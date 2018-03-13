10 لمسات رائعة للون الأسود في منزلك

يعد اللون الأسود من أكثر الألوان التى سطرت على موضة 2018، فعوعلى رغم من جرأة اختياره واستبعا من قِبل أصحاب الذوق التقليدي، إلا أنه فرض نفسه في عالم الديكور الحديث وبشكل مميز وجذاب، لذا هوميفاي تقدم لنا مجموعة من الأفكار التى قد تلهمنا في الاستعانة بالأسود في منازلنا ، حتى يكون تأثيره إيجابي ومميز، واستخدامه عامل جذب وإضافة رائعة ..

هناك عدة عوامل لنجاح تصميمك باللون الأسود يجب وضعها في الاعتبار، فمثلا يفضل استخدام ألوان فاتحة كالأبيض أو العاجي والبيج حتى تكسر حدة اللون ومن الأفضل أيضا الاستعانة بالعناصر ذات اللون السادة والزخارف والنقوش المختلفة ويجب أن تضع بعض اللمسات من الطبيعة والنجف والإكسسوارات فهي من أهم الأشياء التى يجب الاعتماد عليها لدمج ألوان جريئة داخل تصميمك، ويفضل استخدام الباركيه بدلا من الرخام أو السيراميك مع الأسود ..