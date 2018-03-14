5 تصميمات رائعة لستائر المطبخ

التأثير الجمالي للمساحة الداخلية يعتمد على عدد لا يحصى من العوامل الموجودة، بدءًا من لون الجدران إلى الأثاث، من نظام الإضاءة إلى الزينة. ومع ذلك، يعترف عدد قليل من الناس بالدور الأساسي للستائر في النتيجة النهائية للتصميم، سواء كانت في غرفة المعيشة أو غرفة النوم، فإنها تُكمل اللوحة الفنية التي يصنعها المصمم.

إن كنت من أولئك الذين يجدون أنفسهم لأول مرة يواجهون معضلة اختيار الستائر المناسبة، يجب أن تقرر أولًا ما هو نوع النسيج الذي تريد استخدامه، منقوشة أو صلبة، طويلة أو قصيرة، ناهيك عن اللوحات، واالحجاب المزدوج… باختصار، هناك عالم من الخيارات التي غالبا ما تتسبب في الارتباك أو تسبب الخسارة. اليوم سوف نتعامل مع أنواع مختلفة من الستائر التي يمكنك التفكير فيها لتزيين المطبخ الخاص بك. شاهد مقترحاتنا!