5 أفكار تساعد على تهدئة الجو العام بالمنزل

جميعنا نفضل كل ما هو جديد للهروب من روتين الحياة اليومية والضغوط النفسية والأعباء المستمرة، لذلك نلجأ من حين إلى آخر إلى إجراء بعض التغيرات حتى وإن كانت بسيطة لكسر ذلك الروتين، ربما يكون التغيير في اقتناء بعض القطع أو الديكورات الجديدة أو بعض التغييرات في ترتيب الأثاث داخل منزلك أو تغيير بعض الديكورات البسيطة التي تُحدث الكثير من التغيير على المستوى العام داخل المنزل.
إن فكرة التخلص من قطع الأثاث الغير مستخدمة تُعتبر فكرة رائعة نظرًا لإمكانية توفير مساحات فارغة داخل الغرفة، فمثلًا إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة الحجم كما في الصورة فيمكن الاستغناء عن قطع الأثاث الزائدة عن حاجتنا أو المكررة في الغرفة أو استبدالها بقطع صغيرة الحجم أو شراء قطع أثاث يمكن فردها وطيها لتوفير مساحات فارغة عندما نرغب في ذلك.
تتحكم الألوان بشكل كبير في مدى جمال المكان، في تلك الصورة تم استخدام الألوان المستمدة من الطبيعة مثل الأزرق الهادئ والأبيض الناعم والرمادي الجرئ كلمسات ديكورية رائعة، حيث تم توزيع اللون الأزرق على الأريكة والكراسي وكذلك توحيد لون الجدران باللون الأبيض الناعم واستخدام اللون الرمادي على باقي العناصر الموجودة في الغرفة.
الترتيب والتنظيم والتخلص من الأشياء الغير مستخدمة مفتاحك السحري للتخلص من أي نوع من أنواع الفوضى في منزلك، يمكنك تنفيذ ذلك من خلال عمل أيام محددة للتنظيف والتخلص من الأشياء الغير مستخدمة أولًا بأول وكذلك شراء شماعات بعدد محدد للتخزين وتنظيم الأشياء بترتيب عليها، سيوفر لكم ذلك الكثير من الوقت والمجهود وسيُتيح لكم الفرصة لإيجاد أماكن للتخزين بسهولة.
استخدام المساحات الصغيرة المخفية داخل المنزل فكرة رائعة للغاية وخاصة في المنازل صغيرة الحجم، فمثلًا في هذة الصورة تم استخدام تلك المساحة الصغيرة الموجودة في الحائط لإنشاء مساحة صغيرة للمذاكرة من خلال تثبيت رف خشبي في الحائط ووضع كرسي صغير أمامه ليصبح مكتب صغير متكامل الأركان، كما كان يمكننا استخدام تلك المساحة لوضع بعض الأرفف وتوزيع بعض القطع الزخرفية كنوع من أنواع الديكور أو استبدالها بوعاء ممتلئ بالنباتات الخضراء لتحسين الهواء داخل المنزل.
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لماذا لا تقوم بإجراء تغيير ولو بسيط في أماكن الأثاث، فهي فكرة رائعة وغير مكلفة بالمرة، وفي الوقت نفسه تخلق الكثير من التجديد وتكسر الروتين بالمنزل، فمثلًا عند دخول فصل الشتاء يمكنك تغيير أماكن الكراسي لوضعها بزاوية أمام النوافذ للاستمتاع بأشعة الشمس المنبعثة نهارًا والحصول على بعض الدفء، وإذا وجدتم ما هو غير مستخدم فلا تترددون في التخلص منه على الفور.