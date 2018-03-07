5 خدع للفينج شوي ستغير منزلك

هل سمعت عن الفينج شوي؟ الفينج شوي من المعتقدات الصينية القديمة التي تقوم بتنقية المنزل من الطاقة السلبية، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأفكار التي تساعدكم على أتباع الفينج شوي في منزلك.
اللافندر من النباتات المعروفة بقدرتها على أمتصاص الطاقة السلبية وبث الطاقة الأيجابية في المكان بطريقة فعالة، لذلك كن حريص على وجود نبات اللافندر في أرجاء منزلك لتساعد على تنقية الجو.
من المهم جدًا معرفة مكان وضع المروحة في غرف المنزل، لأنها تساعد فيتعزيز تدفق طاقة تشي أو الطاقة الجيدة في منزلك. لأنها تؤدي إلى تحريك الهواء في الغرفة بشكل فعال فيحيط منزلك بالطاقة الأيجابية.
العقيق هو حجر طبيعي، ويعتقد أن لديه قوى وقائية من الطاقة السلبية. وله خصائص تساعد على تعزيز الاستقرار الداخلي، و التخلص من الضغط، والنضج الفكري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الدعم المهني، كما ويساعد على استقرار الخيال والإلهام من للفنانين.
أما الثوم، ففي علم الفينج شوي الثوم يمثل الخير والوفرة المستمدة من طاقة الأرض، فالثوم وفقًا للفينج شوي يساعد على تخلصك من الحسد والطاقة السلبية في المنزل.
الرياح أو الأجراس المعدنيةالتي تخلق الصوت التوافقي هي سلاح ممتاز لتنشيط الأزدهار. ومفيدة في تنشيط الطاقة.