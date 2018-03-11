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شاهد ماذا حلّ بهذه الشقة بعد الترميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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نلتقي اليوم ثانية مع مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360، لمنزل صغير خضع  للعديد من عمليات الترميم التي جعلته يطل علينا في النهاية بمظهر خارج عن المألوف، بداية من مجاله الحيوي الاجتماعي، ومرورًا برواقه الدافئ، نهاية بغرفة النوم والحمام.. دعونا نشاهد ما يحمله لنا من مفاجآت الآن!  

غرفة المعيشة بإطلالة جديدة ومريحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد الترميم تحولت إطلالة غرفة المعيشة تمامًا لما هو أروع، وخصوصًا بتزيين جدارها الرئيسي بالأحجار وتغليف أرضيتها بالشرائح الخشبية. 

الجميل أيضًا في الغرفة هو ذلك التناسق الرهيب بين ما بها من عناصر ديكورية، فتجد الأرضية والجدران وكذلك الأثاث جميعهم متناغمين، ربما كانت تحتاج الساحة إلى لمسة زاهية تُخرجها عن نمطيتها، لكن هذا لا يُنفي رقي تصميمها.   

المعيشة من زاوية أخرى ولمسات أجمل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قبل أن ننتقل سويًا إلى غرفة أخرى من غرف هذا المنزل الأنيق، لابد أن نُشيد بما تتمتع به غرفة المعيشة من إضاءة ساحرة والتي كما نرى في الصورة اعتمدت على أكثر من مصدر، الأول يتجسد في تلك الثريا الملتحمة بالسقف في منتصف الساحة، والثاني يتألق في تلك السبوتات السقفية.

حتى الكوريدور دافئ

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

رواق صغير لكن منمق، يغمره الدفء الناتج عن تحالف اللمسات الخشبية في الأبواب والأرضية مع الجدران ذات اللون الكريمي. من الواضح أن ذلك الممر الأنيق يسحبنا بخفة لغرفة النوم الرئيسية ثم إلى الحمام.. دعونا نلقي نظرة عليهما الآن! 

غرف نوم هادئة المعالم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وعما شهدته غرفة النوم من تجديد، فأبرز لمسة تتجسد في لون ذلك الجدار النيلي المهدئ للأعصاب والنفس، وثانيها ورق الحائط الذي استحوذ على الجدار الخلفي للسرير مباشرة. 

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الحمام .. يستغل كل إنش من المساحة!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استطاع خبراء التصميم أن يتعاملوا بذكاء شديد مع هذا الحمام، فاختاروا اللون المناسب لمساحته المحدودة وهو الكريمي أو العاج الذي أكسبه سعة وبراحًا، فضلًا عن توزيع أدوات الاستحمام بطريقة مثالية، واستغلال تلك المساحة الصغيرة المغلفة بالزجاج في تصميم كابينة زجاجية رائعة للاستحمام.

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