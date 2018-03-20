اجمل 5 ديكورات للمطابخ من الانماط المختلفة

مما لا يدع مجالا للشك أن يعتبر التصميم الخاص بالمطبخ يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل بشكل عام؛ حيث أنه المكان الذي تقضي فيه معظم أوقات يومها لابد وأن تشعر فيه بالراحة، وحرية التجول ما بين مختلف أنحائه، لذلك لابد من اختيار التصميم المناسب الذي يلائم كافة الاحتياجات الخاصة بالمطبخ، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة وتشكيلة متميزة لخمسة تصميمات للمطابخ ذات الروعة والأناقة والفخامة والتميز بالنسبة لكافة التصميمات السابقة، ويتركز أي تصميم يخص المطابخ على عدة عناصر منها الوحدات الخاصة بالتخزين، الأرضيات، ألوان الجدران والدهانات، وسائل الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية، اللمحات الخاصة بالديكور، والأجهزة، واستخدام الخامات ما بين الأخشاب والحجر والسيراميك، بالإضافة إلى بعض اللمسات الطبيعية من نباتات ومطلات.