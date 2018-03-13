10 لمسات رائعة للون الأسود في منزلك

يعد اللون الأسود من أكثر الألوان التى سطرت على موضة 2018، فعوعلى رغم من جرأة اختياره واستبعا من قِبل أصحاب الذوق التقليدي، إلا أنه فرض نفسه في عالم الديكور الحديث وبشكل مميز وجذاب، لذا هوميفاي تقدم لنا مجموعة من الأفكار التى قد تلهمنا في الاستعانة بالأسود في منازلنا ، حتى يكون تأثيره إيجابي ومميز، واستخدامه عامل جذب وإضافة رائعة ..
هناك عدة عوامل لنجاح تصميمك باللون الأسود يجب وضعها في الاعتبار، فمثلا يفضل استخدام ألوان فاتحة كالأبيض أو العاجي والبيج حتى تكسر حدة اللون ومن الأفضل أيضا الاستعانة بالعناصر ذات اللون السادة والزخارف والنقوش المختلفة ويجب أن تضع بعض اللمسات من الطبيعة والنجف والإكسسوارات فهي من أهم الأشياء التى يجب الاعتماد عليها لدمج ألوان جريئة داخل تصميمك، ويفضل استخدام الباركيه بدلا من الرخام أو السيراميك مع الأسود ..
الممرات الداخلية للمنزل يجب أن تأخذ القدر الكافي من الديكور، بنقوش واختيارت مميزة، أرضية ذات نقوش باللون الأسود قد تجعله أجمل ..
اصنع ركنك الخاص بلونك المفضل وإن كان هو الأسود لا تتردد في ذلك، فانعكاس ذوقك الخاص يجعل من منزلك تحفة فنية، استخدم الخشب بشكل أساسي مع الاسود فهو مزيج رائع ومميز..
قد يعتقد البعض أن الأبواب اختيار غير مناسب للون الأسود ولكن هذا التصميم يثبت لنا عكس ذلك، فواجهة منزلك هو عنوان تصميمك وجملتك الترحيبية، وإن كانت بلونك المفضل فلا أجمل من ذلك قد يكون ..
المدفأة عنصر رائع في الديكور الكلاسيكي والحديث أيضا، والاستعانة بها قد يكون لغرض ديكوري فقط لا أكثر، واختيارها باللون الأسود خطوة رائعة لإضافة أناقة لا مثيل لها على الإطلاق..
اللون الأسود مرتبط منذ طفولتنا بالسبورة والتي تسمح لنا بتدوين كل تفاصيل يومنا وخططنا المستقبلية وتجديد منزلك بإضافة رسومات فنية مميزة متغيرة بشكل يومي..
السجادة عنصر مهم في تصميمك، واختيارك لها يُعد خطوة أساسية وعدم الاهتمام بها يجعل تخسر الكثير من جمال منزلك، الأسود أنيق في السجاد ومميز وهناك العديد من التصميمات التي تجعلك تُضيف ما تحبه وعلى ذوقك الخاص ..
السيراميك اللامع باللون الأسود هو أحد اجمل الاختيارات في حمامك ومطبخك أيضا، فبريقه وأناقته لا يتكرران ..
المفروشات والأغطية من السهل تغييرهم، أضف لخزانتك اللون الأسود واجعل لغرفتك المزيد من الغموض والأناقة ..
الأريكة وأثاث غرفة المعيشة بخامات مختلفة باللون الأسود قد يكون أفضل اختيار لمنزلك الحديث، لا تتردد في اختياره كلون أساسي..
الشرفة هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي وإن كنت في مدينة ساحلية فاللون الأسود قد يكون اختيار مميز لجدران شرفتك ..