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10 لمسات رائعة للون الأسود في منزلك

آية منير آية منير
BEDFORD RESIDENCE, FLUID LIVING STUDIO FLUID LIVING STUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يعد اللون الأسود من أكثر الألوان التى سطرت على موضة 2018، فعوعلى رغم من جرأة اختياره واستبعا من قِبل أصحاب الذوق التقليدي، إلا أنه فرض نفسه في عالم الديكور الحديث وبشكل مميز وجذاب، لذا هوميفاي تقدم لنا مجموعة من الأفكار التى قد تلهمنا في الاستعانة بالأسود في منازلنا ، حتى يكون تأثيره إيجابي ومميز، واستخدامه عامل جذب وإضافة رائعة ..

هناك عدة عوامل لنجاح تصميمك باللون الأسود يجب وضعها في الاعتبار، فمثلا يفضل استخدام ألوان فاتحة كالأبيض أو العاجي والبيج حتى تكسر حدة اللون ومن الأفضل أيضا الاستعانة بالعناصر ذات اللون السادة والزخارف والنقوش المختلفة ويجب أن تضع بعض اللمسات من الطبيعة والنجف والإكسسوارات فهي من أهم الأشياء التى يجب الاعتماد عليها لدمج ألوان جريئة داخل تصميمك، ويفضل استخدام  الباركيه بدلا من الرخام أو السيراميك مع الأسود ..

1. نقوش وممرات

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

الممرات الداخلية للمنزل يجب أن تأخذ القدر الكافي من الديكور، بنقوش واختيارت مميزة، أرضية ذات نقوش باللون الأسود قد تجعله أجمل ..

2. ركنك الخاص

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

اصنع ركنك الخاص بلونك المفضل وإن كان هو الأسود لا تتردد في ذلك، فانعكاس ذوقك الخاص يجعل من منزلك تحفة فنية، استخدم الخشب بشكل أساسي مع الاسود فهو مزيج رائع ومميز..

3. أبواب ولكن

BEDFORD RESIDENCE, FLUID LIVING STUDIO FLUID LIVING STUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
FLUID LIVING STUDIO

FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO

قد يعتقد البعض أن الأبواب اختيار غير مناسب للون الأسود ولكن هذا التصميم يثبت لنا عكس ذلك، فواجهة منزلك هو عنوان تصميمك وجملتك الترحيبية، وإن كانت بلونك المفضل فلا أجمل من ذلك قد يكون ..

4. مدفأة حديثة

Lake of the woods cottage, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

المدفأة عنصر رائع في الديكور الكلاسيكي والحديث أيضا، والاستعانة بها قد يكون لغرض ديكوري فقط لا أكثر، واختيارها باللون الأسود خطوة رائعة لإضافة أناقة لا مثيل لها على الإطلاق..

5. جدار إبداعي

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

اللون الأسود مرتبط منذ طفولتنا بالسبورة والتي تسمح لنا بتدوين كل تفاصيل يومنا وخططنا المستقبلية وتجديد منزلك بإضافة رسومات فنية مميزة متغيرة بشكل يومي..

6. سجادة

Living room Markham Stagers غرفة المعيشة living room,rug,black and white,leather sofa,corner chair
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

السجادة عنصر مهم في تصميمك، واختيارك لها يُعد خطوة أساسية وعدم الاهتمام بها يجعل تخسر الكثير من جمال منزلك، الأسود أنيق في السجاد ومميز وهناك العديد من التصميمات التي تجعلك تُضيف ما تحبه وعلى ذوقك الخاص ..

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7. حمام عصري

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomLighting
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

السيراميك اللامع باللون الأسود هو أحد اجمل الاختيارات في حمامك ومطبخك أيضا، فبريقه وأناقته لا يتكرران ..

8. لمسات

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Bedroom LuxDeco BedroomBeds & headboards bedroom,bedside table,monochrome,monochromatic,black,white
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

المفروشات والأغطية من السهل تغييرهم، أضف لخزانتك اللون الأسود واجعل لغرفتك المزيد من الغموض والأناقة ..

9. أريكة رائعة

Ein Haus für sehr schmale Grundstücke, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

الأريكة وأثاث غرفة المعيشة بخامات مختلفة باللون الأسود قد يكون أفضل اختيار لمنزلك الحديث، لا تتردد في اختياره كلون أساسي..

10. بلكونة صغير

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الشرفة هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي وإن كنت في مدينة ساحلية فاللون الأسود قد يكون اختيار مميز لجدران شرفتك ..

الرخامة أناقة وجمال في منزلك ..

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