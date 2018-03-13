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8 تصميمات مكتبة أنيقة في منزلك

آية منير آية منير
Diseño contemporáneo, Muebles Madrid decoración Muebles Madrid decoración Living roomShelves
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هل أنت من محبي القراءة، هل الكتاب هو خير صديق لك، إذن أنت بحاجة لتصميم مكتبة خاصة بك في منزلك، ولكن أين وكيف وما هي التصميمات المتاحة لمثل هذه الفكرة، ولأننا دائما في هوميفاي نسعى لمساعدتك بكافة الطرق، فإليك اليوم مجموعة من التصميمات الرائعة لمكتبة أنيقة في منزلك ..

1. حائط كامل

Diseño contemporáneo, Muebles Madrid decoración Muebles Madrid decoración Living roomShelves
Muebles Madrid decoración

Muebles Madrid decoración
Muebles Madrid decoración
Muebles Madrid decoración

هنا تم استغلال الحائط بكامل عرضه لوضع مكتبة ذات تصميم غير تقليدي لتكون عملية ومرحبة. فهو تصميم يبدو أنيق كما أنه يرتب الكتب بشكل أنيق ومنظم.

2. ركن خاص..

​HAUS DR. LEVY-FRÖHLICH, ZOLLIKON - ZÜRICH, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH Living roomShelves
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

في هذا الركن الخاص في غرفة المعيشة يقبع عدد من أرفف الكتب على الحائط فتندمج بشكل رائع. بين الأرفف يأتي الضوء الطبيعيى القادم من النافذة الخلفية والتي تضيف للمكتبة سحراً خاص.

3. أفكار عملية

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

حل رائع لغرف الأطفال ولنقل أغراضك وأشيائك أينما ذهبت، كما أنها تأخذ شكل مميز وجذاب.

4. بأقل الامكانيات

SJ Bookcase Large & Midi We Do Wood Living roomShelves
We Do Wood

SJ Bookcase Large & Midi

We Do Wood
We Do Wood
We Do Wood

هذا التصميم البسيط والمدمج لهذه الوحدات البسيطة والمتناثرة يعطينا كل ما نريد فو سهل الاستخدام، بسيط كما أنه يتسع لكل الكتب التي تمتلكها كما يعطي مجال لتزين الغرفة باستخدام المقتنيات والأغراض المختلفة.

5. استغنى عن النيش

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

ما رأيك أن تستبدل النيش بمكتبة صغيرة أنيقة تُزين ما بيتك ..

6. أرفف بسيطة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة المعيشة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

هذه الأرفف المعدنية والتي تعتمد على إتكاء الكتب عليها تعطي الغرف مظهر مبهر وشبابي.

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7. للسرير استخدام آخر

progetto, Katia Maniello Photography Katia Maniello Photography غرفة نوم
Katia Maniello Photography

Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography

لما لا نستغل مساحة ما تحت السرير بشكل عملي ومفيد؟ في هذا التصمم تم استغلال المساحة لتخزين الكتب كما أنه تم تزين الغرفة باستخدام الكتب.

8. استغلال الأركان

'Vivid Classic' Kitchen - bookshelf homify مطبخ
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bookshelf

homify
homify
homify

تم تخصيص مساحة جانبية في خزانات المطبخ لوضع كتب الطبخ والكتب المختلفة.

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