6 تصاميم حمامات مذهلة على النمط الاستوائي

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالحمام يحتاج إلى كثير من الأمور حتى تتوصل إلى التصميم الأنسب لك بالنسبة للمساحة والإمكانيات والديكور والذوق العام وملائمته مع محتويات المنزل، بالإضافة إلى أهمية الحمام في حد ذاته وأنه بالطبع من الضروري أن يكون هذا المكان مريح لأقصى حد وأن يتمتع بالهدوء، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة نماذج لحمامات على النمط الاستوائي، وعلينا التعريف بخصائص هذا الطراز حتى نتمكن من الاختيار الصحيح، ولعل من أهم ما يميزه البساطة واستخدام الطبيعية بعناصرها من الشمس والنباتات مع وجود الزخارف البسيطة والمميزة والديكور المتناسق والمنظم، وأهم الألوان المستخدمة فس البيئة الاستوائية للحمام هي اللون البني، واللون الخاص بالكاكاو وجوز الهند بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي بشكل بارز.