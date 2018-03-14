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6 حيل ذكية لتجديد منزلك بأقل تكلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bloomingville at House Envy, House Envy House Envy غرفة المعيشة
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تجديد المنزل بتكلفة قليلة.. قد تبدو معادلة صعبة وربما شبه مستحيلة، إذا كنت تفكر في تجديد الأثاث، وتغيير الطلاء، وشراء وحدات إضاءة جديدة، وربما تغيير ألوان طلاء الجدران، وبعض الديكورات الثمينة…

إذًا، ماذا عن تجديد منزلك بأقل تكلفة ممكنة؟ إن كنت تشعر بالفضول حول كيفية تحقيق ذلك، عليك قراءة مقال اليوم من هوميفاي، حيث أتينا لك بـ 6 حيل ذكية من أسرار خبراء التصميم الداخلي لمساعدتك على تجديد منزلك بتكلفة منخفض. تابعنا في السطور التالية!

1. استخدام إطارات بسيطة

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

لتزيين الجدران الخاصة بك، فإن أفضل خيار هو الصور والعبارات والرسومات، لأنها بالفعل مليئة بالمعاني، وليس من الضروري استخدام إطارات مبالغ فيها وإلا سيكون تشويه للفضاء. لذا عند تجديد ديكورات الجدار، يمكنك الاستعانة ببعض الرسومات والصور المفضلة لديك، والبحث عن اقل الأسعار لطباعاتها، واستخدام إطارات بسيطة كما في هذا النموذج.

2. شراء حاويات أنيقة

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

واحدة من الحيل الذكية لتجديد ديكورات الحمام، هي شراء حاويات أنيقة لمستحضرات التجميل والمنتجات اليومية بدلا من استخدام العبوات القياسية التي تباع عادة للصابون، يمكنك أيضًا صنعها بنفسك من خلال البحث عن طريقة إبداعية لإعادة استخدام حاويات الطعام المعلب وبكرات المناديل.

3. لا تتخلص من الاثاث القديم.. أعد استخدامه!

Farmhouse Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus غرفة المعيشة
Designs for Living by Claire Beckhaus

Farmhouse Conversion

Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus

هل لديك قطع من الأثاث القديم في حالة جيدة ولكن مظهرهم أصبح يسبب الملل لك؟ كن مبدعا! اختيار لون جميل يسمح لهم بأن يولدوا من جديد، فقط عليك إعطائها معطف جديد من الطلاء. وهذا تحول صغير يجعلها لا يمكن التعرف عليها مثل الجديد تماما!

4. الإضاءة الإبداعية

Wedding Styling , A Stylish Existence A Stylish Existence جدران
A Stylish Existence

Wedding Styling

A Stylish Existence
A Stylish Existence
A Stylish Existence

الفوانيس والمصابيح من القطع المنخفضة التكلفة ولكن في نفس الوقت، إذا ما استخدمت بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تكون لمسة تجديد أنيقة بشكل مدهش. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك أيضا النظر في الاحتمالات الأخرى مثل المصابيح اللاصقة والشموع.

5. لمسة لونية جريئة

Mondrian Pixers غرفة السفرة Multicolored mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

حتى اللمسات الجديدة تمامًا لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة بالضرورة، يمكنك شراء كرسي وحيد بلون قوي، وربما الاستعانة بصديق لديه الموهبة لإعادة طلاء قطة أثاث أو الرسم على الجدار الخاص بك. ابدع في استخدام الامكانات المتاحة من حولك!

6. غطاء السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في تجديد أغطية السرير؟ فشراء بعض الأغطية العصرية الجديدة، بألوان تتناسق مع طلاء وديكورات الغرفة، سوف تمنحك مظهرًا متجددًا بقطع وظيفية، دون إنفاق أي تكلفة إضافية للديكورات.

لمزيد من الأفكار الإبداعية والحيل التصميمية تفضل بقراءة المقال التالي، 6 أفكار ديكورات للحمام على النمط الاستوائي

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