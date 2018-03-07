أخطاء تجنبها عند تصميم غرفة نومك

الراحة هي عامل كبير في غرفة النوم، وهذا هو السبب في المواد الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج عادة لا يصلح بشكل جيد للغاية. صحيح، أنها يمكن أن تستخدم في اللوح الأمامي أو طاولة السرير في بعض الأحيان، ولكن لا تذهب في الخارج.

من ناحية أخرى، الخشب هو أكثر من ذلك بكثير ممتعة المظهر ودعوة المواد التي دائما الفائز… .