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6 تصميمات متميزة للشرفات والتراس

Mai Elkholy Mai Elkholy
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
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مما لا شك فيه أن للتراس والشرفات أهمية كبيرة فهي المتنفس الوحيد للعائلة في الهواء الطلق، لأنه مكان لاستنشاق الهواء دون وجود حواجز، بالإضافة إلى للتمتع بأشعة الشمس المفيدة في الأوقات التي تسمح بذلك، وتعتبر الشرفات من أكثر الأماكن المفضلة لدى كثير من الأشخاص حيث يمكنك من خلالها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والرائعة سواء بالنباتات والزهور والأشجار والشجيرات، لمنح الشعور بالأجواء الطبيعية والاحساس بالراحة النفسية وسوف نستعرض لكم في هذا ستة تصميمات للشرفات المميزة التي من الممكن أن تنال إعجابكم وتكون الطريق الأسهل في الاختيار للتصميم الذي يناسبك من حيث المساحة والأثاث والديكورات ووحدات الإضاءة.

1-تصميم مشرق ومميز للتراس

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS بلكونة أو شرفة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتمتع هذا التصميم بمساحته الكبيرة والمميزة والرائعة، ويتميز بوجود حمام السباحة ذو المساحة المناسبة للتصميم ولا يخلو من المساحة الخضراء المتمثلة في النجيل الأخضر بالإضافة إلى الأريكة المريحة ذات لون السماوي الرائع أما بالنسبة للإضاءة فهي بالطبع إضاءة طبيعية من ضوء الشمس الساطع، ولا يخلو التصميم من الأحجار والسيراميك اللامع والفاتح الموجود في الأرضيات.

2-تصميم مفتوح ومبهر للتراس

Homes, Julia Dempster Julia Dempster بلكونة أو شرفة
Julia Dempster

Homes

Julia Dempster
Julia Dempster
Julia Dempster

هذا التصميم يظهر التناسق والتنظيم المطلوب في التصميم الخاص بالشرفة أو التراس، فهو عبارة عن تصميم على شكل مستطيل مكون من أرائك مريحة للجلوس والتمتع بالأجواء والطبيعة الخلابة المطلة على البحيرة بالإضافة إلى وجود النخل والزرع الذي يمنح التصميم جو الراحة وأنه المتنفس الرائع، ولا يخلو التصميم من وحدات لتناول الطعام، أما عن وسائل الإضاءة فهي من النوعين سواء الطبيعي والصناعي من خلال ضوء الشموع والأضواء المدفونة وبعض وحدات الإضاءة الخارجية، واللون المسيطر على التصميم هو اللون البيج الهادئ والفاتح.

3-تصميم كلاسيكي لشرفة مختلفة

Casa CC, Terra Terra بلكونة أو شرفة
Terra

Terra
Terra
Terra

عند النظر لهذا التصميم، تجد اللمحة الكلاسيكية ويتضح ذلك من خلال وسائل الإضاءة الصناعية وهي النجف الذي يرجع إلى العصور الكلاسيكية بالإضافة إلى الأحجار وبعض الديكورات، ولا يخلو التصميم من الأرضيات الخضراء مع السلالم والأصيص النباتات مع وجود الدفاية.

4-تصميم متناسق وعصري للشرفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم يشبه إلى حد كبير التصميم الخاص بغرفة المعيشة العصرية المتناسقة والمنظمة، فهو مكون من أريكة والمقاعد المريحة للجلوس وكذلك الطاولة لوضع الأشياء والأغراض، فهذا التصميم يعتبر وحدة استقبال خارجية، ومن الواضح على هذا التصميم أيضا أنه تصميم مفتوح علوي أي على السطح الخاص بالمنزل، ولا يخلو التصميم من وجود النباتات والأشجار أما بالنسبة للإضاءة فهي بالطبع طبيعية نتيجة لانفتاح التصميم.

5-شرفة ذات مطلات بحرية

Edificio AQUALINE, ENGEL arquitectos ENGEL arquitectos بلكونة أو شرفة
ENGEL arquitectos

ENGEL arquitectos
ENGEL arquitectos
ENGEL arquitectos

يهيمن على التصميم العنصر الخشبي الموجود في كل من الأرضيات وكذلك الطاولة الدائرية والمقاعد بالإضافة إلى السقف الخشبي، ويتمتع هذا التصميم بأنه مفتوح بالإضافة إلى أنه مفتوح ومطل على البحر والسماء مع وجود الأشجار التي تبرز عنصر الطبيعية وتمنحنا الشعور الدائم بالراحة والاطمئنان، ولا يخلو التصميم من استخدام الزجاج فالتصميم عبارة عن بانوراما أما بالنسبة للألوان فما بين اللون البيج والرمادي في الجدران، أما الإضاءة فتشترك نوعي الإضاءة ما بين الطبيعية من خلال ضوء الشمس، أما الإضاءة الصناعية فهي عبارة عن الأضواء المدفونة.

6-تصميم ذو مساحة صغيرة

homify بلكونة أو شرفة Black
homify

homify
homify
homify

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم، ولكنه متميز ورائع ومبهر، فهو يتكون من مقعدين الأول من النوع الهزاز ذو الخامة الخشبية مع الجلد والثاني عبارة عن مقعد معدني ذو اللون الأسود، كل هذا يتجمع مع المكتبة الخشبية ذات الرفوف الكثيرة، أما بالنسبة للمطلات فهي بانوراما زجاجية، ويشترك ذلك مع بروز العنصر الطبيعي بوجود النباتات والأشجار، أما بالنسبة للألوان فهي ما بين الألوان المحايدة من الأبيض والأسود والرمادي.

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