياجاتنا ..

2. الأخشاب

Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الأخشاب تأتي في المرتبة الاولي كمادة مستخدمة في تصنيع غرفة الطعام، وتتميز بسهولة ومرونة تطويعها حسب حاجتنا وتصميم أحلامنا، بالإضافة لتناسبها مع الطراز المودرن والكلاسيكي وغيرهم ..

3. المقاسات المطلوبة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يرتفع مقعد الكرسي بحدود 40 إلى 45 سنتيمتراً عن الأرض، تُترك خلف الكراسي على الأقل مسافة 80 سنتيمتراً لسهولة تحريكها عند القيام والجلوس، وكذلك نترك مسافة 20 سنتيمتراً بين كل كرسي وآخر، بالنسبه لطاولة الطعام أيا كان شكلها أو عدد مستخدميها، فإن ارتفاعها المثالى هو 75 سم، وفقاً للمقاييس العالمية. لذلك يجب التأكد من ارتفاع الطاولة لأن الارتفاع غير الملائم يسبب الإصابة بالألم أثناء الجلوس.

4. المساحة المتاحة واحتياجاتنا ..

私宅-綠溢, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design غرفة السفرة
思為設計 SW Design

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

كل ما كنت على معرفة بالمساحة المتاحة لغرفة الطعام، كلما كانت مهمة اختيارك مائدة الطعام الخاصة بمنزلك أسهل وأنجح، فالمنازل الصغيرة تحتاج لدقة في الاختيار خاصة وإن كان عدد المستخدمين صغير فلا حاجة لكل عدد الكراسي والمقاسات الكبيرة للموائد ويكفي نموذج صغير يلبي احتياجاتنا ..

5. أسطح مختلفة ..

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

تتنوع المواد التشطيبية المستخدمة لأسطح موائد الطعام، ما بين الرخام والزجاج والجرانيت والخشب، كل منها له عشاقه ومحبيه، وله طريقة في الحفاظ عليه وتنظيفه ليدوم طويلا..

6. التفاصيل مهمة جدا ..

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة خشب White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

لكل طراز تفاصيله الخاص به، ومائدة الطعام مساحة رائعة لإبراز جمالها وترك لمسات فنية أنيقة تثزيد من جمال تمصميم منزلك..

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