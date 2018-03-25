6 تصاميم حمامات مذهلة على النمط الاستوائي

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالحمام يحتاج إلى كثير من الأمور حتى تتوصل إلى التصميم الأنسب لك بالنسبة للمساحة والإمكانيات والديكور والذوق العام وملائمته مع محتويات المنزل، بالإضافة إلى أهمية الحمام في حد ذاته وأنه بالطبع من الضروري أن يكون هذا المكان مريح لأقصى حد وأن يتمتع بالهدوء، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة نماذج لحمامات على النمط الاستوائي، وعلينا التعريف بخصائص هذا الطراز حتى نتمكن من الاختيار الصحيح، ولعل من أهم ما يميزه البساطة واستخدام الطبيعية بعناصرها من الشمس والنباتات مع وجود الزخارف البسيطة والمميزة والديكور المتناسق والمنظم، وأهم الألوان المستخدمة فس البيئة الاستوائية للحمام هي اللون البني، واللون الخاص بالكاكاو وجوز الهند بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي بشكل بارز.
يتميز هذا التصميم بسيطرة اللون الأبيض الفاتح الذي يساعد في إضفاء جو من الراحة والهدوء والبارز في وحدة الاستحمام والحوض بالإضافة إلى وجود مقعد مريح بشكل كبير، مع الدهانات الخاصة بالجدران، مع تداخل اللون البيج الخاص بقطع الجدار الحجرية والأحجار صغيرة الحجم المتناثرة في جوانب التصميم مع وجود المطلات الطبيعية الرائعة التي تشترك مع وجود النباتات الخضراء، أما بالنسبة للأرضيات ذات اللون الرمادي الغامق أما وسائل الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية عن طريق مصابيح الإضاءة الرائعة التي تلعب دور بارز في التصميم.
هذا التصميم يشبه إلى حد كبير تصميمات الحمامات الفندقية؛ حيث أنه عبارة عن وحدة للحوض ومحاطة بالرخام والخشب، ويلعب العنصر الخشبي دور كبير في التصميم من خلال وجوده في السقف والنوافذ والأبواب والإطار الخارجي للمرآه، ويتميز هذا التصميم بوجود أماكن لوضع المناشف ولا يخلو التصميم من الديكور من خلال وجود المزهريات، ويهيمن اللون البيج على التصميم.
يتمتع هذا التصميم بالروعة والإبهار من خلال وجود بعض الألوان مثل اللون الأزرق والفيروزي مع اللون البيج والرمادي والخشبي، ولا يخلو التصميم من استخدام كل من الأحجار والخشب والزجاج، بالإضافة إلى وجود عناصر الديكور، أما فيما يخص الإضاءة فهي الطبيعية من خلال ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية البارزة في المصابيح المتدلية مع وحدات الإضاءة المدفونة.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد أنفسنا أمام الشلالات الطبيعية بالألوان المختلفة والزاهية التي تضفي شعور بالبهجة، بالإضافة إلى هيمنة اللون الأسود مع الرمادي على أرجاء التصميم، مع لمحة بسيطة من اللون الأبيض المستخدمة في الديكور والإطار الخارجي للنافذة، أما للعنصر الزجاجي فمستخدم بطريقة جيدة التوظيف من خلال عمل وحدة زجاجية خاصة بالاستحمام.
يتميز هذا النمط بالأناقة والإشراق والمميز عن طريق استخدام اللون الأبيض المسيطر والمهيمن على التصميم الموجود في الأرضيات والجدران والوحدة الخاصة بالحوض عن طريق وجود الرخامة المسطحة، ولا يخلو التصميم من الرمز النباتي بوجود بعض الزهور أما بالنسبة للإضاءة فهي صناعية.
من النظرة الأولى لهذا التصميم تشعر وكأنك في الكرة الأرضية، فتشعر وكأنك على خط الاستواء، بالإضافة إلى أن الإضاءة ووسائلها تلعب الدور الأساسي في التصميم ما بين وحدات إضاءة مدفونة وبارزة، ولا يخلو التصميم من وجود الحوض والمرحاض باللون الأبيض بالإضافة إلى وجود مكان لوضع المناشف من خامة الاستانلستيل لمنع الصدأ ولكونها أكثر عملية وتحمل الماء، ولا شك أن تداخل وكثرة الألوان لها دور مميز في التصميم، أما بالنسبة للمساحة فهي متوسطة.
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