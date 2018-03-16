تشكيلة رائعة لحدائق منزلية منمقة

إنه لأمر رائع أن تمتلك ركن أخضر في منزلك، فهو سبب من أسباب الراحة والسعادة والبهجة داخل المنزل، أصبحت فكرة البحث عن مسببات الراحة والبهجة داخل المنزل هدف الكثير من الأسر، لذلك يلجأ الكثير إلى الاعتماد على تصميم بعض المناظر الطبيعية والجمالية داخل المنزل وخاصة إذا كانت مساحة المنزل تساعد في ذلك، وأبسط فكرة يمكن تنفيذها داخل فناء المنزل أو أسفل السلم هو تصميم حديقة صغيرة وبسيطة كلمسة ديكورية وجمالية رائعة في نفس الوقت وتعمل على تجديد الهواء المنعش داخل المكان.