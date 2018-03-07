5 خدع للفينج شوي ستغير منزلك

العقيق هو حجر طبيعي، ويعتقد أن لديه قوى وقائية من الطاقة السلبية. وله خصائص تساعد على تعزيز الاستقرار الداخلي، و التخلص من الضغط، والنضج الفكري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر الدعم المهني، كما ويساعد على استقرار الخيال والإلهام من للفنانين.