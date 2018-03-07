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أفكار تخزينية رائعة ستغير من شكل منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Hallway & Cloakroom Storage Ideas, Big Blu Furniture Big Blu Furniture Corridor, hallway & stairsStorage خشب Grey
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بدأنا ندرك أن تنظيم المنزل هو كل شيء عن حلول الحس السليم وسهولة الوصول إلى أنواع الحق من التخزين، ولكن إذا لم يكن لديك نفس الغطاس بعد، لقد وضعنا معا هذه القائمة من مشتملات المنزل الرائعة التي سوف جعل مساعيك لتكون مرتبة أبسط من ذلك بكثير!

مصممي الديكور الداخلي يجعل دمج التخزين مفيد تبدو بسيطة جدا، لأنها دائما اختيار خزائن الأكثر أناقة، والأرفف وإدراج، ولكننا نعتقد أنك قد حصلت على مصمم في مهدها فقط في انتظار أن تنفجر من أنت، لذلك نلقي نظرة على هذه الأفكار والتفكير في كيف يمكنك تحسين مؤسستك والجمالية الخاصة بك!

1- الأحذية

Tall Shoe Cabinet from our Chadwick Grey Range Big Blu Furniture Corridor, hallway & stairsStorage خشب Grey
Big Blu Furniture

Tall Shoe Cabinet from our Chadwick Grey Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

الأحذية تأخذ حتى غرفة كبيرة، وهذا هو السبب في أنه لا يكفي لمجرد وضعها في الطابق الخاص بك أو محاولة للضغط عليها في الجزء السفلي من خزانة الملابس الخاصة بك. تثبيت خزانة خاصة الأحذية وعليك الحب كم من ميزة الأحذية الخاصة بك تصبح في الواقع!

2- الخزانات

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

إذا كنت ترغب في تنظيم المنزل، تحتاج إلى معرفة أين كل شيء، في جميع الأوقات، لذلك تصميم التخطيطي خزانة والعصا على ذلك! تحتاج إلى أدراج محددة لبعض العناصر، ومساحة محددة للسكك الحديدية لأنواع مختلفة من الملابس، وإذا كنت تشارك خزانة، في محاولة لاقامة فجوة واضحة، لذلك الملابس الخاصة بك لا تحصل على الخلط.

3- المطبخ الفوضوي

Fancy Wood Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,wood,texture,nature,vintage
Pixers

Fancy Wood

Pixers
Pixers
Pixers

دعونا تجاهل التخزين للحظة والتحدث عن حل المنظمة العملية. المطبخ الخاص بك هو مغناطيس للفوضى والحطام، ولكن يمكنك تجنب ذلك من خلال دائما غسل الأطباق الخاصة بك على الفور، تحميل غسالة الصحون والتنظيف كما كنت طهي الطعام. الحفاظ على تلك العدادات واضحة!

4- الممرات

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

تخزين المدخل هو أمر حاسم للغاية إذا كنت ترغب في منزل أنيق ومرتب والمنظم، وهذا هو الفضاء الذي يبدو لجمع قيمة الأسرة من المعاطف والحقائب! لا أحد يريد أن يكون التعثر على جبل من القمامة في أقرب وقت لأنها المشي من خلال الباب، حتى الحصول على بعض التخزين في المكان! يمكن أن تكون بسيطة مثل بضع السنانير الجدار!

5- الحمام

Sailing Ships Pixers حمام wall mural,wallpaper,boat,sea,waves,,'
Pixers

Sailing Ships

Pixers
Pixers
Pixers

يجب أن تكون الحمامات ملاذا للاسترخاء من الرعاية الذاتية، لكنها يمكن أن تصبح الكوابيس غير مرتبة! كنت لا تريد أن يغرق كل مساحة مع تخزين ضخمة على الرغم من ذلك فكيف أخذ ورقة من هذا الكتاب لا يصدق؟ خزائن الحائط الشريرة هي أفضل من جميع العالمين وتوفر البقع الخبث سهلة لمستحضرات التجميل والمناشف الضخمة.

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