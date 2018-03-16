تشكيلة رائعة لحدائق منزلية منمقة

إنه لأمر رائع أن تمتلك ركن أخضر في منزلك، فهو سبب من أسباب الراحة والسعادة والبهجة داخل المنزل، أصبحت فكرة البحث عن مسببات الراحة والبهجة داخل المنزل هدف الكثير من الأسر، لذلك يلجأ الكثير إلى الاعتماد على تصميم بعض المناظر الطبيعية والجمالية داخل المنزل وخاصة إذا كانت مساحة المنزل تساعد في ذلك، وأبسط فكرة يمكن تنفيذها داخل فناء المنزل أو أسفل السلم هو تصميم حديقة صغيرة وبسيطة كلمسة ديكورية وجمالية رائعة في نفس الوقت وتعمل على تجديد الهواء المنعش داخل المكان.
إن فكرة وضع الأوعية المليئة بالنباتات الطبيعية الخضراء على جانبي الطريق المؤدي إلى مدخل المنزل فكرة جميلة وجذابة للغاية وذلك لما تسببه من مظهر جمالي رائع لمدخل المنزل والتي لا تحتاج بدورها إلى التعرض إلى أشعة الشمس حيث أنها تكون بالفعل مُعرضة بشكل دائم إلى الهواء الطلق وأشعة الشمس التي تساعد النباتات على النمو بشكل جيد.
إن تركيزك على شكل الأرضية الخاص بالحديقة ربما يُغنيك عن الاهتمام بباقي عناصر الحديقة كلها، ففي هذة الصورة تظهر أرضية الحديقة بشكل جميل وأنيق مُكون من الأحجار صغيرة الحجم ذاات اللونين الأبيض والأسود مما أضاف المزيد من الجمال والروعة على الحديقة.
إن مظهر الحديقة الاستوائية يضيف الكثير من الجمال والجاذبية على الحديقة، وذلك من خلال استخدام أشجار النخيل المميزة بالأوراق كبيرة الحجم التي تُلقي بظلالها على الحديقة والتي لا تحتاج إلى الكثير من الري أو أعمال الصيانة.
الحديقة المُكونة من النباتات الطبيعية صغيرة الحجم والزهور العطرية تُعتبر من أجمل الحدائق وأكثرها شعبية بين الحدائق ويمكن إتباع النظام الريفي بها من خلال وضع كرسي أو منضدة بسيطة وجميلة ذات اللون الأخضر الجميل لإبراز معالم الحديقة بشكل أوضح.
الحديقة العمودية أو الحديقة التي يتم تصميمها لتكون على جدران المنزل من أكثر التصميمات المناسبة للمنازل ذات المساحات الصغيرة أو الضيقة، لذلك يتم اللجوء إلى ذلك التصميم لتوفير المساحات داخل المنزل أو الفناء، يكون ذلك من خلال اصطفاف أوعية النباتات في صف عمودي بجانب بعضها البعض أو تعليقها على الجدران.
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تنظيم الحديقة من خلال مزج الألوان مع بعضها البعض أمرًا رائع، ظهر ذلك من خلال استخدام الحصى الأبيض كأرضية للحديقة مع اللون الأخضر الطبيعي للنباتات والأعشاب الموجودة وتوزيع بعض الكراسي الخشبية الملونة باللون الأخضر الذي يشع بالحيوية والجمال لتظهر الحديقة بمظهر جمالي متكامل.
ظهرت تلك الحديقة الموجودة في الصورة بمظهر جمالي رائع وجذاب للغاية وذلك من خلال تصميم سور زرعي أخضر بسيط مع استخدام بعض الزهور الملونة مع استخدام بعض الألوان التي تضج بالحيوية والبهجة على جدران الحديقة، الأمر الذي جعل الصورة مفعمة بالكثير من البهجة والجمال.
جمعت هذة الحديقة الكثير من الجوانب المختلفة مع بعضها البعض، وذلك من خلال استخدام الصخور كبيرة الحجم والكراسي الريفية البسيطة وزراعة نبات الصبار الذي أظهر الحديقة بمظهر استوائي رائع، كما أن نبات الصبار لا يحتاج إلى الكثير من العناية نظرًا لكونه نبات لا يحتاج إلى الري بصفة دورية أو كثيرة.
إذا كان لديك المساحة التي تمكنك من زراعة بعض أشجار الفاكهة بالحديقة فلا تترد في ذلك، فإنها حقًا فكرة رائعة ستزورك الكثير من الطيور المختلفة وكذلك سيكون لديك الفرصة للحصول على الفواكة الموسمية الطازجة بشكل مستمر.