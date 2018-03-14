6 أفكار لإدخال نغمات الأخضر في ديكور منزلك

إدخال الأخضر في ديكورات المنزل، يمنحك لوحة تشير إلى نضارة الطبيعة وعناصرها الشجرية، فضلا عن التأثير النفسي المُريح، والميزة الأهم، هي أن الأخضر، يتألف من عدد لا يحصى من التدرجات والاختلافات، مما يجعله مثاليًا للديكور الداخلي، ومناسبًا لمختلف الأذواق والأنماط التصميمة.



الزمرد أو الجيري، أو الزيتوني أو البترولي، وربما الباستيل أو الزيتي، سواء كان في جرعات صغيرة أو كبيرة، فإن الأخضر هو في الواقع لون رائع لتمييز المناطق الداخلية.

في مقال اليوم من هوميفاي،أتينا لك بـ 6 أفكار رائعة لإدخال الأخضر في ديكورات منزلك. تعرف عليهم!