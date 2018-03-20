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رؤية جديدة لديكورات 6 غرف للأطفال

Mai Elkholy Mai Elkholy
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الاطفال
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عندما تسأل أي من الوالدين خاصة إذا كان عندهم أطفال، ما الغرفة الأهم بالنسبة لك، تكون الإجابة وعلى الفور غرفة طفلي؛ حيث أنها المكان الذي ينشأ فيه الطفل ويقضي معظم أوقات يومه ما بين اللعب، النوم والمذاكرة ومختلف الأنشطة الخاصة به؛ لأنها من الأفضل أن يشمل التصميم الخاص بغرفة النوم كافة الاحتياجات التي تخص الطفل؛ لأنها مملكته الخاصة التي تشهد مراحل تطوره المختلفة، ولكننا سوف نستعرض في هذا المقال تشكيلة مميزة من التصميمات العصرية لغرف الأطفال ولكن برؤية مختلفة تبرز أوجه لم نراها من قبل في غرف الأطفال، فتشعر وكأنك بين السماء أو الحدائق، وكأن التصميم ثلاثي الأبعاد، لعشاق الاختلاف والتميز معكم ستة تصميمات من الممكن أن تنال إعجابكم وتناسب إمكانيتكم والذوق الخاص بكم.

1-تصميم يضفي نوعا من الحيوية

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة الاطفال
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نلاحظ من هذا التصميم أن مساحته صغيرة ولكنها تستوعب أكبر قدر من الاحتياجات الخاصة بطفلك، هذا التصميم مناسب لطفلك في الأعوام الأولى منذ ولادته وحتى الثلاث أعوام، ويتميز هذا التصميم بالإشراق؛ حيث الألوان الفاتحة في شتى أجزاء الغرفة ما بين قطع أثاث ودهانات جدران وحائط، وكذلك وسيلة الإضاءة الصناعية، أما بالنسبة للإضاءة الطبيعية فهي مهيمنة وضرورية بشكل كبير لغرف الأطفال، أما الأرضيات فهي خشبية، ولا يخلو التصميم من مختلف الألعاب الخاصة بالطفل.

2-تصميم مبتكر لغرفة الأطفال بشكل مختلف

Un templo para la familia terrenal, Egue y Seta Egue y Seta غرفة الاطفال
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يتميز هذا التصميم باختلافه الشديد عن كافة التصميمات الأخرى فهو مبتكر ومدهش يجمع بين روح السماء والبحر؛ حيث اللوحة الجدارية التي تشبه قطعة من السماء، كل هذا يتناسب مع المخيم الصغير الذي يتناسب مع البيئة الصحراوية والجو الطبيعي، والسجاد ذو الألوان الرائعة مع الوسائد الأرضية المتناسقة، ولا شك أن المطلات الطبيعية لها دور كبير في التصميم، ويتمتع التصميم بنوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.

3-تصميم مزدوج لغرفة أطفال عصرية

Girls' Bedroom 'Before' Photo homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom 'Before' Photo

homify
homify
homify

يمتاز هذا التصميم بمناسبته لطفلين في عمر المراهقة، ويتضح من هذا التصميم إشراقه الضروري والمبهج لغرفة الأطفال العصرية، أما بالنسبة للجدران فهي تتمايز ما بين اللون الوردي الفاتح واللون الرمادي المحايد أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فهي مثل كافة الغرف ما بين الصناعية والطبيعية، ولا يخلو التصميم من المكتبة الرائعة على شكل شجرة لتمنحنا معنى وأهمية نمو العقل التي تحوي كثير من الكتب، أما الأرضيات فهي خشبية من الطراز الأول، والسجاد مناسب بشكل كبير للتصميم.

4-تصميم لغرفة أطفال أولادي عصرية

Детские комнаты, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной غرفة الاطفال
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

بالطبع هذا التصميم يناسب بكافة النواحي، الأطفال الذكور، بالإضافة إلى أكثرهم عشقا لكرة القدم، فنجد الكرة هي المهيمنة في كثير من جوانب التصميم، فنجد المقاعد على هيئة كرة القدم التي تستقر على سجادة ذات ألوان متأججة، ولا شك أن للألوان الزاهية تلعب دور كبير في هذا التصميم بدءا من لون الجدار ذو اللون الأخضر الزاهي، مشتركة مع لون الستائر الذي فيه لمسة من اللون اللبني المتناسق مع المقعد الخاص بالمكتب، وتختلف الإضاءة ما بين نوعيها حيث الصناعية المدفونة والطبيعية.

5-تصميم خشبي مختلف

Lavori, Home Lifting Home Lifting غرفة الاطفال
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

يظهر هذا التصميم هيمنة عنصر الخشب، فنجد الخلفية الخشبية للسرائر باللون الخشبي الفاتح بالاشتراك مع اللون الأسود، مع وجود الأرضيات الخشبية، ويصلح هذا للأطفال في عمر الشباب، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الطبيعي والصناعي، ويمنحنا هذا التصميم نوعا من الجمود نتيجة استخدام الخامات الجامدة التي تشعرنا بجمود هذا التصميم.

6-تصميم بسيط ومميز

Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الاطفال
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

يتميز هذا التصميم ببساطته وقلة التفاصيل الخاصة به، فهو عبارة عن سرير بخزانة كبيرة مرفق به بعض الأماكن لوضع الأغراض الخاصة بالطفل، وهذا التصميم يصلح للذكور لما تحتويه الغرفة من ألعاب تخص الأولاد، أما بالنسبة للألوان فهي فاتحة ومشرقة ومحايدة أيضا، ولا يخلو التصميم من وجود ورق الحائط بالشخصيات التي يفضلها الطفل، أما الأرضيات فهي خشبية والإضاءة صناعية.
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