أفكار تخزينية رائعة ستغير من شكل منزلك

بدأنا ندرك أن تنظيم المنزل هو كل شيء عن حلول الحس السليم وسهولة الوصول إلى أنواع الحق من التخزين، ولكن إذا لم يكن لديك نفس الغطاس بعد، لقد وضعنا معا هذه القائمة من مشتملات المنزل الرائعة التي سوف جعل مساعيك لتكون مرتبة أبسط من ذلك بكثير!
مصممي الديكور الداخلي يجعل دمج التخزين مفيد تبدو بسيطة جدا، لأنها دائما اختيار خزائن الأكثر أناقة، والأرفف وإدراج، ولكننا نعتقد أنك قد حصلت على مصمم في مهدها فقط في انتظار أن تنفجر من أنت، لذلك نلقي نظرة على هذه الأفكار والتفكير في كيف يمكنك تحسين مؤسستك والجمالية الخاصة بك!
الأحذية تأخذ حتى غرفة كبيرة، وهذا هو السبب في أنه لا يكفي لمجرد وضعها في الطابق الخاص بك أو محاولة للضغط عليها في الجزء السفلي من خزانة الملابس الخاصة بك. تثبيت خزانة خاصة الأحذية وعليك الحب كم من ميزة الأحذية الخاصة بك تصبح في الواقع!
إذا كنت ترغب في تنظيم المنزل، تحتاج إلى معرفة أين كل شيء، في جميع الأوقات، لذلك تصميم التخطيطي خزانة والعصا على ذلك! تحتاج إلى أدراج محددة لبعض العناصر، ومساحة محددة للسكك الحديدية لأنواع مختلفة من الملابس، وإذا كنت تشارك خزانة، في محاولة لاقامة فجوة واضحة، لذلك الملابس الخاصة بك لا تحصل على الخلط.
دعونا تجاهل التخزين للحظة والتحدث عن حل المنظمة العملية. المطبخ الخاص بك هو مغناطيس للفوضى والحطام، ولكن يمكنك تجنب ذلك من خلال دائما غسل الأطباق الخاصة بك على الفور، تحميل غسالة الصحون والتنظيف كما كنت طهي الطعام. الحفاظ على تلك العدادات واضحة!
تخزين المدخل هو أمر حاسم للغاية إذا كنت ترغب في منزل أنيق ومرتب والمنظم، وهذا هو الفضاء الذي يبدو لجمع قيمة الأسرة من المعاطف والحقائب! لا أحد يريد أن يكون التعثر على جبل من القمامة في أقرب وقت لأنها المشي من خلال الباب، حتى الحصول على بعض التخزين في المكان! يمكن أن تكون بسيطة مثل بضع السنانير الجدار!
يجب أن تكون الحمامات ملاذا للاسترخاء من الرعاية الذاتية، لكنها يمكن أن تصبح الكوابيس غير مرتبة! كنت لا تريد أن يغرق كل مساحة مع تخزين ضخمة على الرغم من ذلك فكيف أخذ ورقة من هذا الكتاب لا يصدق؟ خزائن الحائط الشريرة هي أفضل من جميع العالمين وتوفر البقع الخبث سهلة لمستحضرات التجميل والمناشف الضخمة.