8 تصميمات مكتبة أنيقة في منزلك

هل أنت من محبي القراءة، هل الكتاب هو خير صديق لك، إذن أنت بحاجة لتصميم مكتبة خاصة بك في منزلك، ولكن أين وكيف وما هي التصميمات المتاحة لمثل هذه الفكرة، ولأننا دائما في هوميفاي نسعى لمساعدتك بكافة الطرق، فإليك اليوم مجموعة من التصميمات الرائعة لمكتبة أنيقة في منزلك ..
هنا تم استغلال الحائط بكامل عرضه لوضع مكتبة ذات تصميم غير تقليدي لتكون عملية ومرحبة. فهو تصميم يبدو أنيق كما أنه يرتب الكتب بشكل أنيق ومنظم.
في هذا الركن الخاص في غرفة المعيشة يقبع عدد من أرفف الكتب على الحائط فتندمج بشكل رائع. بين الأرفف يأتي الضوء الطبيعيى القادم من النافذة الخلفية والتي تضيف للمكتبة سحراً خاص.
حل رائع لغرف الأطفال ولنقل أغراضك وأشيائك أينما ذهبت، كما أنها تأخذ شكل مميز وجذاب.
هذا التصميم البسيط والمدمج لهذه الوحدات البسيطة والمتناثرة يعطينا كل ما نريد فو سهل الاستخدام، بسيط كما أنه يتسع لكل الكتب التي تمتلكها كما يعطي مجال لتزين الغرفة باستخدام المقتنيات والأغراض المختلفة.
هذه الأرفف المعدنية والتي تعتمد على إتكاء الكتب عليها تعطي الغرف مظهر مبهر وشبابي.
لما لا نستغل مساحة ما تحت السرير بشكل عملي ومفيد؟ في هذا التصمم تم استغلال المساحة لتخزين الكتب كما أنه تم تزين الغرفة باستخدام الكتب.