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6 تصاميم حمامات مذهلة على النمط الاستوائي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова حمام
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مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالحمام يحتاج إلى كثير من الأمور حتى تتوصل إلى التصميم الأنسب لك بالنسبة للمساحة والإمكانيات والديكور والذوق العام وملائمته مع محتويات المنزل، بالإضافة إلى أهمية الحمام في حد ذاته وأنه بالطبع من الضروري أن يكون هذا المكان مريح لأقصى حد وأن يتمتع بالهدوء، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة نماذج لحمامات على النمط الاستوائي، وعلينا التعريف بخصائص هذا الطراز حتى نتمكن من الاختيار الصحيح، ولعل من أهم ما يميزه البساطة واستخدام الطبيعية بعناصرها من الشمس والنباتات مع وجود الزخارف البسيطة والمميزة والديكور المتناسق والمنظم، وأهم الألوان المستخدمة فس البيئة الاستوائية للحمام هي اللون البني، واللون الخاص بالكاكاو وجوز الهند بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي بشكل بارز.

1-تصميم مشرق لحمام استوائي

Ванная в стиле Эко, Инна Меньшикова Инна Меньшикова حمام
Инна Меньшикова

Инна Меньшикова
Инна Меньшикова
Инна Меньшикова

يتميز هذا التصميم بسيطرة اللون الأبيض الفاتح الذي يساعد في إضفاء جو من الراحة والهدوء والبارز في وحدة الاستحمام والحوض بالإضافة إلى وجود مقعد مريح بشكل كبير، مع الدهانات الخاصة بالجدران، مع تداخل اللون البيج الخاص بقطع الجدار الحجرية والأحجار صغيرة الحجم المتناثرة في جوانب التصميم مع وجود المطلات الطبيعية الرائعة التي تشترك مع وجود النباتات الخضراء، أما بالنسبة للأرضيات ذات اللون الرمادي الغامق أما وسائل الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية عن طريق مصابيح الإضاءة الرائعة التي تلعب دور بارز في التصميم.

2-تصميم حمام فندقي على النمط الاستوائي

Casa Cariza, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حمام الخشب هندسيا Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

هذا التصميم يشبه إلى حد كبير تصميمات الحمامات الفندقية؛ حيث أنه عبارة عن وحدة للحوض ومحاطة بالرخام والخشب، ويلعب العنصر الخشبي دور كبير في التصميم من خلال وجوده في السقف والنوافذ والأبواب والإطار الخارجي للمرآه، ويتميز هذا التصميم بوجود أماكن لوضع المناشف ولا يخلو التصميم من الديكور من خلال وجود المزهريات، ويهيمن اللون البيج على التصميم.

3-تصميم مميز لحمام استوائي

Sombras del viento, DHI Riviera Maya Architects & Contractors DHI Riviera Maya Architects & Contractors حمام
DHI Riviera Maya Architects &amp; Contractors

DHI Riviera Maya Architects & Contractors
DHI Riviera Maya Architects &amp; Contractors
DHI Riviera Maya Architects & Contractors

يتمتع هذا التصميم بالروعة والإبهار من خلال وجود بعض الألوان مثل اللون الأزرق والفيروزي مع اللون البيج والرمادي والخشبي، ولا يخلو التصميم من استخدام كل من الأحجار والخشب والزجاج، بالإضافة إلى وجود عناصر الديكور، أما فيما يخص الإضاءة فهي الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية البارزة في المصابيح المتدلية مع وحدات الإضاءة المدفونة.

4-تصميم طبيعي غاية في الجمال

DECORACIÓN CON PLACAS DE CERÁMICA, Fotoceramic Fotoceramic حمام
Fotoceramic

Fotoceramic
Fotoceramic
Fotoceramic

إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد أنفسنا أمام الشلالات الطبيعية بالألوان المختلفة والزاهية التي تضفي شعور بالبهجة، بالإضافة إلى هيمنة اللون الأسود مع الرمادي على أرجاء التصميم، مع لمحة بسيطة من اللون الأبيض المستخدمة في الديكور والإطار الخارجي للنافذة، أما للعنصر الزجاجي فمستخدم بطريقة جيدة التوظيف من خلال عمل وحدة زجاجية خاصة بالاستحمام.

5-تصميم أنيق لحمام على النمط الاستوائي

CASA DO SOL, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores حمام
David Guerra Arquitetura e Interiores

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

يتميز هذا النمط بالأناقة والإشراق والمميز عن طريق استخدام اللون الأبيض المسيطر والمهيمن على التصميم الموجود في الأرضيات والجدران والوحدة الخاصة بالحوض عن طريق وجود الرخامة المسطحة، ولا يخلو التصميم من الرمز النباتي بوجود بعض الزهور أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية.

6-حمام يبرز النمط الاستوائي

homify حمام حجر Black
homify

homify
homify
homify

من النظرة الأولى لهذا التصميم تشعر وكأنك في الكرة الأرضية، فتشعر وكأنك على خط الاستواء، بالإضافة إلى أن الإضاءة ووسائلها تلعب الدور الأساسي في التصميم ما بين وحدات إضاءة مدفونة وبارزة، ولا يخلو التصميم من وجود الحوض والمرحاض باللون الأبيض بالإضافة إلى وجود مكان لوضع المناشف من خامة الاستانلستيل لمنع الصدأ ولكونها أكثر عملية وتحمل الماء، ولا شك أن تداخل وكثرة الألوان لها دور مميز في التصميم، أما بالنسبة للمساحة فهي متوسطة.

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