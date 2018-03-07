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5 خدع للفينج شوي ستغير منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Ella James Garden Accessories Range, ELLA JAMES ELLA JAMES GardenPlant pots & vases
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هل سمعت عن الفينج شوي؟ الفينج شوي من المعتقدات الصينية القديمة التي تقوم بتنقية المنزل من الطاقة السلبية، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأفكار التي تساعدكم على أتباع الفينج شوي في منزلك.

1- اللافندر مصدر طاقة إيجابية

Galvanised Ribbed Metal Planter ELLA JAMES GardenPlant pots & vases
ELLA JAMES

Galvanised Ribbed Metal Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

اللافندر من النباتات المعروفة بقدرتها على أمتصاص الطاقة السلبية وبث الطاقة الأيجابية في المكان بطريقة فعالة، لذلك كن حريص على وجود نبات اللافندر في أرجاء منزلك لتساعد على تنقية الجو.

2- التهوية ووجود المراوح في الأماكن الصحيحة

homify HouseholdSmall appliances
homify

homify
homify
homify

من المهم جدًا معرفة مكان وضع المروحة في غرف المنزل، لأنها تساعد فيتعزيز تدفق طاقة تشي أو الطاقة الجيدة في منزلك. لأنها تؤدي إلى تحريك الهواء في الغرفة بشكل فعال فيحيط منزلك بالطاقة الأيجابية.

3- العقيق

Semi precious gemstone yellow agate tiles slabs collection, Height Stones Height Stones Interior landscaping
Height Stones

Height Stones
Height Stones
Height Stones

العقيق هو حجر طبيعي، ويعتقد أن لديه قوى وقائية من الطاقة السلبية. وله خصائص تساعد على تعزيز الاستقرار الداخلي، و التخلص من الضغط، والنضج الفكري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الدعم المهني، كما ويساعد على استقرار الخيال والإلهام من للفنانين.

4- الثوم

Cocinas, Murales Divinos Murales Divinos مطبخ
Murales Divinos

Murales Divinos
Murales Divinos
Murales Divinos

أما الثوم، ففي علم الفينج شوي الثوم يمثل الخير والوفرة المستمدة من طاقة الأرض، فالثوم وفقًا للفينج شوي يساعد على تخلصك من الحسد والطاقة السلبية في المنزل.

5-الأجراس

B&B Sottocoperta, Ercolani Bros. Ercolani Bros. مساحات تجارية فنادق
Ercolani Bros.

Ercolani Bros.
Ercolani Bros.
Ercolani Bros.

الرياح أو الأجراس المعدنيةالتي تخلق الصوت التوافقي هي سلاح ممتاز لتنشيط الأزدهار. ومفيدة في تنشيط الطاقة.

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