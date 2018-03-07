أخطاء تجنبها عند تصميم غرفة نومك

في غرفة النوم لدينا الفضاء الأكثر حميمية في المنزل بأكمله حيث نذهب إلى في نهاية كل يوم للراحة وإعادة شحن. لهذا السبب، من المهم جعله في بيئة ممتعة ومريحة، وهي مهمة ليست دائما سهلة في المنازل الحالية حيث الفضاء هو عادة أقل مما كنا نود أن يكون.
الراحة هي عامل كبير في غرفة النوم، وهذا هو السبب في المواد
الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عادة لا يصلح بشكل جيد للغاية. صحيح، أنها يمكن أن تستخدم في اللوح الأمامي أو طاولة السرير في بعض الأحيان، ولكن لا تذهب في الخارج.
من ناحية أخرى، الخشب هو أكثر من ذلك بكثير ممتعة المظهر ودعوة المواد التي دائما الفائز… .
غرفة نوم مرادف للاسترخاء، وتحقيق راحة البال لا يمكنك الذهاب مع لوحة الألوان لافتة للنظر جدا. تجنب استخدام الكثير من تلك التي تشدد الوردي الساخن والصراخ الأحمر واختيار بدلا لينة، محايدة، ترابي و / أو الأشكال الطبيعية.
هناك فرق بين
المتناقضة و
الصدام. مزيج من الألوان التي تستخدمها في غرفة النوم تحتاج إلى نقل الشعور النظام والتوازن. ضع هذا في الاعتبار عند اختيار الفراش والمنسوجات الأخرى.
ضوء ضروري في كل غرفة من المنزل، وعلى الرغم من أنك قد (في الغالب) استخدام غرفة النوم الخاصة بك للنوم في الليل، والإضاءة الطبيعية لا يزال لها دور للعب خلال النهار، ناهيك عن الصباح الباكر عندما تزدهر أشعة الشمس في الداخل و يوقظنا إلى يوم جديد.
سواء كان لديك خزانة رائعة أو غرفة خلع الملابس متصلة بغرفة نومك أو خزانة صغيرة بسيطة تقف في الزاوية، منطقة خلع الملابس الخاصة بك يحتاج إلى 'تناسب في' مع مساحة النوم الخاصة بك. وهذا يعني منحها نمطا وتصميما يكمل غرفة نومك، مما يجعلها نظيفة ومرتبة، وما إلى ذلك.
غرفة تشوش مع الأثاث يمكن أن تولد شعور الفوضى التي ليست جذابة ولا ممتعة. لتجنب ذلك، استلهم صورة غرفة النوم هذه التي اختارت مساحة تخزين مدمجة في القاعدة.
إذا كان ذلك ممكنا، دائما اختيار قطع الأثاث المزدوج واجب التي يمكن أن تساعد مع تخزين، مثل مقعد في سفح السرير الذي يمكن تخزين الفراش أو الأحذية، الجداول السرير مع الثقوب حفرة، الخ.