5 تصميمات رائعة لستائر المطبخ

التأثير الجمالي للمساحة الداخلية يعتمد على عدد لا يحصى من العوامل الموجودة، بدءًا من لون الجدران إلى الأثاث، من نظام الإضاءة إلى الزينة. ومع ذلك، يعترف عدد قليل من الناس بالدور الأساسي للستائر في النتيجة النهائية للتصميم، سواء كانت في غرفة المعيشة أو غرفة النوم، فإنها تُكمل اللوحة الفنية التي يصنعها المصمم.
إن كنت من أولئك الذين يجدون أنفسهم لأول مرة يواجهون معضلة اختيار الستائر المناسبة، يجب أن تقرر أولًا ما هو نوع النسيج الذي تريد استخدامه، منقوشة أو صلبة، طويلة أو قصيرة، ناهيك عن اللوحات، واالحجاب المزدوج… باختصار، هناك عالم من الخيارات التي غالبا ما تتسبب في الارتباك أو تسبب الخسارة. اليوم سوف نتعامل مع أنواع مختلفة من الستائر التي يمكنك التفكير فيها لتزيين المطبخ الخاص بك. شاهد مقترحاتنا!
خيار عملي للغاية في جميع أنواع البيئات وفي المكتب، وذلك بفضل لفتة بسيطة، فإنها يمكن أن تُسدل أو ترفع حسب الرغبة. هذا النوع من الستائر بعدة ألوان تناسب مختلف البيئات حتى لغرفة النوم، بينما في المطبخ فمن المستحسن اختيار اللون الأبيض بحيث لا يحجب الضوء الطبيعي الضروري لإشراقة الغرفة. وعلاوة على ذلك، فهي ممتازة للنوافذ الكبيرة والصغيرة، نظرا للتطبيق العملي في تعديلها والقدرة على التكيف مع حجم النافذة.
أيضا هذه الستارة الدوارة من خلال الأسطوانة، تعد خيارًا رائعًا، ولكن على عكس سابقاتها، فإنه من المستحسن وضعها على نافذة صغيرة أو المساحة التي تربط المطبخ مع منطقة تناول الطعام، على سبيل المثال. هذه الصورة تقدم مادة رقيقة جدا مع خطوط لامعة لإضفاء لمسة ديكورية أنيقة وجذابة.
تستخدم الستائر المعدنية لأنواع كثيرة من المساحات، فهي عملية للغاية، وسهلة التنظيف وليست ضخمة. هذه الستائر تذكرنا جدا بالمكاتب في ناطحات السحاب، وذلك بفضل القضيب المتصل في منتصف الستائر، يمكنك فتحها أو غلقها لتنظيم كمية الضوء المتسللة. أما بالنسبة لهذا المطبخ، تم اختيار الستائر بنغمة صفراء جميلة، مع خطوط سوداء، والتي تتناغم مع لون الطلاء في خلفية المطبخ.
إذا كان منزلك يحتوي على ديكور بسيط ويتميز بالألوان المحايدة والخفيفة، فأفضل شيء نفعله هو اختيار الستائر الكلاسيكية، مع قماش رقيق، ويُفضل اختيار اللون الأبيض، وذلك لتسلل أشعة الشمس دون عرقلة أو حجب. ستعزز الستائر البيضاء أيضا الضوء الطبيعي في جميع أنحاء المساحة المحيطة، فضلا عن الاندماج بشكل أنيق مع المفروشات.
ليس بالضرورة استخدام ستائر أحادية اللون، ستائر المطبخ يمكن أن تكون بمختلف الألوان والأنماط. قرار إدراج الستارة الملونة الزاهية هو الأمثل إذا كان المطبخ لدينا مصمم باللون الأبيض، ربما لتحفيز الاهتمام أو إعطاء لمسة من الحيوية إلى الفضاء. هذه الستائر، مثل السابقة، تغلق وتفتح صعودا وهبوطا في لفتة واحدة، وتجعل المطبخ الخاص بك يتمتع بحيوية أكبر بفضل اللمسات الملونة.
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