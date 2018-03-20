رؤية جديدة لديكورات 6 غرف للأطفال

عندما تسأل أي من الوالدين خاصة إذا كان عندهم أطفال، ما الغرفة الأهم بالنسبة لك، تكون الإجابة وعلى الفور غرفة طفلي؛ حيث أنها المكان الذي ينشأ فيه الطفل ويقضي معظم أوقات يومه ما بين اللعب، النوم والمذاكرة ومختلف الأنشطة الخاصة به؛ لأنها من الأفضل أن يشمل التصميم الخاص بغرفة النوم كافة الاحتياجات التي تخص الطفل؛ لأنها مملكته الخاصة التي تشهد مراحل تطوره المختلفة، ولكننا سوف نستعرض في هذا المقال تشكيلة مميزة من التصميمات العصرية لغرف الأطفال ولكن برؤية مختلفة تبرز أوجه لم نراها من قبل في غرف الأطفال، فتشعر وكأنك بين السماء أو الحدائق، وكأن التصميم ثلاثي الأبعاد، لعشاق الاختلاف والتميز معكم ستة تصميمات من الممكن أن تنال إعجابكم وتناسب إمكانيتكم والذوق الخاص بكم.
نلاحظ من هذا التصميم أن مساحته صغيرة ولكنها تستوعب أكبر قدر من الاحتياجات الخاصة بطفلك، هذا التصميم مناسب لطفلك في الأعوام الأولى منذ ولادته وحتى الثلاث أعوام، ويتميز هذا التصميم بالإشراق؛ حيث الألوان الفاتحة في شتى أجزاء الغرفة ما بين قطع أثاث ودهانات جدران وحائط، وكذلك وسيلة الإضاءة الصناعية، أما بالنسبة للإضاءة الطبيعية فهي مهيمنة وضرورية بشكل كبير لغرف الأطفال، أما الأرضيات فهي خشبية، ولا يخلو التصميم من مختلف الألعاب الخاصة بالطفل.
يتميز هذا التصميم باختلافه الشديد عن كافة التصميمات الأخرى فهو مبتكر ومدهش يجمع بين روح السماء والبحر؛ حيث اللوحة الجدارية التي تشبه قطعة من السماء، كل هذا يتناسب مع المخيم الصغير الذي يتناسب مع البيئة الصحراوية والجو الطبيعي، والسجاد ذو الألوان الرائعة مع الوسائد الأرضية المتناسقة، ولا شك أن المطلات الطبيعية لها دور كبير في التصميم، ويتمتع التصميم بنوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.
يمتاز هذا التصميم بمناسبته لطفلين في عمر المراهقة، ويتضح من هذا التصميم إشراقه الضروري والمبهج لغرفة الأطفال العصرية، أما بالنسبة للجدران فهي تتمايز ما بين اللون الوردي الفاتح واللون الرمادي المحايد أما بالنسبة لوسائل الإضاءة فهي مثل كافة الغرف ما بين الصناعية والطبيعية، ولا يخلو التصميم من المكتبة الرائعة على شكل شجرة لتمنحنا معنى وأهمية نمو العقل التي تحوي كثير من الكتب، أما الأرضيات فهي خشبية من الطراز الأول، والسجاد مناسب بشكل كبير للتصميم.
بالطبع هذا التصميم يناسب بكافة النواحي، الأطفال الذكور، بالإضافة إلى أكثرهم عشقا لكرة القدم، فنجد الكرة هي المهيمنة في كثير من جوانب التصميم، فنجد المقاعد على هيئة كرة القدم التي تستقر على سجادة ذات ألوان متأججة، ولا شك أن للألوان الزاهية تلعب دور كبير في هذا التصميم بدءا من لون الجدار ذو اللون الأخضر الزاهي، مشتركة مع لون الستائر الذي فيه لمسة من اللون اللبني المتناسق مع المقعد الخاص بالمكتب، وتختلف الإضاءة ما بين نوعيها حيث الصناعية المدفونة والطبيعية.
يظهر هذا التصميم هيمنة عنصر الخشب، فنجد الخلفية الخشبية للسرائر باللون الخشبي الفاتح بالاشتراك مع اللون الأسود، مع وجود الأرضيات الخشبية، ويصلح هذا للأطفال في عمر الشباب، وتشترك نوعي الإضاءة ما بين الطبيعي والصناعي، ويمنحنا هذا التصميم نوعا من الجمود نتيجة استخدام الخامات الجامدة التي تشعرنا بجمود هذا التصميم.
يتميز هذا التصميم ببساطته وقلة التفاصيل الخاصة به، فهو عبارة عن سرير بخزانة كبيرة مرفق به بعض الأماكن لوضع الأغراض الخاصة بالطفل، وهذا التصميم يصلح للذكور لما تحتويه الغرفة من ألعاب تخص الأولاد، أما بالنسبة للألوان فهي فاتحة ومشرقة ومحايدة أيضا، ولا يخلو التصميم من وجود ورق الحائط بالشخصيات التي يفضلها الطفل، أما الأرضيات فهي خشبية والإضاءة صناعية.
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