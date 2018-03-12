الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أضف لمنزلك لمسة مبتكرة مع الشابي شيك

منة اسماعيل منة اسماعيل
APPARTAMENTO (PALIANO - FR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة السفرة
Loading admin actions …

نسأل أي مصمم الداخلية مذهلة وأنها سوف اقول لكم ان جماليات أنيقة رث هي بالتأكيد هنا للبقاء! وبسبب هذا، قد ترغب في معرفة كيف يمكنك الاستفادة من نظرة، دون الذهاب خنزير كله، على الأقل لتبدأ، لذلك قمنا بسحب بعض الأفكار الرائعة لاحتضان الجمالية. كل هذه الأفكار سوف تأخذ أقل من عطلة نهاية الأسبوع لوضع حيز التنفيذ ولكن سوف تعطي على الفور أي غرفة، من المطبخ الخاص بك من خلال لغرفة النوم الخاصة بك، نظرة جديدة تماما ويشعر ويمكن أن تضيف حتى إلى قيمة المنزل التقليدي الخاص بك، إعادة التفكير في البيع. يجب علينا أن نلقي نظرة على بعض سهلة لاستكمال الأفكار؟ لنذهب!

1- استعن بخامات طبيعية

APPARTAMENTO (PALIANO - FR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة السفرة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

حيثما أمكن، استخدام المواد الطبيعية لإعطاء منزلك فيبي أنيقة رث. ونحن نعتقد أن هذه الكتان يغطي كرسي هي لمسة جميلة للغاية، ويمكن إخفاء بعيدا الكراسي المعاصرة جدا في ومضة.

2- الخلط بين القديم والحديث

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

إذا كنت تستطيع الجمع بين أنماط التصميم الداخلي القديم والجديد معا، والنتيجة يمكن أن يكون أنيقة أنيقة رث جميل. فكر في مطبخ حديث مع عوارض سقف مكشوفة من جدران من الجص الجاهز يدويا وستكون على الطريق الصحيح.

3- التفاصيل البسيطة

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

إذا كنت تريد أن تبدأ صغيرة، يمكنك أن تجلب تدريجيا نظرة رث شيك في اللعب عن طريق اختيار الاكسسوارات الصغيرة ولكن جميلة، مثل الستائر مخطط أو حساسة قليلا على شكل قلب الحلي شنقا. جميل!

4- للباستيل جمال خاص

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

عندما يتعلق الأمر لاختيار الألوان المناسبة لغرفة أنيقة رث، والحياد هي دائما مفتاح ولكن بعض مدروسة جيدا لدينا ألوان الباستيل هي انتصار كذلك! الطفل الأزرق فعال بشكل خاص ويعمل في أي غرفة، حتى المطبخ، كما لون مجلس الوزراء!

5- أضف لمسات فخمة

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

لا ينخدع من كلمة رث، كما اللمسات الفاخرة هي على الاطلاق جزءا رئيسيا من هذا المخطط التصميم الداخلي. في الواقع، ونحن نعتقد أن شيئا مثل المخملية المخملية رائع أو العثماني تبدو مذهلة في غرفة النوم التي تحتاج لمسة أنيقة رث.

6- الستيل

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

يبدو غريبا، ولكن يمكنك تسليط الضوء على بعض اللمسات أنيقة رث من خلال النقيض منها مع المواد الحديثة والصناعية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. الجدران الزرقاء الطفل والأرضيات الخشبية الطبيعية تبدو مثالية مع خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ.

شاهد ماذا حلّ بهذه الشقة بعد الترميم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً