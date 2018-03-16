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5 أفكار تساعد على تهدئة الجو العام بالمنزل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Małe mieszkanie w stylu nowoczesnym, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz غرفة المعيشة
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جميعنا نفضل كل ما هو جديد للهروب من روتين الحياة اليومية والضغوط النفسية والأعباء المستمرة، لذلك نلجأ من حين إلى آخر إلى إجراء بعض التغيرات حتى وإن كانت بسيطة لكسر ذلك الروتين، ربما يكون التغيير في اقتناء بعض القطع أو الديكورات الجديدة أو بعض التغييرات في ترتيب الأثاث داخل منزلك أو تغيير بعض الديكورات البسيطة التي تُحدث الكثير من التغيير على المستوى العام داخل المنزل.

1- التخلص من القطع غير المستخدمة

Mieszkanie w Łodzi, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz غرفة المعيشة
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

إن فكرة التخلص من قطع الأثاث الغير مستخدمة تُعتبر فكرة رائعة نظرًا لإمكانية توفير مساحات فارغة داخل الغرفة، فمثلًا إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة الحجم كما في الصورة فيمكن الاستغناء عن قطع الأثاث الزائدة عن حاجتنا أو المكررة في الغرفة أو استبدالها بقطع صغيرة الحجم أو شراء قطع أثاث يمكن فردها وطيها لتوفير مساحات فارغة عندما نرغب في ذلك.

2- الاعتماد على الألوان

Małe mieszkanie w stylu nowoczesnym, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz غرفة المعيشة
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

تتحكم الألوان بشكل كبير في مدى جمال المكان، في تلك الصورة تم استخدام الألوان المستمدة من الطبيعة مثل الأزرق الهادئ والأبيض الناعم والرمادي الجرئ كلمسات ديكورية رائعة، حيث تم توزيع اللون الأزرق على الأريكة والكراسي وكذلك توحيد لون الجدران باللون الأبيض الناعم واستخدام اللون الرمادي على باقي العناصر الموجودة في الغرفة.

3- التنظيم المستمر

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七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509

七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509
七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509
七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509

الترتيب والتنظيم والتخلص من الأشياء الغير مستخدمة مفتاحك السحري للتخلص من أي نوع من أنواع الفوضى في منزلك، يمكنك تنفيذ ذلك من خلال عمل أيام محددة للتنظيف والتخلص من الأشياء الغير مستخدمة أولًا بأول وكذلك شراء شماعات بعدد محدد للتخزين وتنظيم الأشياء بترتيب عليها، سيوفر لكم ذلك الكثير من الوقت والمجهود وسيُتيح لكم الفرصة لإيجاد أماكن للتخزين بسهولة.

4- استغلال المساحات الصغيرة والمخفية

Studio de 23m2 entièrement repensé et décoré, Sandrine Carré Sandrine Carré مكتب عمل أو دراسة
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

استخدام المساحات الصغيرة المخفية داخل المنزل فكرة رائعة للغاية وخاصة في المنازل صغيرة الحجم، فمثلًا في هذة الصورة تم استخدام تلك المساحة الصغيرة الموجودة في الحائط لإنشاء مساحة صغيرة للمذاكرة من خلال تثبيت رف خشبي في الحائط ووضع كرسي صغير أمامه ليصبح مكتب صغير متكامل الأركان، كما كان يمكننا استخدام تلك المساحة لوضع بعض الأرفف وتوزيع بعض القطع الزخرفية كنوع من أنواع الديكور أو استبدالها بوعاء ممتلئ بالنباتات الخضراء لتحسين الهواء داخل المنزل.

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5- تغيير أماكن الأثاث

Studio de 23m2 entièrement repensé et décoré, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة المعيشة
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

لماذا لا تقوم بإجراء تغيير ولو بسيط في أماكن الأثاث، فهي فكرة رائعة وغير مكلفة بالمرة، وفي الوقت نفسه تخلق الكثير من التجديد وتكسر الروتين بالمنزل، فمثلًا عند دخول فصل الشتاء يمكنك تغيير أماكن الكراسي لوضعها بزاوية أمام النوافذ للاستمتاع بأشعة الشمس المنبعثة نهارًا والحصول على بعض الدفء، وإذا وجدتم ما هو غير مستخدم فلا تترددون في التخلص منه على الفور.

7 غرف نوم مميزة على نمط البحر الأبيض المتوسط

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