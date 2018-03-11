شاهد ماذا حلّ بهذه الشقة بعد الترميم

بعد الترميم تحولت إطلالة غرفة المعيشة تمامًا لما هو أروع، وخصوصًا بتزيين جدارها الرئيسي بالأحجار وتغليف أرضيتها بالشرائح الخشبية.

الجميل أيضًا في الغرفة هو ذلك التناسق الرهيب بين ما بها من عناصر ديكورية، فتجد الأرضية والجدران وكذلك الأثاث جميعهم متناغمين، ربما كانت تحتاج الساحة إلى لمسة زاهية تُخرجها عن نمطيتها، لكن هذا لا يُنفي رقي تصميمها.