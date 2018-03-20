الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

اجمل 5 ديكورات للمطابخ من الانماط المختلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Krakowie, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design مطبخ
Loading admin actions …

مما لا يدع مجالا للشك أن يعتبر التصميم الخاص بالمطبخ يعد من أهم التصميمات الموجودة في المنزل بشكل عام؛ حيث أنه المكان الذي تقضي فيه معظم أوقات يومها لابد وأن تشعر فيه بالراحة، وحرية التجول ما بين مختلف أنحائه، لذلك لابد من اختيار التصميم المناسب الذي يلائم كافة الاحتياجات الخاصة بالمطبخ، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة وتشكيلة متميزة لخمسة تصميمات للمطابخ ذات الروعة والأناقة والفخامة والتميز بالنسبة لكافة التصميمات السابقة، ويتركز أي تصميم يخص المطابخ على عدة عناصر منها الوحدات الخاصة بالتخزين، الأرضيات، ألوان الجدران والدهانات، وسائل الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية، اللمحات الخاصة بالديكور، والأجهزة، واستخدام الخامات ما بين الأخشاب والحجر والسيراميك، بالإضافة إلى بعض اللمسات الطبيعية من نباتات ومطلات.

1-تصميم متميز لمطبخ ذو مساحة واسعة

Projekt wnętrz domu jednorodzinnego w Krakowie, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design مطبخ
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

يتميز هذا التصميم باختلافه بالإضافة إلى المساحة الكبيرة الخاصة به، ويتمتع التصميم بوجود وحدة تناول الطعام حتى يكتمل الغرض من التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصري الحجر والخشب ما بين السقف وطاولة تناول الطعام وبعض الرفوف، أما الحجر فهو فنجده في الخلفية للجدار، مع الأرضيات، وتشترك الألوان ما بين اللون الأبيض المشرق الرائع من خلال الوحدات الخاصة بالمطبخ، واللون الرمادي المحايد الواضح من لون المقاعد ومن بعض عناصر الديكور، وتظهر اللمسة الطبيعية من خلال وجود أصيص الزرع الصغير، أما فيما يخص الإضاءة فنجد النوعي واضحين بشكل بارز فتغذي الإضاءة الطبيعية أرجاء التصميم، أما الإضاءة الصناعية فتلعب دور كبير في التصميم من حيث الديكور، فهي تتمايز ما بين المدفونة، المتدلية.

2-تصميم أنيق وفخم أشبه بالقصور

法式鄉村溫暖宅, kimico.liu kimico.liu مطبخ
kimico.liu

kimico.liu
kimico.liu
kimico.liu

منذ النظرة الأولى نشعر وكأن هذا التصميم جزء من القصر؛ حيث الأناقة والفخامة فيشترك التصميم ما بين كونه مطبخ ووحدة تناول الطعام، أما بالنسبة للألوان ما بين اللون الأبيض الذي يتمتع بإشراق من خلال الألوان الخاصة بالطاولة والإطارات الخارجية للمقاعد، ووحدات المطبخ، والنوافذ، أما اللون الرمادي المحايد يتضح من خلال الجدار الحجري للمطبخ والسقف مع الأقمشة الخاصة بالمقاعد، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية، والإضاءة تلعب دور كبير ما بين الصناعية بمختلف وسائلها والطبيعية من خلال ضوء الشمس العابر من خلال النوافذ، ويتمتع التصميم بوجود اللمحة الطبيعية مع عناصر الديكور المختلفة ما بين المزهريات والأطباق الملونة.

3-تصميم مفتوح ومشترك لمطبخ عصري

Apartment over looking the Sea , Ashleys Ashleys مطبخ
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

يندرج هذا التصميم تحت الفئة الخاصة بالمطابخ الأمريكي المفتوحة العصرية، بالإضافة إلى استخدام النمط الاستعماري في تداخل أكثر من تصميم ما بين تصميم المطبخ ووحدة تناول الطعام وغرفة المعيشة العصرية، وهذا التصميم مميز بشكل كبير من حيث الألوان، يعم اللون الرمادي الغامق والمحايد، ويدخل اللون الأبيض من خلال السقف، وتختلف أشكال الإضاءة الخاصة بالإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة والبارزة التي تشترك بشكل كبير في الشكل الخاص بالديكور أما بالنسبة للألوان فهي متناسقة ما بين الأجهزة ووحدات المطبخ والطاولة والمقاعد والأثاث الخاص بغرفة المعيشة.

4-تصميم زاهي ومشرق

Grange Park, Enfield N21 | House extension GOAStudio | London residential architecture مطبخ
GOAStudio | London residential architecture

Grange Park, Enfield N21 | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

من الوهلة الأولى ونشعر بالإشراق الواضح في لون الدهانات ما بين اللون الأبيض من خلال السقف والأرضيات والذهبي الواضح في بعض اللمسات ووحدات المطبخ الخشبية الذي تضفي على التصميم نوعا من الإشراق، بالاشتراك مع وحدات الإضاءة مميزة الشكل والتفاصيل والديكور المتناسق مع الفكرة الخاصة بالمطبخ المفتوح.

5-تصميم ذو مساحة صغيرة

Marigold Granite Kitchen Countertop in Talamban, Cebu City, Stone Depot Stone Depot مطبخ
Stone Depot

Stone Depot
Stone Depot
Stone Depot

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالمطبخ ولكنه متميز ويحتوي على كافة الأغراض والوحدات ذات اللون الخشبي الفاتح مع وجود عناصر الديكور البسيطة والمميزة، كل هذا يشترك مع الدهانات والأرضيات والإضاءة الصناعية والطبيعية.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: رؤية جديدة لديكورات 6 غرف للأطفال

5 تصميمات أنيقة لطاولات طعام زجاجية
اجمل 5 ديكورات للمطابخ من الانماط المختلفة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً