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تشكيلة رائعة لحدائق منزلية منمقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
USER WAS DELETED! فناء أمامي
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إنه لأمر رائع أن تمتلك ركن أخضر في منزلك، فهو سبب من أسباب الراحة والسعادة والبهجة داخل المنزل، أصبحت فكرة البحث عن مسببات الراحة والبهجة داخل المنزل هدف الكثير من الأسر، لذلك يلجأ الكثير إلى الاعتماد على تصميم بعض المناظر الطبيعية والجمالية داخل المنزل وخاصة إذا كانت مساحة المنزل تساعد في ذلك، وأبسط فكرة يمكن تنفيذها داخل فناء المنزل أو أسفل السلم هو تصميم حديقة صغيرة وبسيطة كلمسة ديكورية وجمالية رائعة في نفس الوقت وتعمل على تجديد الهواء المنعش داخل المكان. 

1- وضع أوعية النباتات على جانبي الطريق

إن فكرة وضع الأوعية المليئة بالنباتات الطبيعية الخضراء على جانبي الطريق المؤدي إلى مدخل المنزل فكرة جميلة وجذابة للغاية وذلك لما تسببه من مظهر جمالي رائع لمدخل المنزل والتي لا تحتاج بدورها إلى التعرض إلى أشعة الشمس حيث أنها تكون بالفعل مُعرضة بشكل دائم إلى الهواء الطلق وأشعة الشمس التي تساعد النباتات على النمو بشكل جيد.

2- الأرضية ذات اللونين الأبيض والأسود

Un Jardín de Inspiración Oriental, Fernando Pozuelo Landscaping Collection Fernando Pozuelo Landscaping Collection حديقة
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

إن تركيزك على شكل الأرضية الخاص بالحديقة ربما يُغنيك عن الاهتمام بباقي عناصر الحديقة كلها، ففي هذة الصورة تظهر أرضية الحديقة بشكل جميل وأنيق مُكون من الأحجار صغيرة الحجم ذاات اللونين الأبيض والأسود مما أضاف المزيد من الجمال والروعة على الحديقة.

3- اختيار الحديقة الاستوائية

إن مظهر الحديقة الاستوائية يضيف الكثير من الجمال والجاذبية على الحديقة، وذلك من خلال استخدام أشجار النخيل المميزة بالأوراق كبيرة الحجم التي تُلقي بظلالها على الحديقة والتي لا تحتاج إلى الكثير من الري أو أعمال الصيانة.

4- استخدام الزهور العطرية

Piccolo giardino di città, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani حديقة بلاستيك Green
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

الحديقة المُكونة من النباتات الطبيعية صغيرة الحجم والزهور العطرية تُعتبر من أجمل الحدائق وأكثرها شعبية بين الحدائق ويمكن إتباع النظام الريفي بها من خلال وضع كرسي أو منضدة بسيطة وجميلة ذات اللون الأخضر الجميل لإبراز معالم الحديقة بشكل أوضح.

5- الحديقة العمودية

الحديقة العمودية أو الحديقة التي يتم تصميمها لتكون على جدران المنزل من أكثر التصميمات المناسبة للمنازل ذات المساحات الصغيرة أو الضيقة، لذلك يتم اللجوء إلى ذلك التصميم لتوفير المساحات داخل المنزل أو الفناء، يكون ذلك من خلال اصطفاف أوعية النباتات في صف عمودي بجانب بعضها البعض أو تعليقها على الجدران.

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6- المزج بين لون الأرضية وقطع الأثاث

Giardino in Acqui Terme AL, silvia delpiano studio e progettazione giardini silvia delpiano studio e progettazione giardini حديقة
silvia delpiano studio e progettazione giardini

silvia delpiano studio e progettazione giardini
silvia delpiano studio e progettazione giardini
silvia delpiano studio e progettazione giardini

تنظيم الحديقة من خلال مزج الألوان مع بعضها البعض أمرًا رائع، ظهر ذلك من خلال استخدام الحصى الأبيض كأرضية للحديقة مع اللون الأخضر الطبيعي للنباتات والأعشاب الموجودة وتوزيع بعض الكراسي الخشبية الملونة باللون الأخضر الذي يشع بالحيوية والجمال لتظهر الحديقة بمظهر جمالي متكامل.

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7- استخدام ألوان الجدران الأكثر حيوية

ظهرت تلك الحديقة الموجودة في الصورة بمظهر جمالي رائع وجذاب للغاية وذلك من خلال تصميم سور زرعي أخضر بسيط مع استخدام بعض الزهور الملونة مع استخدام بعض الألوان التي تضج بالحيوية والبهجة على جدران الحديقة، الأمر الذي جعل الصورة مفعمة بالكثير من البهجة والجمال.

8- مزج الصبار مع التصميم الريفي

Relooking per un dammuso nella Val di Noto., Boite Maison Boite Maison حديقة
Boite Maison

Boite Maison
Boite Maison
Boite Maison

جمعت هذة الحديقة الكثير من الجوانب المختلفة مع بعضها البعض، وذلك من خلال استخدام الصخور كبيرة الحجم والكراسي الريفية البسيطة وزراعة نبات الصبار الذي أظهر الحديقة بمظهر استوائي رائع، كما أن نبات الصبار لا يحتاج إلى الكثير من العناية نظرًا لكونه نبات لا يحتاج إلى الري بصفة دورية أو كثيرة.

9- زراعة بعض أشجار الفاكهة

إذا كان لديك المساحة التي تمكنك من زراعة بعض أشجار الفاكهة بالحديقة فلا تترد في ذلك، فإنها حقًا فكرة رائعة ستزورك الكثير من الطيور المختلفة وكذلك سيكون لديك الفرصة للحصول على الفواكة الموسمية الطازجة بشكل مستمر.

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