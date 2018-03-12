أضف لمنزلك لمسة مبتكرة مع الشابي شيك

نسأل أي مصمم الداخلية مذهلة وأنها سوف اقول لكم ان جماليات أنيقة رث هي بالتأكيد هنا للبقاء! وبسبب هذا، قد ترغب في معرفة كيف يمكنك الاستفادة من نظرة، دون الذهاب خنزير كله، على الأقل لتبدأ، لذلك قمنا بسحب بعض الأفكار الرائعة لاحتضان الجمالية. كل هذه الأفكار سوف تأخذ أقل من عطلة نهاية الأسبوع لوضع حيز التنفيذ ولكن سوف تعطي على الفور أي غرفة، من المطبخ الخاص بك من خلال لغرفة النوم الخاصة بك، نظرة جديدة تماما ويشعر ويمكن أن تضيف حتى إلى قيمة المنزل التقليدي الخاص بك، إعادة التفكير في البيع. يجب علينا أن نلقي نظرة على بعض سهلة لاستكمال الأفكار؟ لنذهب!
حيثما أمكن، استخدام المواد الطبيعية لإعطاء منزلك فيبي أنيقة رث. ونحن نعتقد أن هذه الكتان يغطي كرسي هي لمسة جميلة للغاية، ويمكن إخفاء بعيدا الكراسي المعاصرة جدا في ومضة.
إذا كنت تستطيع الجمع بين أنماط التصميم الداخلي القديم والجديد معا، والنتيجة يمكن أن يكون أنيقة أنيقة رث جميل. فكر في مطبخ حديث مع عوارض سقف مكشوفة من جدران من الجص الجاهز يدويا وستكون على الطريق الصحيح.
إذا كنت تريد أن تبدأ صغيرة، يمكنك أن تجلب تدريجيا نظرة رث شيك في اللعب عن طريق اختيار الاكسسوارات الصغيرة ولكن جميلة، مثل الستائر مخطط أو حساسة قليلا على شكل قلب الحلي شنقا. جميل!
عندما يتعلق الأمر لاختيار الألوان المناسبة لغرفة أنيقة رث، والحياد هي دائما مفتاح ولكن بعض مدروسة جيدا لدينا ألوان الباستيل هي انتصار كذلك! الطفل الأزرق فعال بشكل خاص ويعمل في أي غرفة، حتى المطبخ، كما لون مجلس الوزراء!
لا ينخدع من كلمة رث، كما اللمسات الفاخرة هي على الاطلاق جزءا رئيسيا من هذا المخطط التصميم الداخلي. في الواقع، ونحن نعتقد أن شيئا مثل المخملية المخملية رائع أو العثماني تبدو مذهلة في غرفة النوم التي تحتاج لمسة أنيقة رث.
يبدو غريبا، ولكن يمكنك تسليط الضوء على بعض اللمسات أنيقة رث من خلال النقيض منها مع المواد الحديثة والصناعية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. الجدران الزرقاء الطفل والأرضيات الخشبية الطبيعية تبدو مثالية مع خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ.