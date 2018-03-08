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9 تصميمات مختلفة لأريكة رائعة ..

آية منير آية منير
Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Living roomAccessories & decoration
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أريكة غرفة المعيشةجزء رئيسي يحمل سمات نمط معين. فكل من هذه الأرائك لها القدرة على تحويل فراغات منازلكم، حيث أن كل أريكة منهم لها قصة وتاريخ ومحددات تصميميه تجعلها فريدة من نوعها.

اليوم سنعطيك طرف الخيط لتختار شكل الأريكة المناسبة لك،  يمكنك أيضاً المزج بين الأنواع المختلفة أو المزج بين المحددات التصميمية للحصول على نوع جديد خاص بك.  جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للأرائك بالتأكيد ستنال إعجابكم ..

1. كابوتينيه مميز

Bagsie sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Grey sofa,velvet,grey,livinig room
Loaf

Bagsie sofa

Loaf
Loaf
Loaf

هذه الأريكة الأنيقة والمصنوعة من الكابوتنية  تتميز بأن أذرعها مرتفعة لتكون في نفس مستوى الظهر، كلاهما مبطن مع وجود كابوتينية ليكون العنصر الأساسي في التصميم. تعطي أي غرفة أناقة وشخصية وتظهر الفراغات بمظهر فاخر.

2. انسيابية في التصميم ..

Dixie sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Yellow sofa,velvet,yellow,living room
Loaf

Dixie sofa

Loaf
Loaf
Loaf

تتميز هذه بوجود الانسيابية في حركتها ويظهر ذلك في الأرجل، الأذرع والظهر. فهذه الأريكة يرجع تاريخها للقرن ال18.

3. حداثة وبساطة ..

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório HouseholdTextiles Blue
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

تتميز بالخطوط البسيطة والشكل المستطيل وتكون مطبنة من الظهر مع وجود أرجل خشبية أو معدنية مكشوفة.

4. ريترو

Hello! EMMA Retro Sofa series, STYLE-K STYLE-K Living roomSofas & armchairs
STYLE-K

STYLE-K
STYLE-K
STYLE-K

الأريكة الريترو لها تصميم مميز يرجعك بالزمن لأيام السبعينات أو الثمانينات. فهي تعطي منزلك شخصية حيث أنها تتميز بالألوان على الرغم من هيكلها البسيط. لا تكتمل إلا بوجود الألوان والاكسسوارات.

5. أناقة غير عادية

Den Haag apartment Haag Architects غرفة المعيشة
Haag Architects

Den Haag apartment

Haag Architects
Haag Architects
Haag Architects

أهم ما يميز هذه الأريكة أن لها ظهر منحني جميل، فهي تعطي لأي غرفة معيشة أناقة غير عادية.

6. وردي

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Living roomAccessories & decoration
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

تأتي بأحجام مختلفة من الأريكة التي تتسع لفردين، أو الأريكة الكبيرة التي تتسع لأفراد أكثر. تتميز أن لها زخارف على هيكلها الخشبي الظاهر وعلى الأذرع والأرجل أيضاً.

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7. بدون مساند

Auping Cleopatra Daybed by Dick Cordemijer NLstudio Living roomSofas & armchairs جلد Black Cleopatra daybed,Dick Cordemeijer,Auping,Daybed
NLstudio

Auping Cleopatra Daybed by Dick Cordemijer

NLstudio
NLstudio
NLstudio

هذه الأريكة البسيطة يمكن استخدامها كأريكة أو سرير. لا تأخذ الكثير من المساحة فتصميمها بسيط ولا يسبب الإزدحام.

8. شيزلونج

Pudding love seat chaise Loaf Living roomSofas & armchairs الكتان / كتان Blue
Loaf

Pudding love seat chaise

Loaf
Loaf
Loaf

تعني كلمة شيزلونج الكرسي الطويل، وهي أريكة ذات تصميم معاصر لها ظهر من ركن واحد فقط مع وجود ركن مفتوح يسمح بالاستلقاء والراحة.

9. ركنة على شكل حرف L

Morellia Modular Darlings of Chelsea HouseholdAccessories & decoration
Darlings of Chelsea

Morellia Modular

Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea

تتميز أريكة الركنة أنها أريكة مودرن، بسيطة وعملية، هذا لأنها تتمتع بكونها قطعة أثاث موديولية ومرنة، فيمكنك استخدامها كسرير إذا أردت أو يمكنك استخدام أجزاء منها كطاولة بأي طريقة تفضل.

كونها أريكة للركنة أضافت قيمة لها كقطعة أثاث فهي تشغل أي مساحة بدون إحداث ازدحام والذي يعطي فرصة لأكبر عد من الناس بالجلوس. تصلح للمساحات الكبيرة كما أنها بسيطة وقد تحتاج تدخل من الديكورات والاكسسوارات ليكون لها شخصية.

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