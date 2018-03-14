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6 أفكار لإدخال نغمات الأخضر في ديكور منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green
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إدخال الأخضر في ديكورات المنزل، يمنحك لوحة تشير إلى نضارة الطبيعة وعناصرها الشجرية، فضلا عن التأثير النفسي المُريح، والميزة الأهم، هي أن الأخضر، يتألف من عدد لا يحصى من التدرجات والاختلافات، مما يجعله مثاليًا للديكور الداخلي، ومناسبًا لمختلف الأذواق والأنماط التصميمة.


الزمرد أو الجيري، أو الزيتوني أو البترولي، وربما الباستيل أو الزيتي، سواء كان في جرعات صغيرة أو كبيرة، فإن الأخضر هو في الواقع لون رائع لتمييز المناطق الداخلية.

في مقال اليوم من هوميفاي،أتينا لك بـ 6 أفكار رائعة لإدخال الأخضر في ديكورات منزلك. تعرف عليهم! 

1. المنسوجات المنسقة

homify Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green
homify

homify
homify
homify

في غرفة المعيشة من الستائر إلى السجاد، من الوسائد إلى الطاولة الصغيرة، لا يوجد ظل أفضل من اللون الأخضر الذي هو أكثر ملاءمة للمنسوجات. الشيء المهم هو خلق مزيج متماسك من خلال مراعاة كمية اللون الموزعة في أرجاء الغرفة، حتى تحصل على نتيجة مثالية كما في هذا النموذج. حيوي منعش وأنيق!

2. تاثير الغابة في الخلفية

IN THE PALM GROOVE Pixers Living roomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

IN THE PALM GROOVE

Pixers
Pixers
Pixers

هل تعرف كيف يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من الأخضر كحليف عصري في التصميم الداخلي؟ الطريقة هي الاعتماد على ورق الجدران كما في هذا النموذج، حيث اختيار خلفية الغابة لتأثير قوي يتناغم مع هذا النوع من المفروشات حيث الوسائد المزينة للأريكة الرمادية في غرفة المعيشة والمصباح المتدلي من السقف فوق طاولة الطعام، يصنعا تناسقًا بصريًا جذابًا مع خلفية المطبخ.

3. تأثير رائع في غرفة النوم

Bed & Breakfast - "Garden Rooftop by Imperium", Coromotto Interior Design Coromotto Interior Design مساحات تجارية فنادق
Coromotto Interior Design

Coromotto Interior Design
Coromotto Interior Design
Coromotto Interior Design

اللون الأخضر خيار جذاب يُحدث تأثير رائع إذا ما تم إدراجه في تصميم غرفة النوم، كما في هذا التصميم الأنيق، حيث طلاء الجدران بنغمة من الأخضر الجيري، وسط تدخل الأبيض والكافية ولمسات خشبية بلون طبيعي، لتكتمل لوحة ناعمة مثالية للاسترخاء. ربما تحتاج تلك الغرفة إلى لمسة لونية منعشة في الوسائد لكسر رتابة الألوان الدافئة.

4. لمسة منعشة في الحمام

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

الجمال الطبيعي للون الأخضر الحيوي يمكن أيضًا أن يُضفي لمسة مميزة في الحمام، ولماذا لا!، حتى في نسخة منعشة وحيوية، ومناسبة للأنماط العصرية في منازل شبابية. تأمل هذا النموذج حث مزيج الأخضر القوي والأبيض في حمام صغير تحول إلى مساحة منعشة مناسبة لبدء اليوم بحيوية وطاقة.

5. أريكة عصرية

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة المعيشة النحاس / برونزية / نحاس Green green sofa,velvet,luxury,london,jigsaw interiors,modern,copper,picture wall,open-plan
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

ليس فقط على الحائط أو في المنسوجات، الأخضر يمكن أن يصلح تماما في غرفة المعيشة أيضا حيث المفروشات للأثاث المنجد، مما يجعلها أبطال حقيقية لتصميم الغرفة. هنا هو مثال مثير للاهتمام حيث الأريكة المخملية بنغمة الأخضر الزيتوني التي تناسب النمط التقليدي.

6. رطوش تصنع لوحة

Cocinas, Murales Divinos Murales Divinos مطبخ
Murales Divinos

Murales Divinos
Murales Divinos
Murales Divinos

رطوش باللون الأخضر الزيتوني الفاتح، تتناغم مع ذلك الشريط العريض الفاصيل بين مستويي المطبخ من الخزانات العلوية والسفلية، يمنحان هذا المطبخ الأبيض تأثير لوني رائع، خاصة مع الأضواء المنعكسة التي تزيد من إشراقة الألوان. اللمسات البنية تكمل اللوحة الطبيعية في هذا المطبخ!

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