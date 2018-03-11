شاهد ماذا حلّ بهذه الشقة بعد الترميم

نلتقي اليوم ثانية مع مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360، لمنزل صغير خضع للعديد من عمليات الترميم التي جعلته يطل علينا في النهاية بمظهر خارج عن المألوف، بداية من مجاله الحيوي الاجتماعي، ومرورًا برواقه الدافئ، نهاية بغرفة النوم والحمام.. دعونا نشاهد ما يحمله لنا من مفاجآت الآن!
بعد الترميم تحولت إطلالة غرفة المعيشة تمامًا لما هو أروع، وخصوصًا بتزيين جدارها الرئيسي بالأحجار وتغليف أرضيتها بالشرائح الخشبية.
الجميل أيضًا في الغرفة هو ذلك التناسق الرهيب بين ما بها من عناصر ديكورية، فتجد الأرضية والجدران وكذلك الأثاث جميعهم متناغمين، ربما كانت تحتاج الساحة إلى لمسة زاهية تُخرجها عن نمطيتها، لكن هذا لا يُنفي رقي تصميمها.
قبل أن ننتقل سويًا إلى غرفة أخرى من غرف هذا المنزل الأنيق، لابد أن نُشيد بما تتمتع به غرفة المعيشة من إضاءة ساحرة والتي كما نرى في الصورة اعتمدت على أكثر من مصدر، الأول يتجسد في تلك الثريا الملتحمة بالسقف في منتصف الساحة، والثاني يتألق في تلك السبوتات السقفية.
رواق صغير لكن منمق، يغمره الدفء الناتج عن تحالف اللمسات الخشبية في الأبواب والأرضية مع الجدران ذات اللون الكريمي. من الواضح أن ذلك الممر الأنيق يسحبنا بخفة لغرفة النوم الرئيسية ثم إلى الحمام.. دعونا نلقي نظرة عليهما الآن!
وعما شهدته غرفة النوم من تجديد، فأبرز لمسة تتجسد في لون ذلك الجدار النيلي المهدئ للأعصاب والنفس، وثانيها ورق الحائط الذي استحوذ على الجدار الخلفي للسرير مباشرة.
اقرأ أيضًا: 10 تغييرات صغيرة تجعل منزلك أكثر جمالًا
استطاع خبراء التصميم أن يتعاملوا بذكاء شديد مع هذا الحمام، فاختاروا اللون المناسب لمساحته المحدودة وهو الكريمي أو العاج الذي أكسبه سعة وبراحًا، فضلًا عن توزيع أدوات الاستحمام بطريقة مثالية، واستغلال تلك المساحة الصغيرة المغلفة بالزجاج في تصميم كابينة زجاجية رائعة للاستحمام.