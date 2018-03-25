6 تصميمات متميزة للشرفات والتراس

مما لا شك فيه أن للتراس والشرفات أهمية كبيرة فهي المتنفس الوحيد للعائلة في الهواء الطلق، لأنه مكان لاستنشاق الهواء دون وجود حواجز، بالإضافة إلى للتمتع بأشعة الشمس المفيدة في الأوقات التي تسمح بذلك، وتعتبر الشرفات من أكثر الأماكن المفضلة لدى كثير من الأشخاص حيث يمكنك من خلالها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والرائعة سواء بالنباتات والزهور والأشجار والشجيرات، لمنح الشعور بالأجواء الطبيعية والاحساس بالراحة النفسية وسوف نستعرض لكم في هذا ستة تصميمات للشرفات المميزة التي من الممكن أن تنال إعجابكم وتكون الطريق الأسهل في الاختيار للتصميم الذي يناسبك من حيث المساحة والأثاث والديكورات ووحدات الإضاءة.