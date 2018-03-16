7 تصميمات لحمامات سباحة تليق بالمنازل العصرية

عندما ترى تلك الصورة تستشعر أنك في مكان أشبة بالجنة، حيث جمع ذلك المكان بين المياة وسحرها والمناظر الخضراء وجمالها وكذلك عناصر الراحة والاسترخاء، فمثلًا نجد أنه تم تصميم حزام عُشبي أخضر حول حمام السباحة مع استخدام الأرضية الخشبية للمزيد من الدفء والجمال وكذلك استخدام بعض كراسي التشميس، كل ذلك يلتف حول حمام سباحة بسيط في الشكل حيث يظهر وكأنه صفحة نقية من المياة المتلألأة عندما تتساقط عليه أشعة الشمس نهارًا.