6 حيل ذكية لتجديد منزلك بأقل تكلفة

تجديد المنزل بتكلفة قليلة.. قد تبدو معادلة صعبة وربما شبه مستحيلة، إذا كنت تفكر في تجديد الأثاث، وتغيير الطلاء، وشراء وحدات إضاءة جديدة، وربما تغيير ألوان طلاء الجدران، وبعض الديكورات الثمينة…
إذًا، ماذا عن تجديد منزلك بأقل تكلفة ممكنة؟ إن كنت تشعر بالفضول حول كيفية تحقيق ذلك، عليك قراءة مقال اليوم من هوميفاي، حيث أتينا لك بـ 6 حيل ذكية من أسرار خبراء التصميم الداخلي لمساعدتك على تجديد منزلك بتكلفة منخفض. تابعنا في السطور التالية!
لتزيين الجدران الخاصة بك، فإن أفضل خيار هو الصور والعبارات والرسومات، لأنها بالفعل مليئة بالمعاني، وليس من الضروري استخدام إطارات مبالغ فيها وإلا سيكون تشويه للفضاء. لذا عند تجديد ديكورات الجدار، يمكنك الاستعانة ببعض الرسومات والصور المفضلة لديك، والبحث عن اقل الأسعار لطباعاتها، واستخدام إطارات بسيطة كما في هذا النموذج.
واحدة من الحيل الذكية لتجديد ديكورات الحمام، هي شراء حاويات أنيقة لمستحضرات التجميل والمنتجات اليومية بدلا من استخدام العبوات القياسية التي تباع عادة للصابون، يمكنك أيضًا صنعها بنفسك من خلال البحث عن طريقة إبداعية لإعادة استخدام حاويات الطعام المعلب وبكرات المناديل.
هل لديك قطع من الأثاث القديم في حالة جيدة ولكن مظهرهم أصبح يسبب الملل لك؟ كن مبدعا! اختيار لون جميل يسمح لهم بأن يولدوا من جديد، فقط عليك إعطائها معطف جديد من الطلاء. وهذا تحول صغير يجعلها لا يمكن التعرف عليها مثل الجديد تماما!
الفوانيس والمصابيح من القطع المنخفضة التكلفة ولكن في نفس الوقت، إذا ما استخدمت بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تكون لمسة تجديد أنيقة بشكل مدهش. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك أيضا النظر في الاحتمالات الأخرى مثل المصابيح اللاصقة والشموع.
حتى اللمسات الجديدة تمامًا لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة بالضرورة، يمكنك شراء كرسي وحيد بلون قوي، وربما الاستعانة بصديق لديه الموهبة لإعادة طلاء قطة أثاث أو الرسم على الجدار الخاص بك. ابدع في استخدام الامكانات المتاحة من حولك!
ما رأيك في تجديد أغطية السرير؟ فشراء بعض الأغطية العصرية الجديدة، بألوان تتناسق مع طلاء وديكورات الغرفة، سوف تمنحك مظهرًا متجددًا بقطع وظيفية، دون إنفاق أي تكلفة إضافية للديكورات.
لمزيد من الأفكار الإبداعية والحيل التصميمية تفضل بقراءة المقال التالي، 6 أفكار ديكورات للحمام على النمط الاستوائي