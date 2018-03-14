6 أفكار لإدخال نغمات الأخضر في ديكور منزلك

إدخال الأخضر في ديكورات المنزل، يمنحك لوحة تشير إلى نضارة الطبيعة وعناصرها الشجرية، فضلا عن التأثير النفسي المُريح، والميزة الأهم، هي أن الأخضر، يتألف من عدد لا يحصى من التدرجات والاختلافات، مما يجعله مثاليًا للديكور الداخلي، ومناسبًا لمختلف الأذواق والأنماط التصميمة.
الزمرد أو الجيري، أو الزيتوني أو البترولي، وربما الباستيل أو الزيتي، سواء كان في جرعات صغيرة أو كبيرة، فإن الأخضر هو في الواقع لون رائع لتمييز المناطق الداخلية.
في مقال اليوم من هوميفاي،أتينا لك بـ 6 أفكار رائعة لإدخال الأخضر في ديكورات منزلك. تعرف عليهم!
في غرفة المعيشة من الستائر إلى السجاد، من الوسائد إلى الطاولة الصغيرة، لا يوجد ظل أفضل من اللون الأخضر الذي هو أكثر ملاءمة للمنسوجات. الشيء المهم هو خلق مزيج متماسك من خلال مراعاة كمية اللون الموزعة في أرجاء الغرفة، حتى تحصل على نتيجة مثالية كما في هذا النموذج. حيوي منعش وأنيق!
هل تعرف كيف يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من الأخضر كحليف عصري في التصميم الداخلي؟ الطريقة هي الاعتماد على ورق الجدران كما في هذا النموذج، حيث اختيار خلفية الغابة لتأثير قوي يتناغم مع هذا النوع من المفروشات حيث الوسائد المزينة للأريكة الرمادية في غرفة المعيشة والمصباح المتدلي من السقف فوق طاولة الطعام، يصنعا تناسقًا بصريًا جذابًا مع خلفية المطبخ.
اللون الأخضر خيار جذاب يُحدث تأثير رائع إذا ما تم إدراجه في تصميم غرفة النوم، كما في هذا التصميم الأنيق، حيث طلاء الجدران بنغمة من الأخضر الجيري، وسط تدخل الأبيض والكافية ولمسات خشبية بلون طبيعي، لتكتمل لوحة ناعمة مثالية للاسترخاء. ربما تحتاج تلك الغرفة إلى لمسة لونية منعشة في الوسائد لكسر رتابة الألوان الدافئة.
الجمال الطبيعي للون الأخضر الحيوي يمكن أيضًا أن يُضفي لمسة مميزة في الحمام، ولماذا لا!، حتى في نسخة منعشة وحيوية، ومناسبة للأنماط العصرية في منازل شبابية. تأمل هذا النموذج حث مزيج الأخضر القوي والأبيض في حمام صغير تحول إلى مساحة منعشة مناسبة لبدء اليوم بحيوية وطاقة.
ليس فقط على الحائط أو في المنسوجات، الأخضر يمكن أن يصلح تماما في غرفة المعيشة أيضا حيث المفروشات للأثاث المنجد، مما يجعلها أبطال حقيقية لتصميم الغرفة. هنا هو مثال مثير للاهتمام حيث الأريكة المخملية بنغمة الأخضر الزيتوني التي تناسب النمط التقليدي.
رطوش باللون الأخضر الزيتوني الفاتح، تتناغم مع ذلك الشريط العريض الفاصيل بين مستويي المطبخ من الخزانات العلوية والسفلية، يمنحان هذا المطبخ الأبيض تأثير لوني رائع، خاصة مع الأضواء المنعكسة التي تزيد من إشراقة الألوان. اللمسات البنية تكمل اللوحة الطبيعية في هذا المطبخ!
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