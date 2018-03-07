الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أخطاء تجنبها عند تصميم غرفة نومك

منة اسماعيل منة اسماعيل
PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Loading admin actions …

في  غرفة النوم لدينا الفضاء الأكثر حميمية في المنزل بأكمله حيث نذهب إلى في نهاية كل يوم للراحة وإعادة شحن. لهذا السبب، من المهم جعله في بيئة ممتعة ومريحة، وهي مهمة ليست دائما سهلة في المنازل الحالية حيث الفضاء هو عادة أقل مما كنا نود أن يكون.

1- أختيار خامات غير مناسبة

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

الراحة هي عامل كبير في غرفة النوم، وهذا هو السبب في المواد الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عادة لا يصلح بشكل جيد للغاية. صحيح، أنها يمكن أن تستخدم في اللوح الأمامي أو طاولة السرير في بعض الأحيان، ولكن لا تذهب في الخارج.

من ناحية أخرى، الخشب هو أكثر من ذلك بكثير ممتعة المظهر ودعوة المواد التي دائما الفائز… .

2-استخدام الوان غير مناسبة

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة نوم مرادف للاسترخاء، وتحقيق راحة البال لا يمكنك الذهاب مع لوحة الألوان لافتة للنظر جدا. تجنب استخدام الكثير من تلك التي تشدد الوردي الساخن والصراخ الأحمر واختيار بدلا لينة، محايدة، ترابي و / أو الأشكال الطبيعية.

3- تناقض الألوان

Ristrutturazione, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri غرفة نوم
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

هناك فرق بين المتناقضة و الصدام. مزيج من الألوان التي تستخدمها في غرفة النوم تحتاج إلى نقل الشعور النظام والتوازن. ضع هذا في الاعتبار عند اختيار الفراش والمنسوجات الأخرى.

4- الإضاءة الطبيعية

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

ضوء ضروري في كل غرفة من المنزل، وعلى الرغم من أنك قد (في الغالب) استخدام غرفة النوم الخاصة بك للنوم في الليل، والإضاءة الطبيعية لا يزال لها دور للعب خلال النهار، ناهيك عن الصباح الباكر عندما تزدهر أشعة الشمس في الداخل و يوقظنا إلى يوم جديد.

5-أحترم الخزانة

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة نوم
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

سواء كان لديك خزانة رائعة أو غرفة خلع الملابس متصلة بغرفة نومك أو خزانة صغيرة بسيطة تقف في الزاوية، منطقة خلع الملابس الخاصة بك يحتاج إلى 'تناسب في' مع مساحة النوم الخاصة بك. وهذا يعني منحها نمطا وتصميما يكمل غرفة نومك، مما يجعلها نظيفة ومرتبة، وما إلى ذلك.

6- اختيار أثاث غي ملائم

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

غرفة تشوش مع الأثاث يمكن أن تولد شعور الفوضى التي ليست جذابة ولا ممتعة. لتجنب ذلك، استلهم صورة غرفة النوم هذه التي اختارت مساحة تخزين مدمجة في القاعدة.

إذا كان ذلك ممكنا، دائما اختيار قطع الأثاث المزدوج واجب التي يمكن أن تساعد مع تخزين، مثل مقعد في سفح السرير الذي يمكن تخزين الفراش أو الأحذية، الجداول السرير مع الثقوب حفرة، الخ.

أفكار تخزينية رائعة ستغير من شكل منزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً