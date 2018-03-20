اجمل 5 ديكورات للمطابخ من الانماط المختلفة

مما لا يدع مجالا للشك أن يعتبر التصميم الخاص بالمطبخ يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل بشكل عام؛ حيث أنه المكان الذي تقضي فيه معظم أوقات يومها لابد وأن تشعر فيه بالراحة، وحرية التجول ما بين مختلف أنحائه، لذلك لابد من اختيار التصميم المناسب الذي يلائم كافة الاحتياجات الخاصة بالمطبخ، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة وتشكيلة متميزة لخمسة تصميمات للمطابخ ذات الروعة والأناقة والفخامة والتميز بالنسبة لكافة التصميمات السابقة، ويتركز أي تصميم يخص المطابخ على عدة عناصر منها الوحدات الخاصة بالتخزين، الأرضيات، ألوان الجدران والدهانات، وسائل الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية، اللمحات الخاصة بالديكور، والأجهزة، واستخدام الخامات ما بين الأخشاب والحجر والسيراميك، بالإضافة إلى بعض اللمسات الطبيعية من نباتات ومطلات.
يتميز هذا التصميم باختلافه بالإضافة إلى المساحة الكبيرة الخاصة به، ويتمتع التصميم بوجود وحدة تناول الطعام حتى يكتمل الغرض من التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصري الحجر والخشب ما بين السقف وطاولة تناول الطعام وبعض الرفوف، أما الحجر فهو فنجده في الخلفية للجدار، مع الأرضيات، وتشترك الألوان ما بين اللون الأبيض المشرق الرائع من خلال الوحدات الخاصة بالمطبخ، واللون الرمادي المحايد الواضح من لون المقاعد ومن بعض عناصر الديكور، وتظهر اللمسة الطبيعية من خلال وجود أصيص الزرع الصغير، أما فيما يخص الإضاءة فنجد النوعي واضحين بشكل بارز فتغذي الإضاءة الطبيعية أرجاء التصميم، أما الإضاءة الصناعية فتلعب دور كبير في التصميم من حيث الديكور، فهي تتمايز ما بين المدفونة، المتدلية.
منذ النظرة الأولى نشعر وكأن هذا التصميم جزء من القصر؛ حيث الأناقة والفخامة فيشترك التصميم ما بين كونه مطبخ ووحدة تناول الطعام، أما بالنسبة للألوان ما بين اللون الأبيض الذي يتمتع بإشراق من خلال الألوان الخاصة بالطاولة والإطارات الخارجية للمقاعد، ووحدات المطبخ، والنوافذ، أما اللون الرمادي المحايد يتضح من خلال الجدار الحجري للمطبخ والسقف مع الأقمشة الخاصة بالمقاعد، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية، والإضاءة تلعب دور كبير ما بين الصناعية بمختلف وسائلها والطبيعية من خلال ضوء الشمس العابر من خلال النوافذ، ويتمتع التصميم بوجود اللمحة الطبيعية مع عناصر الديكور المختلفة ما بين المزهريات والأطباق الملونة.
يندرج هذا التصميم تحت الفئة الخاصة بالمطابخ الأمريكي المفتوحة العصرية، بالإضافة إلى استخدام النمط الاستعماري في تداخل أكثر من تصميم ما بين تصميم المطبخ ووحدة تناول الطعام وغرفة المعيشة العصرية، وهذا التصميم مميز بشكل كبير من حيث الألوان، يعم اللون الرمادي الغامق والمحايد، ويدخل اللون الأبيض من خلال السقف، وتختلف أشكال الإضاءة الخاصة بالإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة والبارزة التي تشترك بشكل كبير في الشكل الخاص بالديكور أما بالنسبة للألوان فهي متناسقة ما بين الأجهزة ووحدات المطبخ والطاولة والمقاعد والأثاث الخاص بغرفة المعيشة.
من الوهلة الأولى ونشعر بالإشراق الواضح في لون الدهانات ما بين اللون الأبيض من خلال السقف والأرضيات والذهبي الواضح في بعض اللمسات ووحدات المطبخ الخشبية الذي تضفي على التصميم نوعا من الإشراق، بالاشتراك مع وحدات الإضاءة مميزة الشكل والتفاصيل والديكور المتناسق مع الفكرة الخاصة بالمطبخ المفتوح.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالمطبخ ولكنه متميز ويحتوي على كافة الأغراض والوحدات ذات اللون الخشبي الفاتح مع وجود عناصر الديكور البسيطة والمميزة، كل هذا يشترك مع الدهانات والأرضيات والإضاءة الصناعية والطبيعية.
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