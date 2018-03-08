9 تصميمات مختلفة لأريكة رائعة ..

أريكة غرفة المعيشةجزء رئيسي يحمل سمات نمط معين. فكل من هذه الأرائك لها القدرة على تحويل فراغات منازلكم، حيث أن كل أريكة منهم لها قصة وتاريخ ومحددات تصميميه تجعلها فريدة من نوعها.

اليوم سنعطيك طرف الخيط لتختار شكل الأريكة المناسبة لك، يمكنك أيضاً المزج بين الأنواع المختلفة أو المزج بين المحددات التصميمية للحصول على نوع جديد خاص بك. جئنا لكم بعدد من التصاميم المختلفة للأرائك بالتأكيد ستنال إعجابكم ..