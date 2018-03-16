7 تصميمات لحمامات سباحة تليق بالمنازل العصرية

إن فكرة اقتناء حمام سباحة داخل المنزل الخاص بك فكرة رائعة لجميع أفراد المنزل الصغار والكبار، حيث أنه المنفذ الذي تلجأ إليه الأسرة في الصيف للاستمتاع بالهواء العليل المنعش وقضاء الأوقات الممتعة أو تناول وجبات الطعام على الطاولة المطلة على ذلك المسبح المائي الرائع، وكذلك استقبال الأصدقاء للاستمتاع بتناول الشاي والقهوة في الهواء العليل، أو الاسترخاء بعد عناء يوم طويل وشاق والحصول على قدر كبير من الراحة والمتعة بجانب أنه مظهر جميل وأنيق للمنزل.
تظهر هذة الصورة وكأنها مقتبسة من فيلم من أفلام هوليود؛ وذلك بسبب جمال وروعة ذلك التصميم، حيث أنه تم تصميم حمام السباحة الموجود بالصورة ليكون في الهواء الطلق بفناء المنزل وكأنه امتداد لباقي أركان المنزل الداخلية، فبالجوار يوجد مطبخ مكشوف ملئ بكشافات الإضاءة التي ألقت بضوئها على حمام السباحة لتجعله أكثر جمالًا وأناقة.
ظهر ذلك الحمام بمظهر دافئ وجميل للغاية ويرجع الفضل في ذلك إلى النباتات الطبيعية الخضراء وكذلك الإضاءة الصفراء الدافئة التي تم توزيعها في الأركان المحيطة بحمام السباحة لتعمل تلك العناصر على إظهار حمام السباحة بمظهر طبيعي ومتكامل.
سُمي ذلك التصميم الخاص بحمام السباحة بتصميم نمط البحر المتوسط نظرًا لاعتماده على اللون الأبيض كخلفية كُلية للحمام من خلال واجهة المنزل وكذلك الأرضية المحيطة بالحمام نفسه وتخصيص الأرضية الخاصة بحمام السباحة باللون الأزرق الداكن لتنعكس على مياه المسبح المائي فكلها ألوان مستمدة من الطبيعة، وتم تصميم حمام السباحة ليكون بشكل غير منتظم وغير تقليدي بالمرة ممأ أضاف إليه الكثير من الروعة والجمال.
لا شك في أن ذلك الحمام نال إعجابك منذ النظرة الأولى، فهو حقًا أشبة بلوحة فنية جميلة حيث يظهر ذلك الحمام ذات الشكل المستطيل بالفناء الخلفي للمنزل لتُطل عليه بلكونات المنزل، وتم تصميم الأرضية المحيطة بحمام السباحة لتكون مصنوعة من الخشب ذات اللون البني الداكن لإعطاء الشعور بالدفء وتوزيع بعض الكراسي على الحمام للحصول على القدر الكافي من الاسترخاء إذا لزم الأمر.
عندما ترى تلك الصورة تستشعر أنك في مكان أشبة بالجنة، حيث جمع ذلك المكان بين المياة وسحرها والمناظر الخضراء وجمالها وكذلك عناصر الراحة والاسترخاء، فمثلًا نجد أنه تم تصميم حزام عُشبي أخضر حول حمام السباحة مع استخدام الأرضية الخشبية للمزيد من الدفء والجمال وكذلك استخدام بعض كراسي التشميس، كل ذلك يلتف حول حمام سباحة بسيط في الشكل حيث يظهر وكأنه صفحة نقية من المياة المتلألأة عندما تتساقط عليه أشعة الشمس نهارًا.
يُعتبر حمام السباحة الموجود في الصورة غير منتشر أو شائع في تلك الأيام إلا قليلًا مما يفضلون التصميم الريفي، فإن ذلك المسبح المائي يمتد من حيث شكله وتصميمه إلى التصميم الريفي الذي كان موجود منذ عقود مضت، يرجع ذلك إلى الألوان الزاهية وكذلك الصخور الطبيعية المستخدمة به والأخشاب المحيطة.
يتماشى ذلك التصميم الخاص بهذا المسبح المائي مع المنازل العريقة ذات التصميم الكلاسيكي الحديث نظرًا لفخامة التصميم وكذلك الديكورات والاكسسوارات المستحدمة، ويُعتبر ذلك المسبح المائي المغلق الموجود داخل أحد المنازل الأنيقة ذات مظهر بسيط من حيث الشكل المستطيل وتوزيع الإضاءات الداخلية والخارجية حول المسبح واستخدام الأرضية والجدران الرخامية اللامعة.
اقرأ أيضًا: 6 أفكار ملهمة لتجديد جدران المطبخ